Aktivität spielt eine wichtige Rolle

Viele Vereine präsentieren sich auf der Messe. Dabei gibt es, wie hier an einem Stand vor fünf Jahren in Barnstorf, immer wieder Angebote zum Mitmachen. Foto: Archiv

Drebber - Von Thomas Speckmann. Wie sieht die Betreuung in den Kindertagesstätten aus? Wo erhalten Schüler praktische Hilfe, wenn sie Schwierigkeiten beim Lernen haben? Welche Sport- und Fitnesseangebote bieten örtliche Vereine? In welchen Bereichen können sich Jugendliche und Erwachsene ehrenamtlich engagieren? Wohin können sich ältere Menschen und ihre Angehörigen bei Suchtproblemen oder Krankheiten wenden? Eine Antwort auf diese und viele weitere Fragen erhalten die Besucher auf der Familienmesse in der Samtgemeinde Barnstorf.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr rund um die Grundschule Drebber statt. Mehr als 50 Aussteller werden sich dem Publikum präsentieren. Sie stellen im Schulgebäude und auf dem Außengelände sowie in der Turnhalle und auf dem benachbarten Sportplatz ihre Angebote vor. Dabei soll neben dem informativen Charakter auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommen.

„Die Messe zeigt allen Mitbürgern, welche vielfältigen Angebote für Familien in der Samtgemeinde Banstorf vorhanden sind“, erklärt Frauke Brüning, die sich als Fachbereichsleiterin der Gemeindeverwaltung in die Organisation der Veranstaltung einbringt. Dabei setzen sie und ihre Mitstreiter dem Begriff Familie keine Grenzen. Angesprochen sind nicht nur Eltern mit Kindern, sondern auch Senioren. Sie finden ebenso eine breite Angebotspalette vor.

Die Veranstaltung sei eine Chance für alle Institutionen und Vereine, sich bekannt zu machen, ihre Angebote vorzustellen und somit neue Mitglieder zu werben, fügt Brüning hinzu. Entsprechend hoch sei die Motivation bei den Ausstellern. Viele von ihnen hätten schon an vorherigen Messen teilgenommen. Für sie sei es selbstverständlich, auch bei der siebten Ausgabe dabei zu sein.

Nach einer Tour durch die Mitgliedsgemeinden findet die Messe zum zweiten Mal in der Gemeinde Drebber statt. Normalerweise wäre der Termin schon im vergangenen Jahr gewesen. Aber wegen des „Huntezaubers“ in Barnstorf haben sich die Organisatoren dazu entschlossen, einmalig von dem zweijährigen Rhythmus abzuweichen, sodass die beiden Veranstaltungen künftig im Wechsel stattfinden.

In diesem Jahr lautet das Motto: „Aktiv Familien stärken“. Dabei spielt der Begriff „Aktiv“ eine wichtige Rolle, so Brüning. Die Aussteller hätten sich viele Gedanken gemacht, wie sie das Motto in ihre Angebote einbinden könnten. Etwa durch aktive Beiträge zur gesunden Ernährung oder auch Aktionen im sportlichen Bereich. Herausgekommen sei ein ziemlich rundes Programm, so die Organisatorin.

Der soziale Bereich nimmt einen breiten Raum ein. Das fängt bei den Grundschulen und Kindertagesstätten an. Sie informieren über ihre Konzepte. Hinzu kommen mehrere Betreuungs- und Beratungsstellen sowie gewerbliche Anbieter. Sie geben Hilfestellung für verschiedenste Lebenssituationen. Das Spektrum reicht von heilpädagogischen Methoden bis zum Umgang mit häuslicher Gewalt.

Außerdem erhalten Besucher einen umfassenden Einblick in die Vereinswelt. Ob Kanufahren, Angeln, Schach oder Turnen: Viele Vereine informieren über ihre Aktivitäten. Der TSV Drebber nutzt seinen Heimvorteil, um seine Betätigungsfelder vorzustellen. Auch die Heimatvereine sind am Start. Am Stand des Blasorchesters Drebber stehen sogar mehrere Instrumente zum Ausprobieren bereit.

Der Verein „Pro Asyl im Landkreis Diepholz“ bringt sich ebenfalls mit einem Informationsstand ein. Dabei kommen Themen wie Flucht, Migration, Integration sowie Fragen zur rechtlichen und sozialen Situation von Migranten und Flüchtlingen zur Sprache. „Außerdem bereiten unsere Integrationslotsinnen frisch gebackene Gözleme zu“, kündigt Integrations- und Flüchtlingsberater Rahmi Tuncer an.

Neben dem breiten Informationsangebot gibt es eine Vielzahl von Aktionen und Showelementen. Die Country- und Westerntanz-Gruppe Drebber, die Trommelgruppe Aiye Gba und mehrere Chöre geben Kostproben ihres Könnens. Auch der Zirkus Barbarella ist am Start. Unter dem Motto „Ab raus mit dir“ bietet Naturführerin Ursula Dell mehrere Führungen auf dem Gelände an.

Die Besucher können den Bummel über die Messe mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel verbinden. An jedem Stand gibt es Stempel. Wer seine Laufkarte am Ende abgibt, hat die Chance auf attraktive Gewinne. Zu den Hauptpreisen gehört unter anderem eine Familien-Saisonkarte für das Freizeitbad Hunteholz in Barnstorf. „Eine kleine Anerkennung gibt es für jeden Teilnehmer“, versichert Brüning.

Die Messe bietet allen Ausstellern und Besuchern eine gute Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. In der Kaffeestube oder an den Imbiss- und Getränkeständen besteht die Gelegenheit zum Klönschnack. Die Veranstalter versprechen ein breites Angebot an Getränken und Speisen. Dazu zählen auch Spezialitäten aus fernen Ländern.

Zum Auftakt der Veranstaltung findet um 11 Uhr eine ökumenische Andacht in einem Zirkuszelt auf dem Schulhof statt. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 12 Uhr durch Samtgemeindebürgermeister und Schirmherr Jürgen Lübbers. Dazu gibt es ein Grußwort von Superintendent Marten Lensch. Die Pforten sind bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.