Abwassergebühren sinken um knapp 1,5 Prozent

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Gute Nachricht für die Einwohner der Samtgemeinde Barnstorf: Die Abwassergebühren werden zu Beginn des neuen Jahres um knapp 1,5 Prozent gesenkt. Diesen Beschluss hat der Samtgemeinderat unter dem Vorsitz von Friedrich Iven (SPD) in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Damit reagiert die Kommune auf die rückläufigen Kosten in der Abwasserbeseitigung. Allerdings wird nicht das komplette Einsparpotenzial auf die Bürger umlegt.

Mit dem Beschluss hält die Politik an ihrem Ziel fest, eine dauerhafte Kostendeckung bei der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung zu erreichen. In den vergangenen Jahren hat die Kalkulation stets zu Preissteigerungen geführt. Nun geht die Entwicklung in eine andere Richtung, wie das Zahlenwerk der Kommunal- und Wirtschaftsberatung Comuna (Syke) zeigt. Sie hat die Betriebsabrechnung 2017 erstellt und damit die Basis für die Vorauskalkulation 2019 geschaffen.

„Wir haben dieses Jahr eine besondere Situation“, erklärte Fachbereichsleiter Ingmar Braunert. Er gab einen Einblick in die Kalkulation und erläuterte auch die Gründe für die Überdeckung. So habe sich der Wegfall eines Mitarbeiters bemerkbar gemacht, der aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden sei. Zudem sei die Vorauskalkulation 2017 sehr optimistisch gewesen, was die geplante Sanierung der Kläranlage betreffe. Hier seien Abschreibungen einkalkuliert worden, obwohl die Maßnahme noch nicht vollzogen wurde. Und zu guter Letzt: Es sei mehr Abwasser als geplant angefallen, wodurch sich die Einnahmen erhöht hätten.

„Nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz muss eine Kostenüberdeckung in der Abwasserbeseitigung innerhalb der nächsten drei Jahre ausgeglichen werden“, erläuterte die Verwaltung. Würde die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2017 in Höhe von gut 80 000 Euro vollständig ausgeglichen, ergäbe sich in der zentralen Abwasserbeseitigung ein Gebührensatz von 3,35 Euro pro Kubikmeter. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 liegt der Gebührensatz bei 3,52 Euro.

Auf Vorschlag der Verwaltung soll jedoch nur ein Drittel der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2017 übernommen werden. Somit reduziert sich der Gebührensatz auf nur 3,47 Euro. Der restliche Überschuss in Höhe von 73 200 Euro soll auf die nächsten beiden Jahre übertragen werden. Um einen Puffer zu haben für die zu erwartende Kostensteigerung, die sich bei der Verwertung des Klärschlammes ergebe, wie Braunert erläuterte.

Die Verwaltung geht davon aus, dass die Anlagentechnik der Kläranlage Barnstorf zukünftig nicht mehr ausreichen wird. In den Haushaltsplan 2019 sind bereits Mittel für eine mobile Entwässerung eingestellt, um den Klärschlamm für eine mögliche Verbrennung aufbereiten zu können. „Es ist mit einer deutlichen Kostensteigerung für die Verwertung des Klärschlammes zu rechnen. Diese Kostensteigerung wird sich negativ auf die Abwassergebühr auswirken“, heißt es.

Bei der zentralen Abwasserbeseitigung wird für das kommende Jahr mit einer Schmutzwassermenge von fast 448 000 Kubikmetern gerechnet. Das Aufkommen bei der dezentralen Abwasserbeseitigung ist mit knapp 700 Kubikmetern verschwindend gering. Schließlich gibt es nur noch wenige Haushalte, die nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind. Hier wird ein vollständiger Ausgleich der Abwassergebühren zu einer Senkung des Satzes von bisher 52,06 auf 56,39 Euro pro Kubikmeter für Kleinkläranlagen und von 26,69 auf 30,87 Euro pro Kubikmeter für abflusslose Sammelgruben führen.

Die Mehrheit des Rates stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, die Gebühren aufgrund der absehbaren Kostensteigerung nicht vollständig zu senken. „Wir sehen das etwas anders“, sagte Henning Hagedorn als Sprecher der Wählergemeinschaft. Seine Fraktion vertrat die Auffassung, dass der Überschuss komplett an die Bürger zurückgegeben werden sollte, zumal es im Haushaltsjahr 2018 vermutlich erneut eine Überdeckung gebe.

