Banner für mehr Verkehrssicherheit

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Banner in Diepholz für mehr Sicherheit: Der Polizei-Kontaktbeamte Frank Kempin weist damit auf verschiedene Gefahren und Probleme im Straßenverkehr hin. © Carsten Sander

Eine Polizei-Aktion greift in Diepholz und Umgebung verschiedene Themen rund um die Verkehrssicherheit auf.

Diepholz – Frank Kempin fällt farblich auf, wenn er als Polizei-Kontaktbeamter auf seinem Dienstfahrrad in Diepholz und Umgebung unterwegs ist: Er trägt eine leuchtend gelbe Jacke. Damit entspricht er dem Motto „Sichtbar sein. Sicher sein.“, das insbesondere für Fahrradfahrer, aber auch für Fußgänger gilt. Doch das ist nur ein Thema einer Aktion der heimischen Polizei: Frank Kempin hat zwei Meter lange Banner in Diepholz aufgehängt, die mit kurzen Worten auf verschiedene Gefahren und Probleme im Straßenverkehr hinweisen beziehungsweise für diese sensibilisieren sollen.

„Sichtbar sein. Sicher sein.“

Der Beamte hat sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht: „Da mir die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer und Fußgänger sehr am Herzen liegen, da diese überproportional unverschuldet an Verkehrsunfällen beteiligt sind, habe ich zunächst geschaut, welche Banner und Hinweise überhaupt zum Thema passen.“ Passend zur dunklen Jahreszeit brachte er eine Reihe von Bannern mit der Text „Sichtbar sein. Sicher sein“ an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet an. Diese zielen darauf ab, sich möglichst auffällig, hell und reflektierend zu kleiden sowie Beleuchtung und Reflektoren am Fahrrad in Ordnung zu halten, um insbesondere für motorisierte Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr sichtbar zu sein. Frank Kempin: „Denn nur wer überhaupt gesehen werden kann, auf den kann auch Rücksicht genommen werden.“

Eine Zielgruppe: Fußgänger und Radfahrer

Beim Anbringen der Banner achtete der Kontaktbeamte darauf, dass dort die Adressaten – Fahrradfahrer und Fußgänger – in einer höheren Frequenz unterwegs sind: rund um Schulen, am Bahnhof, an Anbindungen von Wohn- und Gewerbegebieten sowie in der Innenstadt. Weiterer Aspekt: Die Banner sollen zwar gut erkennbar hängen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber keinesfalls die Aufmerksamkeit den Gefahren des Straßenverkehrs gegenüber verringern beziehungsweise die Sicht einschränken.

Zudem musste ein sturmsicheres Anbringen zum Beispiel an Zäunen gewährleistet sein – und die Eigentümer des Geländes mussten ihr Einverständnis erklären. Mit Kabelbindern, Seilen und Draht hängte Kempin dann die Banner an folgenden Stellen auf: An der Bahn (am Zaun des Frauenschutzhauses), Willenberg (am Zaun der Kita), in der Nähe des Bahnhofstunnels links an den Fahrradständern (aus Richtung Famila kommend), Thouarsstraße (am Brückengeländer Nähe Schulzentrum), Philosophenweg (am Friedhof), am Zaun des Hallenbades „Delfin“ sowie An der Bahn (Höhe der Wohnungen von „Persönliche Hilfen“). „Die Banner werden nun nach und nach umgehängt, um zum einen keinen Gewöhnungseffekt entstehen zu lassen, und zum anderen an weiteren Örtlichkeiten die Radfahrer und Fußgänger zu erreichen, die dort unterwegs sind.

Zwei Banner mit der Aufschrift „Fußgänger? Runter vom Gas!“, die sich an motorisierte Verkehrsteilnehmer richten, wurden an der Langen Straße in Nähe des Diepholzer Schlosses sowie an der Flöthestraße Nähe Combi-Markt aufgehängt.

Typische Gefahren einer Landstraße

Demnächst werden auch noch entlang der Landstraße Burlage – Düversbruch – Wagenfeld in beiden Richtungen Banner angebracht, die auf die typischen Gefahren einer Landstraße beziehungsweise Allee hinweisen sollen, kündigte Kempin an. Ebenso werden auch noch größere Brücken-Banner an der Umgehungsstraße in Diepholz aufgehängt.

Der Diepholzer Kontaktbeamte: „Verkehrsteilnehmer sollen mit diesen Aktionen also möglichst zielgerichtet und an den passenden Örtlichkeiten auf die speziellen Gefahren hingewiesen und dahingehend sensibilisiert werden, ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verbessern.“

Weitere Aktionen geplant

Mit Beginn der Fahrradsaison, also etwa ab März, sollen weitere Aktionen folgen, die ebenfalls auf die Verbesserung der Verkehrssituation für die schwächeren Verkehrsteilnehmer abzielen. Diese sind noch in den Vorbereitungen und Planungen. Für die bisherige Banner-Aktion ist Frank Kempin hauptverantwortlich, aber auch der Verkehrssachbearbeiter Sascha Lorenz hat mitgewirkt. Für die Aktionen ab März wird das gesamte Präventionsteam der Polizei Diepholz verantwortlich sein – also auch Andreas Müller und Michael Wessels, teilte Frank Kempin mit.