Alle WM-Spiele im Barnstorfer Bahnhof

Offizieller Startschuss fällt am Sonntag

+ © Speckmann Das Trikot passt, das Plakat ist einladend: Stefan Vormschlag ist für die Weltmeisterschaft gerüstet. © Speckmann

Barnstorf - Nach der Absage der Fan-Meile auf dem Rathausplatz gibt es nun an anderer Stelle in Barnstorf ein Public Viewing. Nicht so spektakulär wie das aus den Vorjahren gewohnte Angebot der Fördergemeinschaft, sondern eher in kleiner, feiner Form. Unter dem Motto „WM-Wochen im Bahnhof“ wird Stefan Vormschlag seine Türen im Barnstorfer Bahnhof öffnen, damit sich Fußballfans zum „Rudelgucken“ treffen können.