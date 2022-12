„Ich dachte immer, ich bin ein Alien“: The Voice-Talent Ayham Fayad im Interview

Von: Jannick Ripking

„The Voice“-Talent Ayham Fayad zieht im nächsten Jahr nach Berlin. In der Hauptstadt will er seine Musikkarriere weiterverfolgen. © Michael H. Dümer

Seine Reise bei „The Voice of Germany“ ist vorbei. Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung spricht der Barnstorfer Ayham Fayad über Erfahrungen, die er während der Castingshow gemacht hat.

Barnstorf – Seit der jüngsten Staffel von „The Voice of Germany“ ist das Talent von Ayham Fayad weit über die Region hinaus bekannt. Der junge Barnstorfer hat sich mit seiner Stimme bis in die Sing-Offs der Castingshow gesungen. Für die Live-Shows hat es trotz des vielen Lobes der Jury allerdings nicht gereicht. Mit ein wenig Abstand erzählt Ayham im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung von seinen Erlebnissen und Erfahrungen, die er bei den zweimonatigen Dreharbeiten von „The Voice“ in Berlin gemacht hat. Außerdem spricht er über seine Ziele und Wünsche.

Hallo Ayham, deine „The Voice“-Reise ist vorbei. Reden wir über deine Erfahrungen, die du bei der Castingshow gemacht hast. Was sind deine Eindrücke von Berlin?

Ich habe die ganze Zeit zwischen Berlin und Barnstorf gependelt. Aber nicht täglich. Wir waren immer für zwei Wochen vor Ort, dann kamen die Performances. Danach ging es zurück. Und wer weitergekommen ist, ist später wieder nach Berlin gekommen. Wenn wir da waren, stand jeden Tag Arbeit im Studio an.

Hattest du trotzdem die Möglichkeit, Kontakte mit den anderen Talenten zu knüpfen? Gab es Abende, die ihr zusammen verbringen konntet, ohne über „The Voice“ nachzudenken?

Auf jeden Fall. Also, am Anfang hat es sich nicht nach Arbeit angefühlt. Es fühlte sich mehr wie ein Zusammensein von Künstlerinnen und Künstlern an, die zusammen Musik machen. Es hat einfach Spaß gemacht. Wir waren bis spätestens 18 Uhr im Studio und danach hatten wir alle Feierabend und haben uns zum Beispiel im Hotel auf die Terrasse gesetzt.

Wart ihr alle zusammen in einem Hotel?

Ja, genau. Jeder hatte seine Roommates. Ich war ab den Battles mit Luan auf einem Zimmer. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht – noch mehr als im Studio. Die meisten von uns kommen nicht aus Berlin, und wir wollten die Stadt erleben. Wir haben zusammen Ausflüge gemacht oder sind Essen gegangen. Wenn jemand keinen Bock hatte, haben wir uns gegenseitig angerufen und motiviert (lacht).

Hast du also durch „The Voice“ menschlich auch mehr über dich herausgefunden?

Also, ich komme ja aus Barnstorf. Hier gibt es nicht so viele Leute, die so ähnlich sind wie ich, und mit denen ich mich identifizieren kann. Die Menschen hier sind einfach konservativer. Als ich die Leute in Berlin kennengelernt habe, haben wir voneinander gelernt. Wir haben mehr geredet als gesungen (lacht). Jeder hat seine Geschichte erzählt. Das war sehr berührend und wunderschön. Ich habe immer gedacht, dass ich ein Alien bin, dass ich der einzige bin, der so ein bisschen crazy ist. Aber durch „The Voice“ habe ich gemerkt, es gibt so viele Leute, die auch anders sind. Es war wundervoll zu sehen oder mitzuerleben, dass ich doch kein Außenseiter bin.

Wenn du sagst, du hast dich wie ein Alien gefühlt und du bist crazy, wie äußert sich das bei dir?

Ich meine, das sieht man allgemein. Bei der letzten Performance ist kritisiert worden, dass ich da Handschuhe trage, aber das ist ein Tick von mir. Oder die Haarfarbe. Ich hatte schon so viele Farben gehabt – pink, lila, alles. Im Abibuch steht, dass ich ein Paradiesvogel bin. Wie ich mich präsentiere, ist wohl nicht kategorisierbar. Das ist damit wohl gemeint.

Und in Berlin ist dir dann aufgefallen, dass du damit gar nicht so allein bist?

Genau. Wenn ich hier auf die Straße gehe, werde ich oft angeguckt. Aber in Berlin: No one cares. Die sind dort alle irgendwie anders. Die „The Voice“-Talente und auch das Team zeigen dir, dass du einzigartig bist. Man hat sich nie geschämt, wenn man irgendetwas gemacht hat, das, naja, extrem war. Weil: Es war nie extrem für sie. Jeder hat sich unterstützt. Es war sehr schön. Als ich das gespürt habe, wusste ich, dass das richtig ist. In diesen zwei Monaten habe ich gelernt, dass Toleranz und Akzeptanz noch nicht genug sind. Da muss noch mehr sein. Deswegen habe ich mich menschlich einfach sehr stark entwickelt.

Kannst du diese Erkenntnis über dich selbst noch weiter erläutern?

Ich bin offener geworden. Für bestimmte Sachen, die ich gemacht oder gesagt habe, habe ich mich früher manchmal geschämt und gedacht, dass ich das nicht sagen sollte. In der Schule habe ich zum Beispiel einmal einen Satz über mich gesagt, den ich bereut habe. Das ist jetzt komplett anders. Ich sage einfach das, was ich sagen möchte – und das ist auch richtig.

Glaubst du, dass du durch „The Voice“ selbstbewusster geworden bist?

Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird für viele Leute, die mich kennen, witzig klingen, weil sie sagen, dass ich manchmal gar nicht selbstbewusst bin, aber ich schäme mich einfach nicht mehr.

Haben deine Freunde diese Veränderung bei dir auch schon bemerkt?

Ja, tatsächlich. Sie sagen, irgendwas ist anders an mir, können es aber gar nicht richtig erklären. Ich denke, das liegt daran, dass es ja gar keine Veränderung an mir ist. Ich habe mich nicht verändert, sondern entwickelt.

Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Eher in der Großstadt oder doch im kleinen Barnstorf?

Ich ziehe auf jeden Fall bei meinen Eltern aus (lacht). Ich werde nächstes Jahr nach Berlin gehen. Wenn man in der Musikbranche arbeiten will, dann ist Berlin – auf Deutschland bezogen – wirklich das eine Ziel. Wenn man es schaffen möchte, dann muss man nach Berlin. Ich weiß auch nicht, ob ich mein VWL-Studium durchziehen werde.

Die Musikkarriere ist also dein großes Ziel?

Das Studium mache ich nur nebenbei. Normalerweise sagen ja viele, sie machen Musik nur nebenbei. Das kann ich verstehen, weil man auch eine gewisse Sicherheit haben will. Und egal, wie gut man ist, es ist in der Musik immer auch eine Glückssache. Deswegen werde ich auch weiter studieren – aber nebenbei (lacht). Man weiß ja nie, wann oder ob man den Durchbruch schafft. Ich glaube aber, das ist zu schaffen. Ich sehe Deutschland als Startstation, möchte es aber auch international schaffen.

Hast du denn schon erste Kontakte in der Branche knüpfen können?

Also mit Stefanie (Anm. d. Red.: Ayham Fayad war bei „The Voice“ im Team von Coach Stefanie Kloß) versuche ich den Kontakt zu halten. Sie schreibt mir auch manchmal bei Instagram. Also wenn sie Zeit hat, dann schreibt sie – nicht nur mir, sondern allen Talenten ihres Teams.

Hast du einen Plan, wie du weitere wichtige Kontakte in Berlin knüpfen kannst?

Nicht wirklich. Ich habe keinen bestimmten Plan, weil es gar keinen bestimmten Plan geben kann, wenn es um Musik geht. Wenn man zum Beispiel Arzt werden will, weiß man ganz genau, wo man hingehen soll. Aber Musik ist sehr vage. Man weiß nie genau, wie es funktioniert. Man hofft einfach, dass es klappen wird. Aber ich bin mir sicher, dass es das wert ist. Ich werde alles versuchen, mein Ziel zu erreichen.

Gibt es schon erste Projekte, an denen du aktuell arbeitest?

Ja, aber das ist noch nicht spruchreif. Ich möchte nicht irgendetwas veröffentlichen, es muss sehr explizit sein. Ich kann jetzt nicht einfach irgendetwas machen. Ich muss ganz genau wissen, was ich mache. Jeder sagt, man muss hart arbeiten. Dann schaffst du es. Aber das stimmt nicht. Man muss smart arbeiten. Deswegen muss ich jetzt ganz genau wissen, was ich machen will.

Hast du dir also schon Gedanken gemacht, welche Musikrichtung du anstrebst?

Wenn ich jetzt einen Song schreibe, dann sage ich nicht: Ich schreibe jetzt einen Mainstream-Song. Ich schreibe immer einfach das, was ich fühle. Wir sind aber leider in einer Zeit, in der sich Menschen gar nicht mehr so wirklich für die Kunst hinter einem Song interessieren. Die Lieder, die wir heute hören, sind in zehn Jahren wieder vergessen. Das ist mein Problem. Deswegen hasse ich es, wenn jemand zu mir sagt, ich soll Mainstream machen. Ich möchte zeitlose Musik machen.

Was ist dir insgesamt lieber? Musik im Studio machen oder auf der Bühne stehen?

Ich möchte eine Show, eine Performance machen – mit Background-Tänzern. Das ist mein Plan für die Zukunft. Ich will nicht einfach dastehen und mich gar nicht bewegen. Das kann man zwischendurch auch einmal machen und das ist dann auch schön. Aber ich möchte unbedingt auf die Bühne. Ich hasse es, im Studio zu sein (lacht). Ich kann da einfach nicht singen. Ich verliere da einfach meine Stimme. Man weiß ganz genau, das wird veröffentlicht und du darfst keinen Fehler machen. Es ist echt nicht meins, gehört aber leider dazu. Auf der Bühne ist es anders. Da unterhält man sich irgendwie mit dem Publikum. Ich mache Musik ja nicht, damit es sich gut anhört und damit ich Geld machen kann. Ich möchte etwas bewegen. Und das geht nur auf der Bühne.

Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die Zukunft, Ayham.

Darf ich noch etwas sagen? Es gibt hier in der Umgebung so viele gute Musiker, die sich nicht trauen. Und das ist einfach schade. Sie könnten ja „The Next Big Thing“ der Musik werden. Ich kann allen nur empfehlen zu „The Voice“ zu gehen. Das war die beste Erfahrung meines Lebens.

Im Gespräch mit Redakteur Jannick Ripking erzählt Ayham Fayad von seinen Erlebnissen und Erfahrungen bei „The Voice“. © Michael H. Dümer