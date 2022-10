Düstere Klänge beim „Autumn Moon“-Festival in Asendorf

15 Bands sind beim Autumn-Moon-Clubfestival in Asendorf dabei, unter ihnen „Krupps“. © Alexandra Wolff

Szene der Schwarzen Musik trifft sich zum Clubfestival in Asendorf

Asendorf – „Eure Gesichter werde ich mir alle merken“, rief Jürgen Engler dem Publikum zu. Dem Sänger der „Krupps“, einer Electronic Body Music-Band, die sonst vor 10 000 Leuten spielt, machte es sichtlich Spaß, auch mal vor gut 100 Fans aufzutreten. Die „Krupps“ waren der Headliner des „Autumn Moon“-Tribute-Festivals am Wochenende im Breakout (BO) in Asendorf.

Aber auch für die Fans war es tatsächlich das Festival mit „exklusivem Format“, das Veranstalter Dominik Wrhel vor dem Festival versprochen hatte (wir berichteten). Die knapp kniehohe Bühne sorgte dafür, dass man von überall aus gute Sicht hatte, und gleichzeitig konnten die Fans ihren Lieblingsmusikern extrem nahe sein. So bekamen die Bands auch viel besser mit, was im Publikum vor sich ging: Ein Niesen aus dem Zuschauerraum – und der Gitarrist von „Carpet Waves“ wünschte per Zunicken „Gesundheit“; vor Begeisterung über „Der Räuber und der Prinz“ riss ein „DAF“-Fan abwechselnd die Arme nach oben, und Sänger Robert Görl macht diese Bewegung nach – normalerweise läuft das umgekehrt. Während man sich zwischen zwei Konzerten mit einem vermeintlichen Gast unterhält, sagte der plötzlich: „Jaja, ich habe dich schon von der Bühne aus gesehen.“ Es war Michael Gronau, Gitarrist von „In Mitra Medusa Inri“. „Der Auftritt hat Megaspaß gemacht“, erzählte er noch. „Im Publikum stand auch einer, der war zuerst etwas steif. Den wollte ich unbedingt dazu kriegen, dass er sich bewegt. Das habe ich geschafft und applaudiert hat er dann auch.“

Manfred aus Kassel war nicht nur von den Konzerten der 15 Bands und den anschließenden Partys begeistert, sondern auch vom BO selbst: „Hier sind so viel Gimmicks und alte Sachen, die die hier umfunktioniert haben. Der Tisch zum Beispiel, das ist doch ein Tresor! Im Kickerraum hängt ein Bild an der Decke, und neben der Bühne ist noch ein Podest, auf das sich kleine Leute stellen können, damit sie besser sehen.“

In diesem Moment nutzte jedoch Gerda aus Hamburg die Stange auf jenem Podest, um einen Poledance zu mimen. Die blauhaarige Frau wollte eigentlich erst gar nicht kommen, obwohl sie noch Tickets von dem entfallenen Festival 2020 hatte. „Aber als ich gesehen habe, dass ,Je t’aime‘ spielen, habe ich mich dann doch auf den Weg gemacht.“ Für Manfred spielt das Lineup hingegen eine untergeordnete Reihe: „Man kann auch einfach vorbeikommen und die tolle Atmosphäre hier genießen und neue, unbekannte Bands kennenlernen.“

Sven, Sänger der belgischen Post-Wave-Band „This Can Hurt“. © Alexandra Wolff

Zum Beispiel „Circus of Fools“. Ähnlich wie die bekanntere Band „Ost+Front“ fielen sie schon mit ihren lumpig-grotesken Kostümen und entstellendem Styling auf. Und beide verstanden es auch, das Publikum in ihre Show einzubinden. „Circus of Fools“ zog mit einer Polonaise durch den Saal. „Ost+Front“ schüttete Müllsäcke voller – natürlich – schwarzer Luftballons über dem Publikum aus, und Keyboarderin Eva Edelweiß spritzte im Zuschauerbereich mit einem Schlauch Schnaps in die Münder der Fans.

Dass das Publikum auch aus Hannover oder Lübeck kam, war kein Zufall. Ursprünglich hat die Eventfirma Panem et Circenses aus Affinghausen das Festival „Autumn Moon“ mehrere Male in Hameln veranstaltet. Wegen der Pandemie haben sie es aber als Kleinformat in selbstbetriebene BO geholt. Für die „Krupps“-Fans Annette und Jürgen ein Volltreffer – wohnen sie doch in Graue gleich um die Ecke.

Lisa aus Oldenburg und Alin aus Barnstorf waren noch nie in Hameln, aber wegen ihrer guten Erfahrungen würden sie durchaus ans andere Ende Niedersachsens reisen, um das Festival zu erleben. Alin kannte Asendorf sogar schon, bevor sie von dem Festival gehört hat: „Meine Mutter arbeitet im Einzelhandel und bezieht die Butter von hier.“ Felix aus Oldenburg war zuerst gar nicht angetan von der Tatsache, dass das „Autumn Moon“ nun in Asendorf stattfinden sollte. „Ich dachte, dass Asendorf bestimmt noch viel weiter weg ist und fragte meine Freundin aus Delmenhorst, ob sie schon mal was von Asendorf gehört hat. Und die antwortete: ‚Klar, da war ich doch gestern. Im BO.‘“