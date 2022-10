„Großer Preis des Mittelstandes“: Anedo gehört zu Niedersachsens neun Besten

Von: Jannick Ripking

Teilen

Die 40 Mitarbeiter von Anedo sind alle Teil des Erfolgs: Geschäftsführer Fredo Harms (l.), Fertigungsleiter Klaus Klostermann (mit Urkunde) sowie Dienstleistungs- und Projektmanagementleiter Matthias Terhaag (mit Trophäe) danken dem gesamten Team. © Anedo

Die Eydelstedter Firma Anedo ist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ von einer unabhängigen Jury als Finalist ausgezeichnet worden.

Eydelstedt – Den ganz großen Coup verfehlt und dennoch abgesahnt: Die Eydelstedter Firma Anedo ist beim „Großen Preis des Mittelstandes“ als einer von fünf Finalisten aus Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet worden. Nur vier Preisträger übertrumpften das Unternehmen aus dem Westen der Samtgemeinde Barnstorf.

Anedo-Prokurist Matthias Terhaag nahm die Finalisten-Auszeichnung in Düsseldorf entgegen. 156 Unternehmen aus Niedersachsen erreichten die zweite Stufe des dreistufigen Wettbewerbs (siehe Infobox). Nur neun Firmen – die vier Preisträger und fünf Finalisten – erreichten die dritte Stufe. Der Eydelstedter Betrieb ist einer davon. Somit gehört Anedo laut Jury zu den neun besten mittelständischen Unternehmen Niedersachsens.

Mittelstandspreis: Anedo bereits 2021 nominiert

Bereits 2021 war Anedo für den Preis nominiert, kam aber nicht über die erste Stufe hinaus. „In dem Jahr spielten wir noch keine Rolle“, sagt Unternehmenssprecher Johannes Wiemker. Das änderte sich aber in diesem Jahr: Anedo stellte seine Geschäftsdaten und Informationen zur Firmenkultur der vergangenen drei Jahre nach der Nominierung sowohl auf dem Mittelstands-Portal als auch in Form von Anlagen bereit. Dafür nutzte Anedo auch Inhalte der eigenen Webseiten. „Das kam bei der Jury wohl sehr gut an“, kommentiert Wiemker.

Anedo-Geschäftsführer Fredo Harms habe in das Erstellen des Portfolios „mehrere Tage Arbeit“ gesteckt, sagt er. „Das war für mich sehr aufschlussreich, weil ich dadurch rückblickend neue Erkenntnisse über unser Unternehmen gewonnen habe“, erklärt er. „Sonst ist man ja immer so getrieben vom Alltag.“ Deswegen wäre eine Nominierung im Folgejahr für ihn allein wegen der Selbstreflexion lohnenswert.

Der „Große Preis des Mittelstandes“ Seit 1994 gibt es den „Großen Preis des Mittelstandes“. Aufgeteilt ist er in zwölf Wettbewerbsregionen, in denen eine unabhängige Fachjury die jeweils besten Unternehmen auszeichnet. Der Wettbewerb wird ehrenamtlich organisiert, privat finanziert und unterliegt einer DIN-Norm. Der Mittelstandspreis ist nicht dotiert, es gibt keine Preisgelder.

Ein nominiertes Unternehmen muss zunächst fünf Kriterien erfüllen: 1. Gesamtentwicklung des Unternehmens, 2. Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, 3. Modernisierung und Innovation, 4. Engagement in der Region, 5. Service, Kundennähe und Marketing. Eine Auszeichnung erhalten nur die Firmen, denen die Jury in allen fünf Kategorien hervorragende Leistungen bescheinigt. Die Nominierung der Unternehmen aus Industrie, Dienstleistung, Handel, Handwerk und Gewerbe erfolgt ausschließlich durch Dritte. Der „Große Preis des Mittelstandes“ besteht aus drei Wettbewerbsstufen: die Nominierungsliste (erste Stufe) mit allen teilnehmenden Firmen; die Juryliste (zweite Stufe) mit allen Firmen, die die fünf Kriterien weitgehend erfüllen und den Juroren zur Entscheidung vorgelegt werden; die Auszeichnungsliste (dritte Stufe) mit allen Firmen, die von der Jury mit einem Preis bedacht wurden.

Die Oskar-Patzelt-Stiftung lobt den „Großen Preis des Mittelstandes“ aus. Sowohl der NDR als auch „Die Welt“ bezeichnen diesen Preis als eine besonders angesehene und begehrte Auszeichnung.



Die Auszeichnung als Finalist beim Mittelstandspreis erfüllt Harms mit Stolz, weil das Unternehmen selbst keinen Einfluss darauf nehmen kann. „Wir können uns ja nicht selbst bewerben oder dort einkaufen“, sagt er. Unternehmenssprecher Wiemker hebt hervor, dass Anedo neben der Trophäe und einer Urkunde kein Geld erhalten hat: „Das ist ein reiner Imagepreis.“

Geht es nach Geschäftsführer Harms, dann ist die Ausbildung ein Trumpf des Unternehmens: „Wir machen in dem Bereich wirklich eine Menge.“ Er zählt auf: regelmäßige Ausbildung im Gewerbe, duales Studium, flexible Jobmöglichkeiten für Masterstudenten. „Jetzt fehlen nur noch Doktoranden“, scherzt er und ergänzt: „Hier arbeiten auch einige Techniker und Meister aus unseren eigenen Reihen.“

Die in seinen Augen ausschlaggebende Gruppe will Harms nicht unterschlagen: „Diese Auszeichnung ist ausschließlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken und spiegelt deren ausgezeichnete Arbeit der vergangenen drei Jahre hervorragend wider“, betont er. „Ich bin zwar Geschäftsführer, aber ohne die Kollegen geht nichts.“

Anedo: Lob für Mitarbeiterfreundlichkeit

In Eydelstedt beschäftigt Anedo 40 Mitarbeiter – je zur Hälfte in Produktion und Entwicklung. Seit 2006 stellt die Firma als Lieferant elektronische Steuer- und Bediengeräte für die Landwirtschaft her. Dazu entwickelt Anedo modulare Produktplattformen, auf deren Basis die Kunden sich maßgeschneiderte Vari-anten konfigurieren können.

Und was sagt die Jury über Anedo? „Das Unternehmen engagiert sich direkt für die Mitarbeitenden, aber auch indirekt über Projekte in der Region und darüber hinaus“, ist auf der Webseite des „Großen Preises des Mittelstandes“ zu lesen. Die Mitarbeiterfreundlichkeit steht im Fokus: „Anedo bietet Arbeitszeiten nach Absprache zur Anpassung auf die individuelle Familiensituation, temporäre Home-Workspaces, Freistellung für Mitglieder der Feuerwehr bei Einsätzen und eine umfassende betriebliche Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung in eine Direktversicherung.“