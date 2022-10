Ab nach Spalt: Abschlussjahrgang 1966 der Realschule Barnstorf trifft sich zum 55. Mal

Das 55. Treffen der Barnstorfer Realschulabschlussklasse in Spalt: Dabei waren (von links) Elke Ehlers (geb. Schaper), Reinhold Kühl als Begleitung seiner Ehefrau Gabriele Kühl (geb. Konkel), Helga Dammann, Volker „Toni“ Huntemann, Dr. Johann Meyer, Friedel Gehrke, Inge Clausing (geb. Bach) und Erika Bauer (geb. Wesseloh). © Gehrke

Jahr für Jahr trifft sich die Abschlussklasse der Realschule Barnstorf des Jahrgangs 1966. So sind bereits 55 Klassentreffen zustande gekommen. Für die jüngste nahmen die Teilnehmer eine 600 Kilometer lange Anreise in Kauf.

Barnstorf – Klassentreffen sind ja per se nichts Ungewöhnliches. Wenn sie aber in die 55. Auflage gehen, sieht das schon ganz anders aus. Manche Schulabgänger sind froh, wenn sie so eine Zusammenkunft einmal organisiert bekommen. Darüber kann der Abschlussjahrgang 1966 der Realschule Barnstorf nur lachen. Er trifft sich jedes Jahr. Zum 55. Klassentreffen ging es ins mittelfränkische Spalt. Dafür nahmen einige Teilnehmer eine Anreise von mehr als 600 Kilometern in Kauf.

Volker Huntemann – Spitzname Toni – organisierte das Treffen im bayrischen Spalt. Er lebt seit 1970 in Bayern, doch der Kontakt zu seinen ehemaligen Klassenkameradinnen und -kameraden brach nie ab. „Wir haben eine super Gemeinschaft“, sagt Huntemann. Doch das war nicht von Anfang an so: „Zu Schulzeiten war die Klassengemeinschaft gar nicht so toll.“ Doch direkt nach dem Abschluss sei „ein sehr großes Gefühl der Zusammengehörigkeit“ entstanden.

Und auch nach 56 Jahren hat die Barnstorfer Klassenkameradschaft nichts von ihrer Stärke eingebüßt – auch wenn sich von den damals 34 Schülerinnen und Schülern ein harter Kern von etwa 16 bis 18 Personen herauskristallisierte, was nach Angaben Huntemanns verschiedene Gründe habe. Doch wie ist so etwas möglich? „Weil wir uns jedes Jahr treffen. Das ist unser kleines Geheimrezept“, begründet es Hauptorganisator Friedel Gehrke. „Wenn man sich erst nach zehn oder 15 Jahren als Klasse wiedertrifft, dann findet automatisch ein Entfremdungsprozess statt“, ist er sich sicher.

Allerdings funktioniere es nur, die jährlichen Treffen aufrecht zu erhalten, „wenn man immer wieder neue Anreize schafft“, erklärt Gehrke. Die meisten Klassentreffen fanden zwar in Barnstorf und der näheren Umgebung statt, aber eben nicht immer. „Unser Highlight war eine Fahrt nach London im Jahr 2010“, meint er.

Gehrke hat vor 16 Jahren das Amt des Hauptorganisators von Günther Korte übernommen. „Er hat das 40 Jahre lang gemacht und dann an mich übergeben – für die nächsten 40 Jahre“, sagt Korte lachend. Mittlerweile weiß er, dass es nicht mehr reicht, sich einfach nur in einem Lokal zu treffen. „Das ist zu wenig.“ Deswegen sei das Klassentreffen in Spalt mit einem Rahmenprogramm versehen worden, das Toni Huntemann als ehemaliger Klassensprecher des 1966er-Jahrgangs organisierte.

Ein Besuch im Spalter Hopfen-Bier-Gut-Museum durfte da auf keinen Fall fehlen. „Das war durchaus ein angemessenes Thema für diese Gruppe“, meint Huntemann lachend. Friedel Gehrke stimmt dem voll und ganz zu: „Für einen ausgewiesenen Biertrinker, wie ich es bin, war das Museum schon sehr interessant.“

Rundfahrt auf dem nahe gelegenen Brombachsee und ein Spaziergang auf einem Bergrücken im Spalter Hopfenland mit Blick auf einen Teil der fränkischen Seenlandschaft rundeten das Treffen ab.

Eines steht für die Abschlussklasse der Barnstorfer Realschule von 1966 schon jetzt fest: Im kommenden Jahr gibt es das nächste Klassentreffen ganz bestimmt. Bremen ist das Ziel. Toni Huntemann schreckt die für ihn weite Anreise nicht ab: „Wenn ich es einrichten kann, bin ich dabei. Das ist seit meiner Pension leichter.“