Andreas Kunst neuer Ortsbrandmeister in Drebber

Andreas Kunst hat das Steuer der Feuerwehr Drebber übernommen. Er wurde mit großer Mehrheit zum neuen Ortsbrandmeister gewählt. © Konkel

Die Freiwillige Feuerwehr Drebber hat ein neues Kommando: Nachdem der bisherige Ortsbrandmeister Reimund Alsdorf sein Amt zur Verfügung stellte, wurde dessen bisheriger Stellvertreter Andreas Kunst bei der Mitgliederversammlung zum neuen Ortsbrandmeister gewählt. Neuer Stellvertreter ist Olaf Krautwurst.

Drebber – Dass Reimund Alsdorf sein Amt als Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Drebber zur Verfügung stellt, war vor der Mitgliederversammlung am Freitagabend bekannt, jetzt ist auch klar, wer die Ortsfeuerwehr künftig leiten wird: ein Mann, der in den vergangenen Jahren schon Führungserfahrung gesammelt hat. Alsdorfs bisheriger Stellvertreter Andreas Kunst wurde mit großer Mehrheit der 34 Wahlberechtigten zum neuen Ortsbrandmeister gewählt. Als dessen Stellvertreter setzte sich Olaf Krautwurst gegen Nick Ziegler durch.

Bürgermeister Friedrich Iven zeigte sich sehr zufrieden, dass der Wechsel im Kommando reibungslos über die Bühne ging. Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm bemerkte: „Ich sehe hier viele junge Gesichter, auch weibliche Gesichter, darüber freue ich mich sehr. Ihr leistet hier in Drebber hervorragende Arbeit. Das Gemeinwesen ist darauf angewiesen, dass die Jugend nachrückt und später einmal Verantwortung übernimmt. Gerade in dieser Zeit ist der Katastrophenschutz ein großes Thema, und da ist die Feuerwehr ein wichtiger Partner.“

Der neue Ortsbrandmeister Andreas Kunst sieht es als eine wichtige Aufgabe an, die inneren Strukturen des Kommandos etwas aufzubrechen. „Wir wollen versuchen, die Teamfähigkeit zu verbessern und als Gruppe besser zusammenzuarbeiten. In der Vergangenheit hat die Hauptlast der Verantwortung im Kommando gelegen. Das wollen wir jetzt etwas ändern und das Kommando vergrößern, indem wir Gruppenführer einsetzen, die zum Beispiel die Ausbildung der jungen Kamerad*innen fördern und die Integration in die Gruppe verbessern. Jeder soll da abgeholt werden, wo er gerade steht.“

Die Aufgabengebiete in der Feuerwehr seien vielfältig, und es sei eigentlich für jedes Interesse etwas dabei, so Kunst. Als Technik- oder Fahrzeug-Fan könne Mann oder Frau nach der nötigen Qualifizierung als Gerätewart eingesetzt werden. Wer anderen gerne helfen wolle, sei bei der Feuerwehr ohnehin am richtigen Platz, und Anerkennung gebe es obendrauf. Außerdem mache es Spaß, Teil einer festen Gemeinschaft zu sein.

„Auch sind unsere Übungen, die von unserem Ausbilderteam geleitet werden, interessant. So haben wir im kommenden Jahr eine ganze Reihe von Themen auf unserem Plan. Dazu gehören Erste Hilfe über die Rettung von Personen, Funk- und Fahrübungen, Gerätekunde, Löschangriffe, Verkehrsunfälle mit eingeklemmter Person, Atemschutz in Theorie und Praxis und vieles mehr“, zählt Kunst auf. „Natürlich erkunden wir auch das Moor, da wir es ja immer wieder mit Moorbränden zu tun haben und im Vorfeld jeder wissen sollte, wie die Geländebeschaffenheit ist. Welches Fahrzeug kann wohin und so weiter.“

Ehrungen, Beförderungen und Neuzugänge: Es gab viele erfreuliche Nachrichten bei der Mitgliederversammlung. © Konkel

Eine neue Regelung sei auch, dass die Feuerwehrleute vor den Übungsdiensten gemeinsam essen. Gerade bei den Kollegen, die länger arbeiten oder einen längeren Anfahrtsweg von der Arbeitsstelle nach Hause hätten, habe es in der Vergangenheit Klagen gegeben, dass sie nicht mehr dazu gekommen seien, etwas zu essen“, erläutert der neue Ortsbrandmeister. „Wir hoffen, dass das gut angenommen wird.“

Ein ganz großes Projekt wirft jetzt schon seine Schatten voraus. 2024 besteht die Ortsfeuerwehr Drebber 100 Jahre. Das soll mit verschiedenen Aktionen gefeiert werden. Dazu wurde während der Versammlung ein schlagkräftiges Organisationsteam gebildet.

In diesem Jahr wird am 30. April erstmals als Gemeinschaftsprojekt mit der Schützenjugend ein Maibaum aufgestellt. „Die Arbeiten laufen schon, der Baum (circa 15 Meter lang) ist schon gefällt, die Rinde in Gemeinschaftsarbeit abgeschält und nun soll er noch gestrichen werden“, so Kunst. Jugendliche aus anderen Vereinen können sich gerne daran beteiligen. Auch der Kranz wird gemeinsam gebunden und geschmückt. Abends soll es dann vor der Feuerwehrhalle einen gemütlichen Ausschank für alle geben. „Wir hoffen auf rege Beteiligung aus der Bevölkerung und freuen uns auf interessante Gespräche, bei denen wir unsere Arbeit vorstellen können“, sagt Kunst.