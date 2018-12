Anerkennung der Arbeit von Pro Dem

Gründer und Gerontologin im Fokus

+ © Maik Schuck / Weimar Eberhard Hesse erhält den Ehrenpreis der Deutschen Alzheimergesellschaft. Mit auf dem Bild: Laudatorin Sylvia Kern vom Vorstand des Vereins. © Maik Schuck / Weimar

Stuhr - Von Andreas Hapke. Der Verein Pro Dem hat jetzt überregional gleich zweifach auf sich aufmerksam gemacht: Zum einen durch die Wahl der Gerontologin Lilja Helms als Beisitzerin in den Bundesvorstand der Deutschen Alzheimergesellschaft, so geschehen bei der Delegiertenversammlung in Hannover. Zum anderen durch die Vergabe des Ehrenamtspreises an den Pro-Dem-Ehrenvorsitzenden Dr. Eberhard Hesse beim jüngsten Kongress der Gesellschaft in Weimar.