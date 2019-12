Zum Abschluss stimmen die Besucher mit ein

Gut besuchtes Adventskonzert in der Jacobikirche mit Chorgesang und Blasorchester

+ Die Chorgemeinschaft unter der Leitung von Silke Husmann. Foto: Peinz

Drebber - Von Eva-maria Konkel. Es gibt sie offensichtlich noch, die Sehnsucht nach etwas Besinnlichkeit in der Adventszeit. Und wohl aus diesem Grund war die Jacobikirche in Drebber zum diesjährigen Adventskonzert mehr als nur gut gefüllt. „Ich freue mich, heute Abend so viele Besucher begrüßen zu dürfen“ freute sich Mathias Peinz in seiner Ansprache, „wir haben erstmalig nicht genug Liederzettel gedruckt“. Das störte die Anwesenden aber nicht, denn offensichtlich waren sie auch ohne Zettel textfest und konnten die Weihnachtslieder ohne Probleme mitsingen.