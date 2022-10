Allos Hof-Manufaktur mit Standort in Drebber steht im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises

Von: Jannick Ripking

Teilen

Die Allos Hof-Manufaktur hat ihren Ursprung in Drebber. In diesem Jahr ist das Unternehmen ins Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises eingezogen. © Jannick Ripking

Die Allos Hof-Manufaktur steht im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Ihren Ursprung hatte das Unternehmen 1974 in Drebber.

Drebber – Dass sich die Allos Hof-Manufaktur für Nachhaltigkeit einsetzt, ist nichts Neues – dass sie zu den besten deutschen Unternehmen in diesem Bereich zählt, allerdings schon. Die Firma, die ihren Ursprung in Drebber hat und dort noch immer mit einem Standort vertreten ist, steht im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Von mehr als 1 000 Bewerbern setzten sich nur 36 Betriebe durch. Sie nehmen an den Preisverleihungen am Freitag, 2. Dezember, in Düsseldorf teil.

Die Allos Hof-Manufaktur ist in der Kategorie Biodiversität nominiert. „Der Einzug ins Finale übertrifft all unsere Erwartungen“, kommentiert Allos-Geschäftsführer Eike Mehlhop. Das Erreichte zeige, „dass wir mit unserem Engagement als nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Bio-Unternehmen wahrgenommen werden“.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Mit acht Wettbewerben, mehr als 1 000 Bewerbern und 2 000 Gästen bei den Abschlussveranstaltungen ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) der umfassendste Preis seiner Art in Europa. Die Auszeichnung orientiert sich an den Zielen der Agenda 2030 und damit an den wesentlichen Transformationsfeldern wie Klima, Biodiversität, Ressourcen, Lieferkette und Gesellschaft.

Seit 2008 vergibt die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit unter anderem der Bundesregierung, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen den DNP und zeichnet damit Unternehmen aus, die Nachhaltigkeit als Teil ihres Geschäftsmodells vorantreiben. Der DNP ist ein klimaneutrales Projekt.

Die Sieger des DNP werden am 2. Dezember im Rahmen der Preisverleihungen, bei denen auch Bundeskanzler Olaf Scholz anwesend sein wird, in Düsseldorf bekannt gegeben und ausgezeichnet.



Die Geschichte von Allos begann im Jahr 1974, als Walter Lang in Drebber einen Selbstversorgerhof gründete. Damit gilt er noch heute als Bio-Pionier. Mittlerweile ist die Hof-Manufaktur allerdings zu groß, um ausschließlich in Drebber zu produzieren. Standorte mit verschiedenen Schwerpunkten in Bremen, Freiburg und Augsburg kamen hinzu. In Drebber produzieren die Mitarbeiter seitdem Müsliriegel und Frühstückscerealien von Allos. In Bremen an der Weser liegt der Verwaltungssitz des Unternehmens, während in Freiburg der Schwerpunkt auf der Produktion von süßen Brotaufstrichen liegt. Der Standort in Augsburg kümmert sich um die digitale Arbeit des Unternehmens mit insgesamt mehr als 240 Mitarbeitern.

Und das schreibt die Stiftung, die den Deutschen Nachhaltigkeitspreis vergibt, über Allos: „Die Allos Hof-Manufaktur zählt zu den führenden Herstellern von vegetarischen und veganen Bio-Lebensmitteln in Deutschland. Seit der Gründung vereint das Unternehmen, das zu den Pionieren der Branche zählt, in seiner ganzheitlich gelebten Strategie Ökologie mit Ökonomie und Gesellschaft. Allos ist für herausragende Arbeitsbedingungen und eine besondere Unternehmenskultur mit dem Label „Great Place to Work“ zertifiziert. Mit der Herstellung und dem Vertrieb eines vielfältigen Sortiments an gesunden, unverfälschten Bio-Produkten trägt das Unternehmen zur Stärkung des ökologischen Landbaus und der natürlichen biologischen Vielfalt bei. Für die Zukunft will die Allos Hof-Manufaktur den biodiversen Anbau pflanzlicher Rohstoffe konsequent vorantreiben und damit den Hebel zur Trendumkehr weiter verstärken.“