Traumjob gefunden: Steffi Steinmeier ist eine der jüngsten Bestattungsmeisterinnen in Niedersachsen

+ © Eva-Maria Konkel Steffi Steinmeier arbeitet in Barnstorf als Bestattungsmeisterin. Mit 32 Jahren ist sie eine der jüngsten auf diesem Gebiet in Niedersachsen. © Eva-Maria Konkel

„Alles richtig gemacht“, sagt Steffi Steinmeier rückblickend. Sie ist Bestattungsmeisterin und mit 32 Jahren gehört sie damit zu den jüngsten in Niedersachsen.

Barnstorf – Traumjob – oder eher nicht? Viele junge Menschen stehen irgendwann vor der Frage, was sie einmal beruflich machen wollen. So ging es auch der damals 15-jährigen Steffi Steinmeier. „Ich habe in ein paar der üblichen Berufe wie zum Beispiel Friseurin reingeschnuppert, aber nichts passte so richtig“, blickt sie zurück. Also entschied sie sich für etwas Besonderes: Die 32-Jährige ist Bestattungsmeisterin – und zwar eine der jüngsten in Niedersachsen.

Von Praktikum über Ausbildung bis zur Bestattungsmeisterin

„Über meinen Vater kam der Kontakt zu Heinrich Stroink in Diepholz zustande, der damals sowohl eine Tischlerei als auch ein Beerdigungsinstitut betrieben hat. In den Ferien habe ich dort ein freiwilliges Praktikum gemacht und wurde sehr gut und vorsichtig an das Bestattungswesen herangeführt“, erinnert sich Steffi Steinmeier an ihre ersten Berührungspunkte mit ihrem heutigen Beruf.

Sie habe nach dem Hauptschulabschluss zwar erst einmal für zwei Jahre die Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung in Diepholz besucht und dort den Realschulabschluss erworben, aber „ich hatte schon den Beruf der Bestattungsfachkraft im Hinterkopf“. Durch den Realschulabschluss habe sie Grundkenntnisse für die Ausbildung mitnehmen können. „Das war sozusagen meine Zwischenstation in meiner beruflichen Laufbahn und zeigt, dass auch nach einem Hauptschulabschluss die Türen offen stehen“, meint sie und möchte damit jungen Menschen Mut machen, die keinen besonders guten schulischen Start hatten.

Steffi Steinmeier über den Ausbildung zum Bestatter

„Mit 18 Jahren habe ich dann meine Ausbildung bei Fritz Gerke in Barnstorf gemacht und anschließend ein paar Jahre dort gearbeitet, bis ich 2015 zu Jürgen Schneider Bestattungen gewechselt bin.“ Das sei eine „richtig gute Entscheidung“ gewesen, denn sie habe dadurch unter anderem mehr Freizeit gewonnen. „Die Firmenstruktur ist einfach eine andere“, erzählt sie. Und es sei auch Jürgen Schneider gewesen, der sie Ende 2017 mehr oder weniger überredet hatte, die Meisterschule zu besuchen. Insgesamt sagt sie heute: „Alles richtig gemacht.“

„Die Ausbildung als Bestattungsfachkraft ist vielfältig und interessant, verlangt aber auch eine gewisse Flexibilität“, berichtet Steinmeier. „Der Blockunterricht findet in Springe bei Hannover statt und dort stehen Rechtsvorschriften, Rituale, Sicherheitsvorschriften, Verträge abschließen, Gesetze verstehen, Arbeitsabläufe koordinieren und kaufmännische Inhalte wie Lagerhaltung, Verkauf und Rechnungswesen auf dem Stundenplan.“ Außerdem natürlich auch Religion: „Erst da ist mir klar geworden, wie wichtig das Fach ist. Da geht es nicht nur um den Glauben, sondern auch um Ethik, die Sterbe- und die Trauerphasen. Diese Kenntnisse sind unabdingbar für den Umgang mit den Hinterbliebenen.“

Meisterschule und Ausbilderschein

Neben der täglichen Ausbildung besuchte Steinmeier auch Blockseminare. Dort erlangte sie Kenntnisse in Grabtechnik, Warenkunde, Löten und Sargausschlag. Gerade diese Seminare – verteilt über die drei Jahre Ausbildung – seien sehr intensiv gewesen, erzählt die Bestattungsmeisterin.

2018 ging es für sie dann zur Meisterschule. „Die war in vier Module aufgeteilt“, erzählt sie. „Teil eins und zwei fanden in Braunschweig statt, Teil drei und vier als Abendschule in Vechta.“ Seitdem ist sie eine der jüngsten Bestattungsmeisterinnen in Niedersachsen. In Vechta hat Steinmeier zusätzlich ihren Ausbilderschein gemacht. „Ich freue mich, dass wir demnächst auch bei uns im Betrieb in Barnstorf ausbilden werden“, sagt sie.

Wer sich für diesen Beruf interessiert, sollte auf jeden Fall vorher ein Praktikum in einem Bestattungsinstitut absolvieren.

Bei der Wahl der künftigen Azubis sei ihr der Schulabschluss erst einmal egal, denn es komme auf andere Qualifikationen an: „Wichtig für diesen Beruf sind Einfühlungsvermögen, gute Umgangsformen, ein gepflegtes Erscheinungsbild und persönliche Reife.“ Dabei empfiehlt sie: „Wer sich für diesen Beruf interessiert, sollte auf jeden Fall vorher ein Praktikum in einem Bestattungsinstitut absolvieren.“ Nur so finde man heraus, ob der Job etwas für einen ist. „Wer nach der Arbeit im Hygieneraum, in dem die Verstorbenen gewaschen werden, noch gut schlafen kann und keine schlechten Träume hat, der kann diesen Beruf in die engere Auswahl nehmen“, sagt Steinmeier.

Der Beruf als Bestatter sei bei Weitem kein Zuckerschlecken. „Man muss psychisch und emotional belastbar sein und flexible Arbeitszeiten auf sich zu nehmen“, erklärt sie. Außerdem sei ein gutes individuelles Zeitmanagement wichtig. Wer sich allerdings darauf einlasse, arbeite im Gegenzug in einem „hoch interessanten Beruf“, der viele Bereiche abdecke: „Wir sind Dienstleister und verbinden mehrere Berufe wie Tischler, Dekorateur, Eventmanager, Grafikdesigner, Kaufmann und vieles mehr in einem.“

Doch der Beruf habe neben der hohen Arbeitsintensität noch weitere Schattenseiten, erzählt Steffi Steinmeier. Gerade wenn es um Kinder, Unfälle oder Suizid geht, sei es manchmal schwer, den nötigen Abstand zu wahren. „Außerdem macht der Tod auch nicht vor Feiertagen oder der Uhrzeit Halt. Das kann schon einmal die eigenen Pläne über den Haufen werfen. Aber was mich immer tröstet, ist der Gedanke, dass jeder, der zu uns kommt, alles Leid schon hinter sich hat. Anders ist es in den Gesundheits- und Pflegeberufen. Dort ist man direkt mit dem Leid und den Schmerzen der Menschen konfrontiert – das finde ich persönlich viel schlimmer.“