250. Jahrestag der Errichtung an Pfingsten

Barnstorf – 100 Jahre lang stand das Fachwerkhaus im Ortskern von Barnstorf. Zu seinem 250. Jahrestag steht das Gebäude allerdings auf einem anderen Grundstück.

Die Geschichte des Fachwerkhauses reicht bis in das Jahr 1770 zurück. Im Balken über dem Eingang steht die Inschrift „Hinrich Christian Hülle: Anno: 1770: Den 1. Juni Anna Louwisa Künningen.“ In der Ausgabe „1100 Jahre Barnstorf“ ist ein Bebauungsplan abgedruckt, auf dem der jetzige Besitzer, Heinrich Windeler, den ehemaligen Standort seines Fachwerkshauses entdeckt hat. Nach einem Großbrand im Jahre 1769 in der Langen Straße in Barnstorf wurde das Gebäude von Christian Hülle im Ortskern errichtet.

100 Jahre später (1869) entschied sich der damalige Besitzer, Eberhard Ludwig Köhler, das Fachwerkhaus abzubauen und ein neues Wohnhaus auf das Grundstück an der Langen Straße zu erbauen. Dank einer Nummerierung der hölzernen Balken und Giebel konnte das Fachwerkhaus auf einem drei Hektar großen Areal am Maschweg in Barnstorf neu aufgebaut werden. Bei der Neuerrichtung 1869 wurden die Wände mit Fachwerk, Stroh und Lehm ausgekleidet.

1977 wurden die Außenwände mit Steinen ausgemauert. Bis 1976 wurde auf dem Hof und in dem Fachwerkhaus ein landwirtschaftlicher Betrieb geführt. Im vorderen Teil des Hauses wurden Kühe gehalten. Die umgebende Heidelandschaft musste urbar gemacht werden, damit der Boden als Ackerland genutzt werden konnte. Neben dem Wohnhaus wurde auf dem Grundstück eine Scheune, ein Backhaus, ein Schuppen und ein Schweinestall errichtet. Bis auf den Schweinestall sind die Gebäude auch heute noch auf dem Gelände zu finden. Nachdem das Fachwerkhaus im Besitz des Urgroßvaters, der Großmutter und schließlich seines Vaters war, ist nun Heinrich Windeler der Besitzer des geschichtsträchtigen Gebäudes. „Das Haus bedeutet mir Alles und ich bin stolz, dass ich zu einen der Wenigen gehöre, die seit ihrer Geburt in demselben Haus leben“, sagt Heinrich Windeler. Im Jahre 1983 errichteten die Eheleute Martina und Heinrich Windeler einen Anbau im Fachwerkstil an das vorhandene alte Gebäude und ließen im Jahre 1987 den Schweinestall abreißen.

„Wir wollten nicht in einem Museum leben und mussten einen Kompromiss finden“, erklärt Windeler die Renovierungsarbeiten im Inneren des Fachwerkhauses. 1970 erwarb Windeler für den landwirtschaftlichen Betrieb einen Mc Cormick International 323, der am Stichtag 1. Juni 1970 zugelassen wurde. Nach nun gut 50 Jahren Laufzeit weist der „Rote Trecker“, wie das Gefährt liebevoll genannt wird, noch immer ein gültiges Tüv-Siegel auf. Heute nutzt der 68-Jährige das Gefährt für kleinere Gartenarbeiten.

Um das Jubiläum des Fachwerkhauses und auch des Traktors zu feiern, war eine kleine Feier geplant, die aufgrund der aktuellen Corona-Situation allerdings ausfallen muss. Martina und Heinrich Windeler leben weiterhin gemeinsam in dem 16 mal 8 großen 250-jährigen Fachwerkhaus nebst dem Anbau von 8 mal 10 Metern am Maschweg 24 im Flecken Barnstorf. edh