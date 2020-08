Aktualisierung der Umweltverträglichkeitsstudie kann Probleme bereiten

Ein Plan der vorgeschlagenen Ortsumgehungen in Barnstorf : Variante E1 (gelbe linke Linie) würde Autofahrer am Stadtgebiet vorbei über das Gebiet der Gemeinde Eydelstedt führen.

Barnstorf – Wird es in zehn Jahren eine Ortsumgehung um Barnstorf geben? Diesem Anliegen widmet sich der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig. Nun gab es ein Update zu dem Trassenvorhaben.

Ende letzten Jahres hatte Knoerig die Auskunft erhalten, dass die Einleitung des Raumordnungsverfahrens für die geplante Ortsumgehung Barnstorf voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 beantragt werden könne. Daher informierte sich der Abgeordnete erneut nach dem aktuellen Zwischenstand beim Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann.

In seinem Antwortschreiben teilt dieser mit, dass sich die niedersächsische Straßenbauverwaltung in finaler Abstimmung mit der Raumordnungsbehörde „hinsichtlich des Umfangs der Aktualisierung der Umweltverträglichkeitsstudie für das noch einzuleitende Raumordnungsverfahren“ befinde.

Die Fertigstellung dieses Raumordnungsverfahrens hänge davon ab, ob eventuell ergänzende faunistische Nachkartierungen notwendig würden.

Innerhalb der Pressemitteilung heißt es: „Bei optimalem Ergebnis kann die Umweltverträglichkeitsstudie im Spätsommer 2020 fertiggestellt sein und die Einleitung des Raumordnungsverfahrens im Herbst 2020 beantragt werden. Bei weiterem Überarbeitungsbedarf der Umweltverträglichkeitsstudie verschieben sich die bisher disponierten Termine etwa um ein Jahr.“

„Die Einleitung des Raumordnungsverfahrens, dessen Abschluss zuvor für Jahresende 2020 anvisiert war, verzögert sich damit also“, so Knoerig

„Auf Bundesebene sorgen wir in dieser Wahlperiode mit diversen Neuregelungen dafür, dass Planungen und Genehmigungsverfahren von Verkehrsvorhaben beschleunigt werden. Um schneller bauen zu können, sollen Verwaltungsgerichtsverfahren verkürzt und eine zügigere Prüfung der Raumverträglichkeit ermöglicht werden. Wir setzen dabei auch auf die Digitalisierung, zum Beispiel durch Online-Veröffentlichungen bei den Verfahren.“

Der zweistreifige Neubau der Ortsumgehung Barnstorf (B 51) steht im Bundesverkehrswegeplan 2030 im „Weiteren Bedarf mit Planungsrecht“.

Von Seiten der Barnstorfer Samtgemeindeverwaltung und des Samtgemeinderates gab es auf Anfrage der Redaktion zum gegebenen Zeitpunkt keine konkrete Stellungnahme.

Der Trassenverlauf der Variante „E1“

Nach Angaben der Straßenbaubehörde hat die Variante „E1“ eine Länge von rund 6,3 Kilometern. Die Trasse befindet sich auf der südöstlichen Seite Barnstorfs und führt damit auch über das Gebiet der Gemeinde Eydelstedt. Die Abzweigung von der Bundesstraße 51 erfolgt noch vor dem Rasthaus Barnstorf. Die Strecke kreuzt die Bahnlinie, lässt die Schöte links liegen, kreuzt die Rechterner Straße und die Hunte und führt dann am Hunteholz vorbei nach Gothel. Die Querung der Kampstraße befindet sich zwischen den Betrieben Menkens und Telthörster. Dann erfolgt eine Anbindung an die Landesstraße 344. Weiter geht es zwischen der Spedition BTB und der Bahnlinie und hinter dem Hülsmeyer-Park entlang. Dann kreuzt die Trasse erneut die Bahnlinie und führt schließlich nahe des Bremer Dreh wieder auf die Bundesstraße. In Stein gemeißelt ist dieser Verlauf aber noch nicht. Mit dem Landkreis Diepholz, der Samtgemeinde Barnstorf und der Straßenbauverwaltung ist seinerzeit zur Festlegung der Eingriffsflächen der jeweiligen Varianten ein Trassenkorridor von rund 30 Metern festgelegt worden. Dieser könnte aufgrund von baulichen und planerischen Entwicklungen auch variieren, teilt die Behörde in Nienburg auf Anfrage mit.