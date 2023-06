Barnstorfer Schützenverein feiert Jubiläumsfest zum 150-jährigen Bestehen

Präsident Michael Bruhns blickt im Sundering auf 150 Jahre Schützenverein Barnstorf zurück. © Bernd Gerwanski

1873 wurde der Schützenverein Barnstorf gegründet. Zum 150-jährigen Jubiläum feierten die Schützinnen und Schützen in Barnstorf eine große Party. Grußworte gab es vom stellvertretenden Landrat Volker Meyer, Barnstorfs Bürgermeister Fredy Albrecht und Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Die Königswürde sicherte sich Thomas Brüggemann, Sabine Schoster ist Schützenkönigin.

Barnstorf – Schönes Wetter wünscht sich wohl jeder Verein zu seinem Jubiläumsfest. Doch gegen etwas weniger Sonnenschein hätten wohl der Schützenverein Barnstorf von 1873 und seine Gäste nichts einzuwenden gehabt: Durchhalten war angesagt, als sich die Schützen und ihre 13 Gastvereine am Sundering in der prallen Sonne zur Jubiläumsfeier aufstellten. Während die Gastvereine schon ihre Plätze eingenommen hatten, marschierten die heimischen Schützinnen und Schützen unter der musikalischen Führung der Dersa-Highlanders zum Festplatz in Barnstorf.

Der Hitze trotzen die Mitglieder des Schützenvereins Barnstorf von 1873 beim Jubiläumsmarsch durch den Flecken zum Sundering. © Bernd Gerwanski

Präsident Michael Bruhns blickte in seiner Festrede auf das Gründungsjahr zurück: „Wilhelm I. war gerade einmal zwei Jahre Kaiser, Kaiserin Sissi von Österreich weilte wahrscheinlich gerade in Ungarn. Und Barnstorf war ein kleines Königreich und hatte mit dem Schützen Dahms den ersten Schützenkönig.“

Stolz auf 150-jährige Geschichte

Die Mitglieder des Schützenvereins Barnstorf seien stolz auf ihre 150-jährige Geschichte, führte Bruhns aus. Doch Tradition könne nur mit Leben gefüllt werden, wenn man die Geschichte des eigenen Vereins selbst mitgestaltet und sowohl in die Vergangenheit wie auch in die Zukunft blickt. „Die nunmehr 150-jährige Geschichte unseres Vereins hat bewiesen, dass sowohl der Verein als auch das alljährliche Schützenfest einen festen Platz im Leben unserer Gemeinschaft haben“, sagte der Präsident. „So können wir mit breiter Brust und Freude auf die 150 Jahre Vereinsgeschehen zurückblicken und ebenso mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft schauen.“

Michael Bruhns würdigte die Verbundenheit und das große Engagement, das die Mitglieder in den vergangenen Jahren dem Verein entgegengebrachten. „Schießsport und Geselligkeit sind die vordringlichen Anliegen und Ziele unserer Aktivitäten. Aus diesem Grund hat sich unser Schützenverein unter den Schützenvereinen der Samtgemeinde und der Region etabliert.“

Grußworte zum Jubiläum

Volker Meyer, stellvertretender Landrat, würdigte in seinem Grußwort die Tätigkeit „aller ehrenamtlich Engagierten“ in Barnstorf und hob die Gemeinschaft mit der gesamten Bevölkerung heraus. Um die weitere Arbeit zu unterstützen, überreichte er zusätzlich ein „kleines Präsent“.

Für den Flecken Barnstorf sprach Bürgermeister Fredy Albrecht. Er lobte vor allem die „funktionierende Jugendarbeit“ der Schützen. Der Erfolg der Vereinsgeschichte liege genau darin begründet, „denn die Kinder und Jungschützen von heute sind die Schützenbrüder und -schwestern von Morgen“.

Alexander Grimm, Bürgermeister der Samtgemeinde Barnstorf, überreichte ebenfalls ein Präsent in Form eines Umschlags und dankte für das Engagement der Schützen. „Tradition ist ein Kompass, der uns in Zeiten des Wandels Orientierung gibt“, betonte er. „Wir halten diese Tradition hoch und füllen sie mit Leben.“

Die Königspaare: (von links) Jan-Philipp Müller und Annabell Bagge, Sabine Schoster und Thomas Brüggemann sowie Eric Oelmann und Emily Fey. © Bernd Gerwanski

Alle Throne neu besetzt: Thomas Brüggemann ist Schützenkönig

Teil der Jubiläumsfeier war auch die Umkrönungszeremonie, die Kanzlerin Vera Kampling leitete. Sechs Anwärter hatten um die Königswürde im Jahr des 150-jährigen Bestehens geschossen, die schließlich Thomas Brüggemann erlangte. Sein Vater war vor 25 Jahren ebenfalls König geworden – auch bei einem Jubiläum. Dort setzt sich also auch eine Tradition fort. Königin ist Sabine Schoster. Eric Oelmann und Emily Fey bilden das neue Jugendkönigspaar. Kinderkönig ist Jan-Philipp Müller, ihm zur Seite steht Annabell Bagge.

Nach der Feststunde im Sundering marschierten die Teilnehmer zurück zum Schützenplatz. Dort erfolgten die Siegerehrung des Jubiläumspokalschießens und abschließend die Party im Festzelt, mit der das dreitägige Fest endete.

Einblick in die Historie des Schützenvereins Den Schützenverein Barnstorf gibt es in seiner aktuellen Form seit 1873. Erste Berichte über ein Adlerschießen im Flecken soll es aber sogar schon vor mehr als 400 Jahren gegeben haben. Aber das nur am Rande.

Zurück zur Historie ab 1873: Den noch heute genutzten und beliebten Krönungshügel gibt es seit 1872 – aufgeschüttet damals noch vom Bürgerwehrkorps. Dort fand auch die erste Proklamation des ersten Barnstorfer Schützenfestes im Jahr 1873 statt. Der erste König war seinerzeit C. Dahms aus der Kampstraße.

Im Jahr 1899 traten die Barnstorfer Schützen dann erstmalig einheitlich auf – in nagelneuen Uniformen. Wenige Jahre später begann schließlich der Bau einer eigenen festen Halle. 1906 war sie fertig. Der Erste Weltkrieg sorgte erstmals für eine Unterbrechung des Schützenlebens, doch 1919 feierten die Grünröcke des Flecken wieder ihr Schützenfest.

1923 stand das erste große Jubiläum an: Der Schützenverein Barnstorf feierte sein 50-Jähriges. Zu der Zeit suchte allerdings die Inflation die Weimarer Republik heim, was auch nicht spurlos an den Schützen vorbeiging. Ein Beispiel: Die Tanzband kostete 20 000 DM.

Auch der Zweite Weltkrieg ging nicht spurlos an den Schützen in Barnstorf vorbei. Das Vereinsleben kam zum Stillstand und sorgte dafür, dass Jan Ahrlich die Königswürde ganze elf Jahre trug – von 1939 bis 1950.

1973 stand wieder ein Jubiläum an und mit ihm hatte auch die alte Schützenhalle ausgedient. An seine Stelle rückte eine neue, größere Halle, die noch heute – nach einigen weiterführenden Arbeiten und Anbauten – genutzt wird.