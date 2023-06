Eydelstedt: Bau- und Umweltausschuss tagt mit reger Bürgerbeteiligung

Von: Jannick Ripking

Empfehlung erteilt: Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Eydelstedt hat sich für die Sanierung des Heideweges ausgesprochen. © Jannick Ripking

Die Hauptthemen standen gar nicht auf der Tagesordnung des Eydelstedter Bau- und Umweltausschusses. Das lag an der regen Zuschauerbeteiligung. Die Einwohner sprachen über Ahornprobleme und nicht hinnehmbare Verkehrssituationen.

Eydelstedt – Erst einmal richtig in Fahrt, waren sie kaum zu bremsen: Alle neun Zuschauer des Eydelstedter Bau- und Umweltausschusses, der am Dienstagabend im Familien- und Bildungszentrum tagte, kamen in den zwei Einwohnerfragestunden – und darüber hinaus – zu Wort. Dabei ging es hauptsächlich um zwei Themen. Erstens: Sieben Ahornbäume bereiten an der Gemeindestraße Dörpeler Damm Probleme. Zweitens: Die Verkehrssituation im Bereich der Meisterstraße und der Straße Im Felde ist nach Meinung der Anwohner hinnehmbar.

Bauausschuss Eydelstedt: Einwohner beklagen Ahornproblem

Beide Anliegen waren zwar nicht auf der Tagesordnung zu finden, nahmen dennoch einen großen Teil der Sitzung in Anspruch – auch weil Verwaltung und Politik es wohlwollend zuließen. „Der Dank geht auch an unsere Gäste für die rege Beteiligung“, merkte Thorsten Runnebaum, Ausschussvorsitzender, am Ende der Sitzung an. „Das haben wir hier nicht so oft.“

Zu den Ahornbäumen am Dörpeler Damm: Anwohner dieser Straße beziehungsweise der Dörpeler Straße hatten bereits einen Antrag gestellt, der die Entfernung der Bäume vorsieht, „aber er hat es leider nicht mehr auf die Tagesordnung geschafft“, erklärte Ingmar Braunert, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften bei der Verwaltung. „Da heute viele betroffene Einwohner hier sind, bekommen sie die Möglichkeit, sich trotzdem zu dem Thema zu äußern“, so Braunert.

Klaus Bolduan schilderte: „Die Bäume sind mittlerweile echt ziemlich groß. Wir Anwohner entfernen jedes Jahr das Laub von öffentlichem Grund.“ Das sei aber gar nicht das Hauptproblem: „Es sind die Ableger, davon gibt es Tausende.“ Michael Bellmann ist ebenfalls betroffen. Er erklärte: „Die landen überall, in den Hecken, auf dem Rasen.“ Es sei annähernd unmöglich, alle zu finden und zu entfernen. Deshalb gebe es neben den großen nun auch schon viele kleine Ahornbäume, die in den Gärten sprießen.

Um die Situation langfristig zu verbessern, sollen die sieben großen Ahornbäume jetzt weichen. Im Gegenzug sollen Ersatzbäume gepflanzt werden. „Angedacht sind laut Antrag Apfelbäume“, erläuterte Braunert. Bellmann ergänzt: „Wir wären auch bereit, die Ersatzbäume zu pflegen.“ Sollte sich die Politik dazu entscheiden, die Ahornbäume durch Apfelbäume zu ersetzen, sagten die Anwohner zu, die Bewässerung der neuen Bäume in der Anfangszeit zu übernehmen. Zu einem politischen Beschluss kam es im Ausschuss allerdings nicht, weil dieser Antrag nicht auf der Tagesordnung stand.

Zwei Straßensanierungen: Ausschuss stimmt einer zu, lehnt die andere aber ab

Die Sanierung des Heideweges stand aber sehr wohl auf der Tagesordnung. Die Straße weist erhebliche Mängel auf, erhält im Straßenerhaltungsmanagement die Note vier. „Wir wollen nicht warten, bis die Straße komplett auseinanderfällt“, kommentierte der Fachbereichsleiter. Der rund einen Kilometer lange Heideweg ist aktuell mit Betonsteinpflastern befestigt. Die Straße weist allerdings starke Versackungen auf. Diesen Punkt moderierten die Ausschussmitglieder schnell einstimmig ab: Sie empfahlen die Sanierung, die laut Verwaltung Kosten in Höhe von rund 180 000 Euro verursachen wird. Dafür werde eine acht Zentimeter dicke Asphaltschicht auf den Heideweg aufgetragen.

Auch die Straße Wuthenau stand auf der Tagesordnung. Der Sachverhalt ähnelt dem des Heideweges in großen Teilen. Auch diese Straße hat im Straßenunterhaltungsmanagement die Note vier. Ihre Asphaltschicht ist gespickt mit Versackungen und Rissen. „Das wäre eine Maßnahme für das Jahr 2024“, sagte Braunert. Das Sanierungsvorgehen wäre das gleiche wie beim Heideweg.

Empfehlung nicht erteilt: Die Gemeindestraße Wuthenau soll nach Ansicht der Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses von Eydelstedt erst einmal nicht saniert werden. © Ripking, Jannick

Der Ausschuss lehnte die Sanierung für das kommende Jahr jedoch einstimmig ab. „Der Weg ist nicht stark befahren und hält meiner Meinung nach noch ein paar Jahre“, sagte Friedrich Heitmann (WGE). Indra Diering (WGE) ergänzte: „Mir tut es leid für die Wuthenauer, aber diese Straße hat keinen Vorrang. Da können wir besser bei der Meisterstraße schauen, was wir dort machen können.“

Ihre Aussage schlug eine Brücke zur Einwohnerfragestunde. Dort hatten die Zuschauer bereits Kritik an der Verkehrssituation im Bereich der Meisterstraße und Im Felde geäußert. Dort komme es regelmäßig zu gefährlichen Situationen, weil die Straßen einerseits zu schmal seien, die Autos andererseits aber zu schnell fahren. Es ähnele zuweilen einer „Rennpiste“, war zu vernehmen. Dort ist Tempo 50 erlaubt, die Anwohner wünschen sich allerdings eine Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit.