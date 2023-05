AWG erhält Förderbescheid und will Müllverwertung weiter optimieren

Von: Gregor Hühne

Fördern und Forschen: (v.l.) Professor Martin Wittmaier (Leiter Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft), Sebastian Koch (AWG-Prokurist), Nicola Illing (Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest) und Landrat Cord Bockhop. © Gregor Hühne

Die AWG in Bassum befasst sich mit der Verwertung organischer und mineralischer Bestandteile im Rest- und Gewerbeabfall. Für die Projektidee, die in Kooperation mit weiteren Entsorgern entstand, erhielt das Unternehmen eine Förderung durch die Metropolregion Nordwest.

Landkreis Diepholz – Wie viel Potenzial steckt im Hausmüll? Eine ganze Menge! Davon jedenfalls ist die AWG überzeugt und erarbeitete eine Projektidee. Dafür erhielt sie am Donnerstag einen Förderbescheid von der Metropolregion Nordwest. Unterstützt werden damit Vorhaben, die die Wertschöpfung von Abfall verbessern.

Das Projekt der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) befasst sich mit der Verwertung organischer und mineralischer Bestandteile im Rest- und Gewerbeabfall. Die sollen gewonnen und aufbereitet werden, statt in Müllheizkraftwerken oder auf Deponien zu landen. Die Erkenntnisse sollen übertragbar sein für die Abfallbehandlung. Beteiligt sind neben der AWG, die Entsorger Nehlsen, Abfall-Service Osterholz und GIB-Entsorgung Wesermarsch.

50.000 Euro von der Metropolregion und 50.000 Euro aus der Wirtschaft

„Wir fördern das Projekt mit 50.000 Euro“, sagte Nicola Illing, Geschäftsführerin der Metropolregion Nordwest. Die gleiche Fördersumme komme noch einmal aus der Wirtschaft obendrauf. Auch Illing sah ein hohes Potenzial in der Abfallwirtschaft. Die Prämisse sei aber, dass die Ergebnisse aus dem Vorhaben in die Metropolregion übertragbar seien.

Das geförderte AWG-Projekt ist auf 18 Monate ausgelegt. Danach werde entschieden, welche Investitionssummen in die Hand genommen werden, um Anlagen und Methoden am Standort in Bassum zu optimieren, so AWG-Prokurist Sebastian Koch. Landrat Cord Bockhop sah sich derweil als Redner gleich in doppelter Rolle. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats der AWG und als zweiter Vorsitzender der Metropolregion. Die AWG lobte er aus Sicht des Landrats mit einem Augenzwinkern als „besten Abfallwirtschaftsbetrieb in Niedersachsen“. Der Landrat erinnerte zudem daran, wie sich die Müllentsorgung in 40 Jahren bis heute dramatisch veränderte. Wichtig bei Forschungsprojekten sei immer auch die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Und die sei beim AWG-Vorhaben „sehr hoch“, so der Landrat.

Professor Martin Wittmaier griff den Punkt auf: „Nicht alles, was Sinn macht, ist auch wirtschaftlich sinnvoll.“ Der Leiter des Instituts für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen, erzählte, dass im Jahr 1899 die erste Müllverbrennungsanlage in Hamburg entstand – als Seuchenschutz. Heute sei Abfall dagegen eine Ressource. Das Ziel: Müll reduzieren und so weit wie möglich recyceln.