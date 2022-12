Samtgemeinde Barnstorf erhöht Zuschüsse für Igel und Lokales Bündnis für Familie

Von: Jannick Ripking

Der Barnstorfer Verein Igel bekommt ab 2023 mehr Geld von der Samtgemeinde, um seine Aufgaben im Lokalen Bündnis für Familie weiter in vollem Umfang bewältigen zu können. © Ripking

6.000 Euro gibt es im kommenden Jahr mehr für die Ferienbetreuung in der Samtgemeinde Barnstorf. Die Politik hat erhöhte Zuschüsse für den Verein Igel und das Lokale Bündnis für Familie beschlossen.

Barnstorf – Mehr Geld für den Verein Igel und das Lokale Bündnis für Familie: Die Samtgemeinde Barnstorf reagiert auf allgemein gestiegene Kosten und erhöht den Zuschuss für diese Einrichtungen. Dadurch soll unter anderem auch gewährleistet werden, dass das Bündnis in Kooperation mit dem Igel eine inklusive Ferienbetreuung anbieten kann.

Die beiden Aufgaben des Lokalen Bündnisses sind die Organisation der Familienmesse, die alle zwei Jahre stattfindet, und die Organisation einer verlässlichen Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter während der Ferien. Der Verein Igel (Interessengemeinschaft gesundes Leben) agiert als Koordinierungsstelle des Bündnisses und nimmt derzeit folgende Aufgaben wahr:

Anlaufstelle für Aktivitäten zum Lokalen Bündnis für Familie,

Regelmäßig besetzte Bürozeiten,

Koordination verschiedener Anbieter,

Annahme von Anmeldungen,

Finanzielle Angelegenheiten wie Beiträge einsammeln, Honorare auszahlen, Abrechnungen erstellen,

Akquise, um Veranstaltungskosten zu decken,

Erstellung von Flyern, Plakatwerbung und Pflege der Internetpräsenz.

Diese Aufgaben hat der Igel 2008 übernommen. Zur Abgeltung seiner Personal- und Sachkosten erhielt der Verein seit 2016 ein monatliches Entgelt in Höhe von 450 Euro. „Das wollen wir erweitern“, erklärt Barnstorf Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Die Zuwendungen werden ab 2023 auf 600 Euro erhöht. Dafür plant die Samtgemeinde demnach jährlich einen Beitrag in Höhe von 7 200 Euro im jeweiligen Haushalt ein. Das Angebot der Bildungsträger für die Organisation der Betreuungsangebote sei im Laufe der Jahre geringer geworden. Es werde immer schwieriger, ein verlässliches Angebot zu realisieren. Dadurch hat der Igel zusätzliche Arbeit übernommen. Grimm: „Und der Verein leistet wirklich ganz hervorragende Arbeit.“ Die Herausforderungen mit den „individuellen Kindern“ seien gewachsen. Der zeitliche Aufwand für die Koordinierungsstelle sei gestiegen. „Das ist eine ganze Menge“, erklärt der Verwaltungschef. Dem soll der höhere Zuschuss Rechnung tragen.

Darüber hinaus seien Betreuer der Ferienangebote mit der Bitte, den Betreuungsschlüssel zu verbessern, an das Bündnis herangetreten. Dem will die Samtgemeinde nicht im Weg stehen und setzt den Schlüssel auf eine Betreuungskraft pro sechs Kinder. Die Begründung: „Genau wie im Kindergarten- und Schulbereich sind die Anforderungen an die Betreuer in den vergangenen Jahren zunehmend gestiegen. Es haben mehr Kinder einen besonderen Bedarf an Aufmerksamkeit.“ Sich als Teil einer Gruppe und nicht nur als Individuum mit sofortiger Bedürfnisbefriedigung wahrzunehmen, falle vielen Kindern schwer. Das soll der verbesserte Schlüssel auffangen und zieht Mehrkosten für die Kommune in Höhe von 2 800 Euro nach sich.

Lokales Bündnis für Familie Das Lokale Bündnis für Familie wurde 2005 in der Samtgemeinde Barnstorf gegründet – mit dem Ziel, nachhaltig Verbesserungen für Familien zu erreichen. Schirmherr des Bündnisses ist der amtierende Samtgemeindebürgermeister. Beteiligt sind neben der Samtgemeinde örtliche Bildungsträger, die Gleichstellungsbeauftragte, Unternehmen, Vereine, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Jugendzentrum und nicht zuletzt der Verein Igel. Das Lokale Bündnis ist offen für weitere interessierte Personen und Gruppen. Entscheidungen werden immer im Konsens getroffen.

Außerdem hätten Eltern aus der Selbsthilfegruppe „Das besondere Kind“ den Wunsch geäußert, dass Angebote in der Ferienbetreuung auch inklusiv gestaltet werden sollen. Sie wünschen sich für die Hälfte der Ferienzeit an zwei oder drei Wochentagen ein entsprechendes Angebot. Dazu ist jedoch eine individuelle Betreuung von Kindern mit Handicap erforderlich. An dieser Stelle kommen Schulassistenten ins Spiel, die sich vorstellen könnten, in den Ferien für das Lokale Bündnis zur Verfügung zu stehen. Grimm begrüßt die inklusive Erweiterung: „Das ist eine gute Geschichte und zeigt, dass dann wirklich alle die Angebote wahrnehmen können.“ Die Kosten für inklusive Ferienbetreuung liegen bei 2 200 Euro.

Insgesamt plant die Samtgemeinde in ihrem Haushalt Mittel in Höhe von 22 200 Euro ein, damit das Lokale Bündnis für Familie und der Igel auch in Zukunft eine gute und koordinierte Betreuung für Kinder anbieten können. Zum Vergleich: Der Ansatz lag im Jahr 2022 bei 16 200 Euro.