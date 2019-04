Sulingen – Sina Wendt bezeichnet sich selbst als Kind der Region. Sie wuchs in Nechtelsen auf und lebt heute in Groß Lessen. Seit dem 1. April ist die 32-jährige Steuerberaterin Partnerin der Steuerberatungsgesellschaft Müller und Partner mit Hauptsitz in Sulingen.

„Die Chemie passte von Anfang an“, sagen die beiden Geschäftsführer Christian und Michael Müller. Sina Wendt kenne die Region, die Menschen – und damit auch die Mandanten. Seit 2014 ist die 32-Jährige für die Kanzlei tätig. Erst am vergangenen Mittwoch war sie von der Steuerberaterkammer Niedersachsen zur Steuerberaterin bestellt worden.

Bis dahin war es ein langer Weg: Sina Wendt besuchte zunächst bis zum Sommer des Jahres 2004 die Realschule in Sulingen, dann am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup am Schulstandort Sulingen die Einjährige Berufsfachschule Wirtschaft. Die dreijährige Ausbildung zur Steuerfachangestellten schloss sich an. Die zur Steuerfachwirtin absolvierte sie berufsbegleitend; in den Jahren 2013 und 2014 am Steuerrechtsinstitut in Oldenburg. „Eine harte Zeit“, sagt die Steuerberaterin mit Blick „auf unzählige Freitage und Samstage“, an denen sie nach Oldenburg gereist war.

Als Steuerfachwirtin trat Sina Wendt 2014 in die Dienste der Steuerberatungsgesellschaft Müller und Partner. Das Berufsziel Steuerberater habe sie lange vorher formuliert, sagt sie heute. „Eigentlich schon von Beginn der Ausbildung an.“ Der Umgang mit Zahlen in Kombination mit den Kontakten zu den Mandanten sei ihr Ding. „Das alles ist sehr spannend.“

2016 habe sie Christian und Michael Müller in ihr Vorhaben eingeweiht. Michael Müller: „Wir mussten nicht lange überlegen, um unsere Unterstützung zuzusagen.“ Ab Mai 2017 bereitete sich die Sulingerin in Vollzeit an der Steuerfachschule in Springe auf die Prüfung vor. Der schriftlichen im Oktober 2018 an der Steuerberaterkammer in Hannover folgte am 18. Februar dieses Jahres die mündliche. „Wir hatten nie Zweifel daran, dass Sina das schafft“, erklärt Christian Müller. Allein in Niedersachsen liebäugeln laut Müller jährlich 400 Absolventen mit der Prüfung. Tatsächlich hielten am Ende pro Jahrgang gerade mal 50 Prozent von ihnen die Bestellung zum Steuerberater in den Händen.

19 Mitarbeiter beschäftigen Christian Müller, Michael Müller und Sina Wendt in der Kanzlei. Eine Dependance unterhalten sie in Kirchdorf. Ihre Mandanten stammen laut Michael Müller aus den unterschiedlichsten Branchen. Und nicht nur aus der Region: „Die Digitalisierung macht das möglich“, erklärt Christian Müller mit Blick auf Mandanten unter anderem aus Berlin, aus dem Sauerland und vom Bodensee. „Wir sind froh, jetzt auf weibliche Unterstützung zurückgreifen zu können.“ oti