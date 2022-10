Zu wenig teilnehmende Geschäfte: „Weihnachtstaler“ in Barnstorf in Gefahr

Von: Eberhard Jansen

Die „Weihnachtstaler-Aktion“ der Barnstorfer Fördergemeinschaft gab es 2020 zum bislang letzten Mal. Rouven Barmbold präsentierte seinerzeit die Plakate. © Dümer/Archiv

Bei den Kunden war die Aktion „Weihnachtstaler“ in den vergangenen Jahren sehr beliebt. Doch die Neuauflage 2022 ist in Gefahr. Die Barnstorfer Fördergemeinschaft beklagt ein bislang zu geringes Interesse der örtlichen Geschäfte und rüttelt mit einem Sondernewsletter auf.

Barnstorf – Eine beliebte Aktion ist in Gefahr: das „Weihnachtstaler“-Gewinnspiel der Barnstorfer Fördergemeinschaft. Grund: Bislang haben nur sechs Fördergemeinschafts-Mitglieder erklärt, dass sie mitmachen und mitbezahlen wollen.

„Auf dieser Basis wäre die Aktion nicht finanzierbar“, schreibt Rouven Barmbold, der in der Fördergemeinschaft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, in einem Sonder-Newsletter an die Mitglieder und bittet um Teilnahme an der „bei unseren Kunden beliebtesten und werbewirksamsten Aktion“.

Nach bislang noch aktuellen Plänen sollen die „Weihnachtstaler“ vom 1. November bis 30. Dezember in Betrieben von teilnehmenden Fördergemeinschafts-Mitgliedern an Kunden ausgegeben werden. Mit dem Sammeln der Taler haben die Kunden Gewinnchancen: Es winken Einkaufsgutscheine von Barnstorfer Geschäften. Der „Weihnachtstaler“-Hauptgewinn bei der letzten Aktion 2020 vor der Pandemie-Pause war ein 1 000-Euro-Gutschein.

Die gesamte Aktion kostet laut Rouven Barmbold mindestens 6 000 Euro: „Davon werden 5 000 Euro an Gewinnen ausgeschüttet und 1 000 Euro für die notwendigen Werbemittel, Flyer und Aufkleber benötigt.“ Das Startpaket für die Teilnehmer kostet 178,50 Euro. Der Fördergemeinschafts-Sprecher rechnet vor: „Würden sich in diesem Jahr, ähnlich wie in 2018, erneut mindestens 20 Mitglieder beteiligen, decken wir mit dem Startpaket gerade einmal 3 570 Euro ab.“ Das hieße, dass damit kalkuliert und davon ausgegangen werden müsste, dass noch weitere Taler im Nachgang bestellt werden, damit wenigstens die entstehenden Kosten gedeckt werden können. Die „Weihnachtstaler“-Aktion habe 2019 mehr als 4 000 ausgefüllte Teilnahme-Coupons generiert, schreibt Barmbold. Jedes teilnehmende Mitglied wird auf den Teilnahmescheinen genannt. Die Preise (Einkaufsgutscheine) können nur bei den teilnehmenden Mitgliedern eingelöst werden, wirbt er für die Teilnahme.

Als Richtwert empfiehlt die Fördergemeinschaft, dass Kunden pro zehn Euro Warenwert einen Taler bekommen. Die Teilnehmer könnten die Ausgabe aber auch nach anderen Kriterien gestalten und flexibel sein.

Gegenüber der letzten Aktion sollen die Weihnachtstaler in diesem Jahr ein neues Aussehen bekommen. Mit der Gestaltung wurde aber laut Barmbold noch nicht begonnen: „Wir machen das erst, wenn feststeht, dass die Aktion stattfinden kann.“

Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Im Sonder-Newsletter der Fördergemeinschaft ist noch von bislang fünf teilnehmenden Betrieben die Rede. Bis gestern Nachmittag kam nach dem Versenden des Online-Rundschreibens zumindest schon ein weiterer Betrieb dazu.