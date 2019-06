Aktive Beiträge auf der Familienmesse

Drebber - Von Thomas Speckmann. Die siebte Familienmesse der Samtgemeinde Barnstorf dürfte bei vielen Besuchern in guter Erinnerung bleiben. Dafür sorgen nicht nur die vielfältigen Informationen, sondern auch die kleinen Andenken. Andrea Fehner und ihr zehnjähriger Sohn Luca haben sich gestern Mittag ein Henna-Tattoo stechen lassen und nebenbei das Geschehen verfolgt. „Ich glaube, hier bekommt man den Sonntag ganz gut rum“, meinte die Diepholzerin lächelnd. Sie sollte recht behalten. Denn was bei der Veranstaltung rund um die Grundschule in Drebber geboten wurde, konnte sich wirklich sehen lassen.

Auf Initiative der Samtgemeinde Barnstorf präsentierten sich mehr als 50 Aussteller auf der Messe. Das Motto „Aktiv Familien stärken“ nahmen etliche Standbetreiber wörtlich. Vor allem das „Aktive“ wurde großgeschrieben. Etwa am Stand des Landfrauenvereins Barnstorf, wo die Besucher Kräuterbutter herstellen konnten. Da war Kondition gefragt, wie Lea (14) und Bennet (10) beim Schütteln der Sahne schnell feststellten. „Das ist etwas für die Arme“, lachte Vorstandsmitglied Ute Kemper. Sie belohnte den Einsatz der Stiefgeschwister mit einem Brötchen und dem frisch hergestellten Aufstrich.

Viele Vereine nutzten die Gelegenheit, um ihre Aktivitäten vorzustellen und natürlich Mitglieder zu werben. Dass es sogar gemeinsame Betätigungsfelder für Alt und Jung gibt, wurde am Gemeinschaftsstand der heimischen Fischereivereine deutlich. Sie bieten jede Saison ein Familienangeln an und immer wieder Lehrgänge für Anfänger. „Bei uns kommt es häufiger vor, dass Vater und Sohn gemeinsam den Angelschein machen“, berichtete Bezirksleiter Heino Märtens.

Am Naturmobil der Landesjägerschaft Niedersachsen gab es viele Präparate zu bestaunen. Da machten vor allem die Kinder große Augen. Sie durften bei der Messe sogar ihre Zunge herausstrecken. Dafür mussten sie nur einen Abstecher in den Kindergarten machen, wo sich mehrere Kindertagesstätten aus der Samtgemeinde Barnstorf präsentierten. Einrichtungsleiterin Corinna Schomschor und ihre Kollegen zeigten spielerische Übungen zur Verbesserung der Mund-Motorik, die sich mit Luftballonen oder Strohhalmen auch ganz leicht in den Alltag integrieren lassen. „Wenn Kinder eine schlechte Aussprache haben, wird die Muskulatur des Mundes und der Zunge gekräftigt“, erläuterte die Erzieherin.

Die Sportanlagen rund um die Schule wurden ebenfalls in die Messe einbezogen, wenngleich der Andrang in den Außenbereichen nicht ganz so groß war wie auf dem zentral gelegenen Schulhof. Der TSV Drebber nutzte das Heimspiel zur Vorstellung seiner Sparten und hielt nebenbei Ausschau nach zusätzlichen Betreuern für den Fußballnachwuchs. „Wir haben zurzeit einen großen Zulauf an Kindern“, berichtete Trainer Mathias Peinz. Auch für das Lokale Bündnis für Familie war die Messe eine willkommene Plattform. Es bietet in diesem Sommer wieder eine verlässliche Ferienbetreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Insbesondere für berufstätige Eltern sei es häufig schwierig, einen Zeitraum von sechs Wochen abzudecken, erläuterte Koordinatorin Christine Trenkamp. Für die bevorstehenden Ferien gebe es noch freie Plätze.

Um Angebote für den Nachwuchs bemüht sich auch der „Förderverein Junges Drentwede“. Im Gespräch mit dem Vorstand offenbarte sich allerdings ein Problem, das auch viele andere Vereine beschäftigt. „Wir suchen Mitglieder und ehrenamtliche Helfer“, erklärte Vorsitzende Anja Melloh. Für den Bauwagen an der Grundschule gebe es immer noch keine neue Betreuung.

Die Familienmesse sprach nicht nur Kinder und Eltern an, sondern richtete sich auch gezielt an die ältere Generation. Sozusagen von der Wiege bis zur Bahre, wie die Interessengemeinschaft Gesundes Leben (Igel) ihr umfassendes Programm im Mehrgenerationenhaus in Barnstorf gerne beschreibt. Neben dem Stand der „Igelaner“ hatte sich der Seniorenbeirat postiert. Vorsitzende Heidemarie Albers warb für die Notfalldose, die bald auch in möglichst vielen Haushalten in der Samtgemeinde Barnstorf Einzug halten soll.

Die Familie Buns aus Cornau zeigte sich beeindruckt von der Fülle an Informationen in Drebber. „Es ist toll, zu sehen, was in der Samtgemeinde Barnstorf geboten wird“, meinte Tonja Buns. Bei vielen Angeboten würden die Bürger sonst vermutlich gar nicht dahinter kommen, dass es sie gebe. Vor diesem Hintergrund dürfte sich der Ausflug nach Drebber am Sonntag für viele Besucher gelohnt haben.

Die Organisatoren zeigten sich gestern Abend sehr zufrieden. Bereits zum ökumenischen Gottesdienst waren mehr als 100 Besucher erschienen. Wie viele Menschen im Laufe des sonnigen Tages folgten, ließ sich nur schwer abschätzen. „Der Besuch und die Stimmung waren sehr gut. Es gab eine große Plakette an Angeboten. Das war schon enorm“, erklärte Samtgemeindebürgermeister und zugleich Schirmherr Jürgen Lübbers.