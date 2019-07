Wie die Ameisen

Bereits seit einer Woche laufen die Aufbauarbeiten für das Ferdinands Feld Festival auf dem Rotenburger Flugplatz. Ganz bewusst hat das Team früher begonnen als in den vergangenen Jahren. Denn: Es wird so groß wie noch nie. Samstag um 11 Uhr ist Check-in für den Langstrecken-Flug durch die Welt der elektronischen Musik.

VON GUIDO MENKER

Rotenburg – 40 Acts auf vier Bühnen – von Big Room über Techno bis hin zu Hardstyle ist alles dabei aus der Welt der Electronic Dance Music (EDM), versichert Roland Nielebock. Hardstyler Brennan Heart und Big-Room-Experte Tujamo stechen dabei seiner Ansicht nach ganz besonders heraus. Nielebock gönnt sich für ein Gespräch mit unserer Redaktion eine kleine Pause. Das Funkgerät bleibt auf Empfang – man kann ja nie wissen. Auf dem Tisch sind Ameisen unterwegs. Ganz so, als wüsste jede von ihnen ganz genau, was zu tun ist.

Ein Bild mit Symbolcharakter, denn nicht anders scheint es auf der etwa 30 000 Quadratmeter großen Veranstaltungsfläche abzulaufen, die nur wenige Meter entfernt beginnt. „Zeitweise haben wir bis zu 100 Leute vor Ort“, sagt Nielebock. Er spricht von einem „Bombenteam“. Es geht um die fünfte Auflage dieses Festivals. Angefangen hatte es 2015 mit 3 000 Besuchern – diesmal werden 15 000 Fans erwartet. „Wir sind nahezu ausverkauft“, verrät Nielebock. Ein paar Karten seien noch zu haben. Sie kosten 49,90 Euro plus Vorverkaufsgebühr. 1 000 Camper-Tickets seien weggegangen, dazu noch gut 400 Karten für die erste Klasse. „Die Nachfrage steigt“, sagt der Chef. Getränke, Speisen und gemütliche Sitzgelegenheiten – dafür zahlen sie zwischen 159 und 179 Euro. Eine Entwicklung, die stellvertretend für die aktuellen Trends in der Festival-Szene steht.

Früher waren Festivals laut und dreckig – mittlerweile erwarten die Besucher immer mehr Luxus. Nielebock: „Der Standard hat sich verändert – und da ziehen wir mit.“ Zwar lassen die Veranstalter rund 130 Dixis aufstellen, aber ohne Toilettenwagen mit wassergespülten Örtlichkeiten geht es heute nicht mehr. Auch das kostenlose Bereitstellen von Trinkwasser ist heute eine Selbstverständlichkeit. Das alles aber wirkt sich eben auch auf die Produktion aus. Mehr Toiletten, mehr Leitungen, mehr Kabel, mehr Platz und am Ende eben auch mehr Menschen, die unbedingt dabei sein wollen.

„Die Produktion mit allem Drum und Dran kostet uns eine Million Euro“, verrät Nielebock. Viel Geld. „Und ein hohes Risiko, vor dem wir alle größten Respekt haben.“ Nicht zuletzt deshalb überlassen die drei Macher – neben Nielebock gehören Marco Fricke und Benjamin Pekrul dazu – auch nichts dem Zufall. Das Team muss stimmen, und dort, wo Experten verfügbar sind, werden sie eben auch engagiert. So, wie die Truppe aus den Niederlanden, die die Bühnen in Angriff nimmt. „Das sind absolute Profis“, versichert der Veranstalter. Sie alle bemühen sich, um für eine „ganz tolle Geburtstagsparty“ zu sorgen. Das fünfte Ferdinands Feld „für die besten Passagiere der Welt“, denen man einen schönen Flug bereiten möchte, so Nielebock.

Für das Foto nimmt er auf einem der Materialwagen Platz, im Hintergrund der erste Teil der Hauptbühne, und oben drüber ein kleiner Flieger, der ein paar Runden über Rotenburg dreht. Die werden am Samstag allerdings nicht zu sehen sein. „Zum ersten Mal wird der Flugbetrieb während des Festivals eingestellt.“ Es gehe um Sicherheit, sagt der Macher. Das sehen auch andere so. Der Tüv schaut während des Aufbaus vorbei, und gerade erst hat sich das Bauamt angemeldet. „In zehn Minuten bin ich soweit“, sagt Roland Nielebock. „Kein Problem, wir schauen uns schon mal um.“

Die „Ameisen“ auf dem Gelände strahlen größte Ruhe aus. Kaum ein lautes Wort, niemand, der nörgelt oder gar schimpft. Jeder kennt seine Aufgabe. Hier und da sind Absprachen zu beobachten. Es läuft. Und eben diese Kooperation geht über das Gelände hinaus. Nielebock erwähnt die tolle Zusammenarbeit mit dem Flugplatzbetreiber, aber auch mit den anderen Partnern, die mit an Bord sind. „So macht das Spaß.“

Sie alle haben in den vergangenen Jahren viel dazu gelernt. Die Abläufe und die gesamte Aufbaukoordination seien inzwischen sehr gut durchgetaktet. Deshalb sei im Vorfeld erkennbar gewesen, dass zwei weitere Tage für die Vorbereitungen erforderlich sind. Das Gelände ist um 5 000 Quadratmeter gewachsen. Sechs Kilometer Bauzaun sind aufzustellen, alles in allem rund 20 Kilometer Kabel zu verlegen. Nielebock spricht von einem eingespielten Prozess, in dem die Sicherheit zu jeder Zeit oberste Priorität habe. Auch Besucher auf dem Gelände müssen im Vorfeld zum Beispiel eine Warnweste tragen,

Bis zum Check-in am Samstag um 11 Uhr wird alles rechtzeitig fertig. Und die Macher sind sich sicher: „Das mit dem Wetter wird auch klappen.“ Ferdi habe einen guten Draht nach oben.