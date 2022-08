50 Prozent Einbußen, denn: Der Kartoffel ist es zu trocken

+ © dpa Die Kartoffelernte in diesem Jahr hat bereits begonnen. Die Frühkartoffeln werden von den Feldern geholt. Allerdings müssen die Landwirte mit Einbußen bei der Ernte rechnen. Grund ist die Trockenheit. archi © dpa

Der Dörpeler Landwirt Torben Kellenberg rechnet bei der Kartoffelernte mit Ertragseinbußen von etwa 50 Prozent. Der Grund ist die Trockenheit. Zahlreiche Pflanzen hätten die Dürre nicht überstanden. Das wiederkehrende Problem könne nur mit künstlicher Beregnung behoben werden, sagt der Landwirt.

Dörpel / Landkreis– Gestern war „Tag der Kartoffel“. Doch für die Lieblingsknolle der Deutschen sieht es in diesem Jahr wiederholt schlecht aus: „Wir rechnen mit Ernteeinbußen von etwa 50 Prozent“, sagt Torben Kellenberg. Der Landwirt betreibt die Firma „Dörpel Agrar“, lagert etwa 30 000 Tonnen Kartoffeln in seiner großen Halle in Dörpel ein, vermarktet weltweit Chipskartoffeln und übernimmt auch die Vermarktung für andere Landwirte. Schuld an der schlechten Ernte ist laut Kellenberg die Trockenheit.

„Das Jahr 2022 war noch trockener als 2018“, erklärt Kellenberg. „Und 2018 war schon ein sehr trockenes Jahr“, fügt der Landwirt hinzu. Zahlreiche Pflanzen hätten daher die Trockenperiode schlichtweg nicht überstanden. Gerade in Gebieten mit ohnehin schon schlechten Bodenverhältnissen, zu denen auch die Barnstorfer und Diepholzer Umgebung zähle, seien die Voraussetzungen nun besonders schlecht.

„Im Prinzip betrifft das Problem alle Frühjahrsfrüchte. Auch der Mais und die entsprechende Ernte haben unter der Trockenheit gelitten“, bedauert Landwirt Kellenberg. Während die Maisernte erst im September beginnt, hat die Kartoffelernte bereits Fahrt aufgenommen. Momentan sind es die Frühkartoffeln, die die Landwirte einholen und entweder direkt an den Verbraucher oder an Fabriken verkaufen. Dabei lässt sich bereits ein erstes Ausmaß der Ernteeinbußen erahnen.

Entgegenwirken kann diesem Problem laut Kellenberg auch in Zukunft nur eine intensive Beregnung. Doch das, so der Landwirt, sei in der breiten Schicht der Bevölkerung nicht gerne gesehen. „Gerade Laien ärgern sich darüber, wenn sie sehen, dass wir bei Sonnenschein in der Mittagshitze unsere Äcker beregnen“, sagt er. Kellenberg kann verstehen, dass dadurch schnell ein Gefühl der Verschwendung aufkommt. „Oft bekommen wir den Vorschlag, nur nachts zu beregnen“, erzählt er. Tatsächlich aber laufe die Beregnung in besonders trockenen Perioden 24 Stunden am Tag. „Um die Bewässerung nur nachts laufen lassen zu können, bräuchten wir entsprechend doppelt so viele Brunnen“, sagt Kellenberg, Das sei finanziell nicht umsetzbar.

Zudem hätten die Kartoffelpflanzen einen zusätzlichen Nutzen von der Beregnung am Tag: „Die Kartoffel liebt als Nachtschattengewächs die Sonne und die Wärme nicht besonders. Die Beregnung und die damit einhergehende Verdunstung haben auch einen kühlenden Effekt“, weiß der Landwirt.

Sorgen bezüglich des Wasserverbrauchs habe er nicht. „Die Pegelstände in den Brunnen haben sich in den vergangenen zwei Jahren kaum geändert“, sagt er. Auch im Vergleich zwischen einem sehr nassen Jahr, wie es 2017 war, und den darauffolgenden trockenen Jahren 2018 und 2019 hätten sich die Pegelstände nur geringfügig verändert. „Zudem müssen wir unsere Quoten einhalten“, erläutert Kellenberg. „Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel zwei Jahre massiv beregnen, müssen wir danach auch wieder Wasser einsparen“, sagt er.

Die Beregnung an sich sorge nicht nur dafür, dass der Pflanze mehr Wasser zur Verfügung steht. Auch für das Düngemittel sei es die einzige Möglichkeit, in den Boden transportiert zu werden. „Daher ist die Methode der Beregnung eine durchaus nachhaltige Variante“, ist Kellenberg überzeugt.