Die Wunscherfüller

+ © Konkel Für die „Sternenfahrten“ des ASN sind Thomas Klotzhuber (in der Fahrerkabine) und Martin Wagner (in der offenen Tür) verantwortlich. Martina Buchtmann und Ines Heidemann vom Hospizverein Dasein werben für das Projekt. © Konkel

Der Ambulance-Service-Nord (ASN) stellt in Barnstorf die „Sternenfahrten“ vor

Barnstorf – Was können wir noch für unseren Angehörigen tun, wenn das Ende des Lebens absehbar ist? Diese Frage stellen sich immer wieder Menschen, die sich in einer für alle Beteiligten sehr schweren Situation befinden, in einer Zeit unausweichlicher Gewissheit. „Hier möchten wir einen Beitrag leisten“, sagt Thomas Klotzhuber vom Ambulance-Service-Nord (ASN e.V.). „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sterbenden und ihren Angehörigen noch einmal einen schönen Tag zu bereiten, um sie damit wenigstens eine Zeitlang von ihren Ängsten und Sorgen abzulenken.“

Der ASN ist hauptsächlich in den Regionen Landkreis Diepholz, Nienburg und Verden tätig und nutzte am vergangenen Samstag die Gelegenheit, sich im Rahmen der Aktion Sternfahrt des Hospizvereins Dasein auf dem Gelände des Meyer-Köster-Hauses in Barnstorf vorzustellen.

Mittelpunkt der Veranstaltung war der „Sternenwagen“, ein umgebauter Rettungswagen, der sowohl für einen Liegend- wie auch Sitzendtransport ausgerüstet ist. Während seines Vortrages zur Arbeit des Ambulance-Service-Nord erläuterte Thomas Klotzhuber die Voraussetzungen, die für eine Sternenfahrt erfüllt sein müssen. „Eine Grundbedingung ist, dass sich der Fahrgast in palliativer Versorgung befindet und die schriftliche Zustimmung des behandelnden Arztes vorliegt.“ Es müsse auch jedem Fahrgast und vor allen Dingen auch der Begleitperson klar sein, dass diese Fahrt auch die letzte für den schwerkranken Menschen sein könnte, denn es werden keine Reanimationen, also Wiederbelebungsversuche, unternommen, sollte sich der Gesundheitszustand plötzlich dramatisch verschlechtern. „Den Fahrgästen ist es auch durchaus bewusst, aber im Ernstfall kann das für die Begleitperson schwierig werden. Für solche Fälle sind unsere Mitglieder, die im Sternenwagen unterwegs sind, geschult“, betont Klotzhuber, der selber auch als Fahrer für die Organisation tätig ist. „Wir fahren immer zu zweit mit und werden regelmäßig geschult, um auf Notfallsituationen gut vorbereitet zu sein.“

Als Begleiter für die Fahrten kommen natürlich nur Personen mit einem gefestigten Charakter infrage. „Unsere jungen Mitglieder werden langsam und vorsichtig an die Sternenfahrten herangeführt und sind sich ihrer Aufgabe bewusst. Unsere Mitglieder kommen aus der Mitte der Gesellschaft, kommen aus der Pflege, dem Handwerk, der Verwaltung oder anderen Berufen. Ich zum Beispiel bin Agraringenieur und kam durch einen Trauerfall in der Familie zum ASN.“

450 Sternenfahrten Der Verein „Ambulance Service Nord“ mit Sitz in Bücken hat zur Zeit 62 aktive Mitglieder im Alter von 16 bis 72 Jahren. Der ASN besteht seit 2014 und hat seitdem bereits 450 Sternenfahrten durchgeführt.

Der Verein pflegt viele und gute Kontakte zu verschiedenen Behörden. So sind auch besondere Momente möglich. Zum Beispiel könne der Sternenwagen in Cuxhaven direkt auf den Deich oder auch mit dem Wattmobil an den Strand fahren. Der Wunsch eines weiblichen Fahrgastes sei es gewesen, noch einmal auf die Köhlbrandbrücke in Hamburg zu fahren. Dank der guten Kontakte wurde die Brücke für fünf Minuten gesperrt, damit die Frau noch einmal aussteigen und den Blick genießen konnte. Das sei ein wirklich besonderer Moment gewesen, erzählt Thomas Klotzhuber, der seine berufliche Ausbildung in Rödenbeck begonnen hat.

„Mit ist es wichtig zu betonen, dass die Sternenfahrten für die Fahrgäste und ihre Begleitung absolut kostenfrei sind. Und natürlich müssen auch wir für unsere Finanzierung sorgen, da wir das mit Spendengeldern allein nicht tragen können. Wir bieten daher Erste-Hilfe-Kurse, zum Beispiel für die Fahrschulen und Sanitätsausbildungen durch qualifizierte Ausbilder in Firmen an.“

Die Spenden und die Einnahmen seien in der Coronazeit dramatisch eingebrochen, es gehe jetzt zwar wieder aufwärts, aber es könne und müsse noch mehr werden, damit investiert werden könne.

„Unser Sternenwagen ist absolut in die Jahre gekommen und wir haben einen neuen Krankenwagen gekauft und lassen ihn entsprechend umbauen. Obwohl wir Sonderkonditionen bekommen haben, müssen wir trotzdem noch 90 000 Euro aufbringen, das ist für uns als Verein eine Menge Geld“, sagt Klotzhuber, der mit seinem Kollegen Martin Wagner beim Heimathaus in Barnstorf auf interessierte Besucher getroffen ist. Beide hoffen, auf Veranstaltungen wie dieser weitere Spender oder Teilnehmer der Kurse zu gewinnen.