Schützenverein Barnstorf: Mathias Wolf gibt Präsidentenamt an Michael Bruhns ab

Mathias Wolf (l.) verabschiedet sich aus dem Vorstand des Schützenvereins Barnstorf. Sein Nachfolger Michael Bruhns (3.v.l.) und die anderen aktuellen Vorstandsmitglieder haben in diesem Jahr zwei Großprojekte vor der Brust. © Eva-Maria Konkel

Der Abschied als Präsident fällt ihm nicht leicht. Mathias Wolf gibt sein Amt im Barnstorfer Schützenverein aus privaten Gründen an Michael Bruhns ab.

Barnstorf – Die Entscheidung, das Amt aufzugeben, ist ihm nicht leicht gefallen. „Manchmal entscheidet das Leben etwas anders, als man es selbst geplant hat“, sagte der scheidende Präsident des Barnstorfer Schützenvereins, „aber ich gebe das Amt in gute Hände und eins ist sicher, Michael Bruhns ist diplomatischer als ich“, scherzte Mathias Wolf dann doch während der Jahreshauptversammlung im Hotel Roshop.

Überhaupt waren die Wahlen an diesem Abend gar keine zähe Angelegenheit, sondern im Vorfeld gut vorbereitet und mit den Kandidaten abgesprochen, sodass es das oftmals gefürchtete Aussitzen nicht gab. Im Großen und Ganzen bewertete der alte Vorstand der Rückblick auf die vergangenen Jahre eher positiv.

„Uns hat Corona nicht geschadet“, war sich Wolf sicher. „Wir sind eher noch ein wenig mehr zusammengerückt und der Zusammenhalt hat sich verstärkt.“ Bruhns ergänzte: „Das ist auch gut so, denn in diesem Jahr haben wir zwei ganz dicke Bretter vor der Brust.“

Präsident: Michael Bruhns, stellvertretende Präsidentin: Carmen Cordes, Kanzlerin: Vera Kampling, Geschäftsführerin: Sabine Grütter, stellvertretende Geschäftsführerin: Jenny Förster, Beiratsmitglieder: Elvira Kraft, Günther Plate.

Ehrenmitglieder: Gerhard Meyer, Ursel Kunst, Heinrich Voßhardt, Udo Kolkhorst, Marianne Schlüter, Horst Röper, Wolfgang Henne; 50 Jahre Mitgliedschaft: Frank Busch, Jörg Busch, Heinrich Horstmann, Christoph Meyer, Wilfried Windhorst; 40 Jahre Mitgliedschaft: Thomas Brüggemann; 25 Jahre Mitgliedschaft: Sigmund Nowak, Jutta Brandt, Dieter Brandt.



Zum einen steht die Sanierung der Schießhalle an. Sie sei das Zentrum des Vereins, aber aus energetischer Sicht nicht mehr zu tragen. „Die Schießhalle wurde 1973 in Eigenleistung erbaut und ist deutlich in die Jahre gekommen“, erklärte der scheidende Präsident. „Aber wir haben in unseren Reihen so viel Know-how, dass wir sicher sind, auch dieses Mal einen sehr großen Teil der anstehenden Kosten durch Eigenleistung deckeln zu können“, meinte sein Nachfolger. Wolf stimmte zu.

Das Projekt sei zwar gewaltig, aber vielleicht sei es ja auch möglich, die einzelnen Schritte modular anzugehen. Dafür soll demnächst ein Ausschuss gebildet werden, an dem sich die Mitglieder aus den verschiedenen Gewerken möglichst zahlreich beteiligen sollen.

Außerdem: „Wir müssen schauen, ob und in welcher Form wir Fördergelder bekommen können“, sagte Bruhns. Unter den Mitgliedern gebe es Mitglieder, die im energetischen Bereich zu den Fachkräften gezählt werden können. „Wir haben Mitglieder aus dem Finanzsektor, einen Energiefachmann, Elektriker und viele mehr, auf die wir zählen“, meinte Wolf.

Das zweite Großprojekt ist die 150-Jahr-Feier, die in diesem Jahr ganz groß gefeiert werden soll. „Die Planungen stehen kurz vor dem Abschluss“, berichtete Bruhns. „Leider können wir noch keine Einzelheiten bekannt geben, aber es wird eine ganz große Sache, das können wir versprechen“, sagte Wolf und ergänzte: „Natürlich werde ich die Planungen für dieses Event noch bis zum Ende begleiten.“

Wenn das Open-Air-Schützenfest im vergangenen Jahr schon eine große Sache gewesen sei, so werde das diesjährige Schützenfest alles bisherige in den Schatten stellen, sind sich der alte und neue Präsident sicher. Darauf können sich die Barnstorfer und alle Schützenvereine der Region schon einmal freuen: „Wir werden natürlich alle Schützenvereine der Samtgemeinde Barnstorf einladen und hoffen auf zahlreiches Erscheinen. Unterstützt werden wir von dabei von Splash Event, denn das können unsere Festwirte Thomas und Sabine Schumacher nicht allein stemmen, auch wenn sie einen hervorragenden Job machen und wir froh sind, das wir sie haben,“ betont Wolf.

Beide danken außerdem allen Mitglieder, dass sie trotz der vielen wirtschaftlichen und gesundheitlichen Krisen auf der ganzen Welt die Stange gehalten haben: „Ihr habt uns die Treue gehalten, dafür sind wir dankbar.“