Barnstorfer feiern Schützenfest und Jubiläum an einem Wochenende

Von: Jannick Ripking

Erstes Probemarschieren: Der geschäftsführende Vorstand und die Organisatoren des Barnstorfer Schützenfestes gehen ihrer Feier – inklusive Jubiläumsfest – wortwörtlich mit Vorfreude entgegen. © Michael H. Dümer

Bald ist es so weit: Die Barnstorfer feiern ihr Schützenfest und Jubiläum an einem Wochenende. Seit 150 Jahren besteht der Schützenverein. Die Organisatoren blicken mit Vorfreude auf dieses „zwei ganz dicken Bretter“.

Barnstorf – Die „zwei ganz dicken Bretter“ rücken immer näher. So bezeichnete einst Schützenpräsident Michael Bruhns das Schützenfest in Barnstorf und die Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen, die der Verein in diesem Jahr zusammen an nur einem Wochenende durchzieht – vom 9. bis 11. Juni.

„Wir planen dieses Event schon seit drei Jahren“, erzählt Bruhns. Er war von Anfang an als geschäftsführender Vorstand involviert. „So war es für mich, als neuer Präsident auch nicht schwer reinzukommen“, sagt er. Erst Anfang dieses Jahres hatte er den Posten von Mathias Wolf übernommen (wir berichteten). In den drei Planungsjahren sprachen die Organisatoren über Konzepte, arbeiteten sie aus – und verwarfen manche auch wieder: „Wir wollten unser Schützenfest und das Jubiläum eigentlich an zwei verschiedenen Wochenenden feiern“, verrät Bruhns. „Aber das ließ sich wirtschaftlich einfach nicht darstellen.“ Das Festzelt hätte zum Beispiel deutlich länger als üblich auf dem Schützenplatz in Barnstorf stehen müssen, was erhebliche Mehrkosten – gerade bei den aktuellen Preisen – nach sich gezogen hätte.

Und so plante der Schützenverein Barnstorf noch einmal um und entschied sich dafür, Schützenfest und Jubiläumsfeier in einem Rutsch durchzuziehen. Das habe in den Augen des Vorstandes nicht nur finanzielle Vorteile. „Wir machen das auch zum Wohle der Bürger aus Barnstorf und unserer Mitglieder“, erklärt Kanzlerin Vera Kampling. Heutzutage sei es schließlich nicht mehr für jeden einfach so möglich, sich zwei solche Wochenenden frei zu halten.

Im Zuge der Zusammenlegung der Feste „hat sich der Charakter unseres Schützenfestes etwas verändert“, sagt Präsident Bruhns. Ein Beispiel: Die Umkrönung am Sonntag, 11. Juni, nimmt der Verein nicht wie üblich am Schützenplatz vor, sondern auf dem Sundering, wo auch die Jubiläumsfeier stattfindet (siehe Infobox). „Der alte und der neue König marschieren gemeinsam mit allen Mitgliedern zum Sundering“, sagt Bruhns. „Das wird ein nahtloser Übergang vom Schützenfest zum Jubiläum“, kommentiert Dirk Hinrich vom Festausschuss.

Auch der zeitliche Ablauf diverser Aktionen verschiebe sich an der einen oder anderen Stelle durch das Jubiläumsfest. „Das Königsschießen am Sonntag endet zum Beispiel schon mittags“, berichtet Bruhns.

Das Programm Freitag, 9. Juni 18.30 Uhr: Antreten beim Hotel Roshop mit Musik von „Plan B“ 19.30 Uhr: Kommers im Festzelt 21 uhr: öffentliche Party im Festzelt Samstag, 10. Juni 11.30 Uhr: Antreten am Feuerwehrhaus 15.45 Uhr: Eintreffen der Schützen am Schützenplatz 16 Uhr: Beginn des Pokal- und Kinderkönigsschießens 18.30 Uhr: Siegerehrung Pokalschießen 19 Uhr: Krönung des Kinderkönigs mit DJ 20 Uhr: Party im Festzelt Sonntag, 11. Juni 9.30 Uhr: Beginn des zweistündigen Schießens um den Jugend- und Altkönig 13.30 Uhr: Antreten zum Marsch mit Musik der Dersa-Highlanders zur Jubiläumsfeier im Sundering 14 Uhr: Beginn der Jubiläumsfeier mit Reden, Grußworten und Proklamation der neuen Könige 15 Uhr: Ausmarsch aus dem Sundering 16 Uhr: Rückkehr am Schützenplatz 17 Uhr: Siegerehrung des Jubiläumspokalschießens, im Anschluss: Party im Festzelt

Rund um das eher übliche Rahmenprogramm hat der Schützenverein zur doppelten Feier weitere Angebote ausgearbeitet. „Wir haben eine Festschrift erstellt“, sagt Vera Kampling. Die Festschrift umfasst 63 Seiten und umreißt die Historie des 1873 gegründeten Schützenvereins. „Wir verkaufen sie an allen drei Festtagen zum Preis von fünf Euro“, so Kampling. „Außerdem bieten wir eine große Tombola mit wirklich hochwertigen Preisen an“, ergänzt Michael Bruhns. Zu den Hauptpreisen zählen laut Präsident ein Kaffeevollautomat, ein Fernseher und ein Hochdruckreiniger.

Für die Jubiläumsfeier am Sonntag, 11. Juni, kündigen die Organisatoren ein großes Fest an. „Wir erwarten, dass wir mit unseren eigenen Leuten am Sundering um die 500 Schützinnen und Schützen sein werden“, sagt die 2. Vorsitzende Carmen Cordes. Dafür hat der Schützenverein 14 befreundete Gastvereine eingeladen. Auch Personen aus Politik und von der Verwaltung haben eine Einladung bekommen.

Dabei sieht der Plan vor, „dass wir mit unseren Mitgliedern schön durch Barnstorf in den Sundering einmarschieren, während die Gäste dort bereits auf uns warten“, erklärt Präsident Bruhns und verspricht: „Das wird auch für die Barnstorfer Bürger ein ganz großes Spektakel.“ Zum angekündigten Spektakel sollen die Dersa-Highlanders beitragen. Bruhns: „Das ist eine Dudelsack-Truppe aus Damme. Das wird eines unserer Highlights.“

Nach dem Festakt im Sundering geht es laut Bruhns geschlossen zurück zum Barnstorfer Schützenplatz – wieder verbunden mit einem Marsch durch den Ort – „und danach wird mit allen, die dabei sind, kräftig gefeiert“.