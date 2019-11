Alle fünf Jahre wieder

Weihnachtsmarkt in Fintel am ersten Adventswochenende

+ Klein, aber fein: Der Weihnachtsmarkt in Fintel lockt im Fünf-Jahres-Turnus viele Besucher in die Gemeinde. Fotos/Achiv: Meyer

Fintel - Von Marié Detlefsen. Noch tummeln sich lauter Geäst und Blätter auf den Wegen rund um die Finteler St.-Antonius-Kirche. In wenigen Wochen herrscht dort aber wieder vorweihnachtlicher Hochbetrieb. Alle fünf Jahre, seit 1984, findet im Ort ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt statt – das nächste Mal wieder in gut einem Monat, am ersten Adventswochenende. Das Organisationsteam, bestehend aus Claus Aselmann, Hans-Wilhelm Meyer, Karsten Rosebrock und Kai Schmidt, ist allerdings schon seit Anfang Mai eifrig am Planen.