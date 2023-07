Bambi-Bambini: Die bunte Welt der Kinder in Bassum

Von: Anke Seidel

1 500 Quadratmeter für die Kinderwelt: (v.l.) Daniela Franzen, Marcello Monaco und Ilona Estable sind begeistert von den Möglichkeiten in der NWDSB-Halle. © Anke Seidel

Ein Festival für Familien bietet am 9. und 10. September in Bassum auf 1 500 Quadratmetern Spiele, Schatzsuche, Singen und Theater

Bassum – Mit dem Straßenkunstfestival Piazzetta in Bassum haben sich Marcello Monaco und Daniela Franzen in der gesamten Region einen Namen gemacht. Tausende von Gästen sind regelmäßig dabei. Jetzt arbeitet das Künstler-Paar mit Unterstützung der Stadt Bassum, Sponsoren und von Ilona Estable an einer bunten Welt für Kinder, die eine ähnlich große Resonanz erfahren soll.

In der 1 500 Quadratmeter großen Festhalle des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) in Bassum bieten sie am 9. und 10. September jeweils von 13 bis 18 Uhr das Familienfestival Bambi-Bambini an. Eine Fülle von Spielen, abenteuerlichen Ausprobier-Möglichkeiten, kreativen Mitmach-Aktionen sowie Musik, Theater und Basteln sind geplant.

Familienfest für die gesamte Region

Ein Familienfest für die gesamte Region soll es werden – weit über Bassum hinaus. Gefördert wird es bisher vom Verein Soziokultur Niedersachsen, vom Landschaftsverband Weser-Hunte, der Volksbank Syke, der GAR und der Kreissparkasse Syke.

Schon die Allerkleinsten können dabei auf Entdeckungsreise gehen. Für sie gibt es mit Kuscheltieren angefüllte Zelte. Die Jungen und Mädchen können ertasten, fühlen und sich freuen. Für etwas Ältere ist ein Bobbycar-Rennen geplant. Andere kleine Abenteurer können in einem großen Sandkasten nach Schätzen buddeln.

Zirkusluft gehört auch dazu. Deshalb zeigt ein Clown allerlei Späße. Die Kinder können ausprobieren, selbst mit Bällen zu jonglieren, oder sich an einer der kreativen Shows beteiligen. Chor- und Tanzprojekte gehören genauso dazu.

„Die Kinder sollen ihrer Kreativität freien Lauf lassen, sich ausleben dürfen – einfach Kind sein“, fasst Ilona Estable zusammen. Daniela Franzen und Marcello Monaco betonen: „Das Wohl der Kinder steht im Vordergrund. Denn Kinder sind diejenigen, die die Zukunft bestimmen und erleben werden. Darum ist es sehr wichtig, den Kindern Perspektiven zu bieten und ihnen zu ermöglichen, Dinge zu erleben, die dazu beitragen können, aus ihnen verantwortungsvolle Erwachsene zu machen.“

Spiele und Aktionen wie früher

In diesem Sinne ist das Familienfestival auch eine Rückbesinnung auf Spiele und Aktionen, wie sie die Erwachsenen von heute aus ihrer Kindheit kennen. Ein Barfußpfad ermöglicht den Kindern von heute ganz neue Erfahrungen. Selbst fühlen, statt nur fade mittels Smartphone oder Tablet Gefühltes aus zweiter Hand dargestellt zu bekommen – darum geht es bei den Aktionen für Kinder bis zwölf Jahren.

„Eltern und Großeltern, die sich noch gut erinnern und gern als Helfer mitwirken möchten, sind herzlich willkommen“, so die Organisatoren. Auch eigene Ideen für die große Spielewelt können sie einbringen. Das Familienfestival will alle Menschen in der Region näher zusammen bringen. Deshalb erinnert Daniela Franzen an das Theaterstück „Fremde werden Freunde“, das in Bassum erarbeitet und aufgeführt werden soll.

Gastronomische Angebote gehören ebenso dazu. Im Außenbereich der Halle sollen Getränke, Pommes frites, Eis, Crêpes und mehr angeboten werden. Mit den Anbietern verhandeln die Organisatoren augenblicklich noch.

Mitmachen möglich

Noch haben die Organisatoren Raum für Vereine oder Gruppen, die mit kindgerechten Angeboten beim Festival mitmachen möchten. Außerdem suchen sie Helfer zur Betreuung von Ständen und würden sich genauso freuen, wenn Eltern Bobbycars für das Rennen zur Verfügung stellen. Kontakt ist per E-Mail möglich: bambi.bambini.bassum@gmail.com. Weitere Fragen beantwortet Marcello Monaco unter 0177/6578592.

Das Maskottchen für das Kinderfestival in Bassum hat Daniela Franzen künstlerisch-kindgerecht gestaltet. © Privat