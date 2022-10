LEB bildet 13 Frauen in Barnstorf zu zertifizierten Seniorenbetreuungskräften aus

Von: Jannick Ripking

Die Aktivierungskiste von Turko Haji Jader aus Barnstorf beschäftigt sich mit dem Thema Kochen. Alle Teilnehmerinnen des LEB-Kurses für Betreuungskräfte stellten ihre individuellen Kisten im Abschlusskolloquium vor. © LEB

Durch zertifizierte Betreuungskräfte bekommen Senioren in Heimen die Möglichkeit, ihren Lebensabend zufriedener zu gestalten. Die LEB in Barnstorf hat jetzt 13 Frauen zu solchen Betreuungskräften ausgebildet.

Barnstorf – Sie bieten Halt und Ordnung – für Senioren, die selbst nicht mehr allein zurechtkommen. In Barnstorf haben jetzt 13 Frauen aus der Region erfolgreich den Kurs „Qualifizierung zur Seniorenbegleitung mit Befähigung zur zusätzlichen Betreuung“ bei der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) abgeschlossen. LEB-Regionalleiterin Benita Schütte ist stolz auf die Teilnehmerinnen.

Sie hebt die Bedeutung der neu ausgebildeten Betreuungskräfte hervor. „Diese Menschen sind ganz wichtig“, sagt sie, „denn wir haben immer noch einen Pflegenotstand. Deswegen können sich Pflegekräfte oft nur noch um die Pflege selbst kümmern.“ Die Betreuung der Senioren komme dabei zu kurz. „Aber seit einigen Jahren hat jeder Pflegebedürftige ein Anrecht auf Betreuung“, erklärt Schütte.

Und an dieser Stelle kommen die 13 Frauen ins Spiel, die jetzt ihr Zertifikat erhielten. „Sie müssen keine spezielle Ausbildung mitbringen, um Betreuungskraft zu werden“, sagt die LEB-Regionalleiterin. „Sie müssen nur das Herz am rechten Fleck haben.“ In 160 Theorie- und 80 Praxisstunden in einer Pflegeeinrichtung lernten die Teilnehmerinnen, wie sie mit pflegebedürftigen Menschen umgehen können und müssen. Nun sind sie befähigt, Senioren und andere in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkte Menschen zu betreuen.

Die Teilnehmerinnen Turko Haji Jader (Barnstorf), Astrid Bruns (Eydelstedt), Britta Rapaic (Eydelstedt), Manuela Abeling (Goldenstedt), Anja Wübbeler (Goldenstedt), Nicole Renneberg (Scholen) Sandra Lange-Bornkamp (Schwaförden), Brigitte Schander (Stemwede), Anke Kirch (Sulingen), Christel Götzinger (Syke), Evelyn Blattgerste (Wagenfeld).

Bei der Ausbildung nahm auch das Thema Demenz einen großen Anteil ein. Neben den Grundkenntnissen über diese und andere typische Alterskrankheiten und Rechtskunde standen Methoden und Techniken über das Verhalten, die Kommunikation und die Umgangsformen mit betreuungsbedürftigen Menschen auf dem Stundenplan. Insbesondere bei der Demenz sei es wichtig, die Erkrankten wortwörtlich wieder zu aktivieren, erklärt Schütte. Eine Studie habe gezeigt, dass demente Personen „zufriedener und ruhiger sind, wenn sie beschäftigt werden“.

Dabei sollen sogenannte Aktivierungskisten helfen, die alle Teilnehmerinnen im Rahmen der Ausbildung individuell erarbeiteten und im Abschlusskolloquium vorstellten. „In diesen Kisten sind Gegenstände zu bestimmten Themen wie Kochen, Nähen oder anderen Alltagssituationen drin“, erklärt die LEB-Regionalleiterin. Dadurch sei es möglich, die Kommunikation Demenzerkrankter zu fördern. „Wir wollen, dass sie mit uns und untereinander ins Gespräch kommen.“ Die Aktivierungskisten sollen bestenfalls alle Sinne der Erkrankten anregen, da vielen im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit das Sprechen schwerfällt oder unmöglich ist. „Wenn sie die Dinge dann sehen, kann es sein, dass ihre Augen wieder anfangen zu glänzen, dass ihnen wieder etwas von früher einfällt“, meint Benita Schütte.

Wichtig sei allerdings, keine W-Fragen zu stellen. Der Grund: „Das ist eine Wissensabfrage, dann machen die Erkrankten meistens dicht.“ Besser seien Fragen wie „Erinnern Sie sich daran?“ oder „Haben Sie das schon einmal gemacht?“ Schütte erläutert: „Dann öffnen sich demente Menschen viel eher.“

Durch das Zertifikat dürfen die Frauen nun als Betreuungskräfte für Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen, den ambulanten Dienst oder auch das private Umfeld arbeiten. Diese Zusatzausbildung kann jeder machen. Und das ist laut Schütte auch gut so: „Diese Menschen werden in Zukunft in den Heimen gebraucht.“ Die Absolventen können nach Abschluss in Voll- oder Teilzeit arbeiten – wobei die Tendenz klar in Richtung Teilzeit geht. „Ich kenne kaum jemanden, der nach dem Zertifikat in Vollzeit gegangen ist“, berichtet Schütte.

Die LEB plant bereits einen weiteren Kurs in Barnstorf für zusätzliche Betreuungskräfte, weil der Bedarf laut Regionalleiterin nach wie vor groß ist. Der Start ist unter Vorbehalt für den 2. März 2023 vorgesehen. Interessierte können sich bereits bei der LEB unter Tel. 05442 / 2824, unter www.leb-nienburg.de oder per E-Mail an nienburg@leb.de informieren.