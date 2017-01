61-Jähriger bei Kollision schwer verletzt

An dem VW einer Barnstorferin, der in Barnstorf mit einem Hyundai kollidierte, entstand ein Totalschaden. - Foto: Kaesemeier

Barnstorf - Schwere Verletzungen zog sich ein 61-jähriger Mann aus Goldenstedt bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Barnstorf zu.

Nach Angaben der Polizei war gegen 16 Uhr eine 46-jährige Frau aus der Samtgemeinde Barnstorf mit ihrer Tochter auf dem Moorweg in Richtung Westen unterwegs. An der Kreuzung mit dem Peperweg, an dem die Regelung rechts vor links gilt, übersah sie den von rechts kommenden Goldenstedter und kollidierte frontal mit dessen Hyundai.

Laut Polizei war der 61-Jährige nach dem Zusammenprall zunächst nicht ansprechbar, kam dann aber wieder zu Bewusstsein. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus in Vechta gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

mer