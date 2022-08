100 Jahre alt und doch der Zukunft zugewandt

Von: Janin Meyer

Die Geschäftsleitung: (v.l.) Franz-Josef Ostendorf, Marc Lambers und Berthold Lambers. © Timo Lutz Werbefotografie

„Lambers & Ostendorf Ingenieure“ blicken auf 100 Jahre Firmengeschichte zurück - aber auch weit in die Zukunft. „Wir stecken alles in die Ausbildung“, erklärt Berthold Lambers als einer von drei Chefs des Barnstorfer Unternehmens.

Barnstorf – „Die selbstständige Arbeit als Vermessungsingenieur gibt einem viele Freiheiten. Das macht den Beruf aus“, schwärmt Marc Lambers von seiner Tätigkeit. Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur (ÖbVI) verstärkt seit gut einem Jahr Berthold Lambers und Franz-Josef Ostendorf in der Geschäftsleitung des Vermessungsbüros „Lambers & Ostendorf Ingenieure“ in Barnstorf. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters. Das Unternehmen kann am 1. September auf 100 Jahre Geschichte zurückblicken.

„Ich lebe und arbeite in Barnstorf. Dadurch bekommt meine Familie recht viele Einblicke in meine Arbeit“, erzählt Berthold Lambers. Er ist froh und stolz, Marc Lambers zu seinem Nachfolger ernennen zu können. „Der Weg zum ÖbVI ist lang und anstrengend“, weiß dieser aus eigener Erfahrung. Mindestens acht Jahre dauert die Ausbildung, zu der auch der Abschluss des Staatsexamens gehört. Auch deswegen sei es schwer, Nachwuchs zu finden. „Für die Größe des Vermessungsbüros ist es entscheidend, wie viele ÖbVI tätig sind“, erklärt Franz-Josef Ostendorf. Im Fall des Ingenieurbüros in Barnstorf seien mindestens zwei ÖbVI nötig.

Großen Wert legen die drei Geschäftsleiter darauf, den Nachwuchs zu fördern. „Wir stecken alles in die eigene Ausbildung“, betont Berthold Lambers. Neben der Ausbildung im eigenen Haus bieten sie daher auch Stipendien an. Miriam Krusch und Jannis Bäthke nutzen derzeit ein solches Stipendium. Sie haben ihre Ausbildung zum Vermessungstechniker, beziehungsweise zur Vermessungstechnikerin, im Ingenieurbüro „Lambers und Ostendorf“ abgeschlossen und widmen sich nun ihrem Studium. „Vonseiten des Unternehmens unterstützen wir unsere Stipendiaten während des Studiums finanziell. Im Gegenzug profitieren wir von den Themen, die sie dort behandeln – ein sogenanntes Lerntandem“, erklärt Marc Lambers. Die Zusammenarbeit, die meist in den Semesterferien laufe, sei vollkommen freiwillig. „Allerdings kommen unsere Stipendiaten gerne ins Büro“, sagt Ostendorf. Für ihn ein Zeichen, dass die Atmosphäre unter den Mitarbeitern stimmt. Das Praxissemester würden die Stipendiaten im Ingenieurbüro absolvieren – und währenddessen ein Thema für ihre Bachelorarbeit ausarbeiten.

Arbeit gebe es für Vermessungstechniker und -ingenieure ausreichend. „Wir erstellen die Karten, die zur Eigentumssicherung notwendig sind“, fasst Marc Lambers ein umfangreiches Themenfeld kurz zusammen. Die grafische Eigentumssicherung beziehe sich auf sämtliche Liegenschaften. Also sowohl auf Grundstücke als auch auf Gebäude. Momentan sei ein großes Aufgabenfeld die Teilung von alten Grundstücken und das Feststellen der neuen Grenzverläufe. „Das ist nötig, wenn ein weiteres Haus auf einem bestehenden Grundstück gebaut werden soll, weil zum Beispiel die Kinder der ursprünglichen Eigentümer dort einziehen möchten“, erklärt Marc Lambers. „Nur mit einem entsprechenden Eintrag im Grundbuch können die Kinder auch zu den Eigentümern werden“, fügt er hinzu. Auftraggeber des Vermessungsbüros seien meist Notare, Architekten oder Kommunen.

Auch die Dokumentation von Erdöl- oder Erdgasleitungen sei Aufgabe der Vermessungsexperten. „Baufirmen brauchen diese Informationen, um ihre Arbeiten planen zu können“, erläutert Berthold Lambers. Die Ingenieure stellen ihre Aufzeichnungen den Bauherren zur Verfügung. Alles, was neu gebaut werde, müsse dokumentiert werden.

Die Vermessungsexperten sammeln per Laser Daten, aus denen eine digitale Karte entsteht. © Ingeniuersbüro

Auch hier geht der Weg hin zur Digitalisierung. „Immer mehr Messungen führen wir auch dreidimensional durch. Je digitaler die Daten angelegt werden, desto mehr Informationen sind nötig“, sagt Ostendorf. Ganze Straßenzüge ließen sich mit Hilfe eines Laserscanners digitalisieren.

Gegründet hatte die Firma vor 100 Jahren Friedrich Kruse, damals noch als Ein-Mann-Unternehmen. Über die Jahre wuchs das Unternehmen immer weiter und führt jetzt über 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Friedrich Kruse war noch bis 1977 im Unternehmen tätig, schränkte allerdings bereits 1972 seine Tätigkeit altersbedingt ein. Wilfried Buschmann, den Kruse im Februar 1948 als ersten Nachkriegslehrling eingestellt hatte, bildete ab 1962 als ÖbVI eine Arbeitsgemeinschaft mit Kruse. Nach dessen Ausscheiden wurde 1977 Erhard Kamphausen gleichberechtigter Sozius. Er übte seit 1975 seine Tätigkeit als Assessor im Angestelltenverhältnis aus. 1982 begann Helmut Dierker seine Tätigkeit im Büro. Nach seiner Bestellung zum ÖbVI trat er 1984 als gleichberechtigter Sozius in das Büro in Barnstorf ein. „Aus strategischen Gründen beendeten die damaligen Geschäftsleiter diese Zusammenarbeit 1989 wieder“, erzählt Berthold Lambers. Dierker wechselte nach reiflicher Überlegung nach Wildeshausen.

Lambers kam schließlich 1993 in das Barnstorfer Büro. Bis zu seiner Bestellung am 1. Juli 1994 arbeitete er im Angestelltenverhältnis. Buschmann reduzierte 1996 seine Arbeitszeit. Zeitgleich kam Ostendorf in das Büro in Barnstorf. Seit seiner Bestellung am 24. März 1997 ist er gleichberechtigter Büroinhaber. 2013 erfolgte die Umbenennung des Büros in „Lambers & Ostendorf Ingenieure“. Seit 2021 ist Marc Lambers als ÖbVI Teil der Geschäftsleitung.

Anlässlich des 100. Geburtstags des Unternehmens planen die Chefs von heute für Freitag, 2. September, einen Ausflug und ein Fest für ihre Mitarbeiter.