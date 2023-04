Autisten: Der Wunsch nach Regelmäßigkeit und Routine

Von: Gregor Hühne

Autismus-Zentrum Bassum: (v.l.) Petra Lampe (Therapeutin), Beata Ciarkowska (Therapeutische Leiterin) sowie die Autisten Thomas Netzer und Corinna Hoffmann stehen vor der Bilderwand. Die Darstellungen wurden von den Klienten gemalt oder aufgenommen, um auf diese Weise künstlerisch ihre Sicht auf die Welt auszudrücken. © Gregor Hühne

Einmal im Jahr ist Weltautismustag. Betroffenen leben allerdings damit an 365 Tagen. Anlass, weshalb die Therapeuten des Autismuszentrums in Bassum über Autismus aufklären wollen. Eine Betroffene beschreibt ihre Situation so: „Ich lebe jeden Moment, an jedem Tag in Angst, in einer völlig unerklärlichen Welt leben zu müssen.“

Bassum – In Kinofilmen lösen sie unknackbare Verschlüsselungen oder durchschauen das Zahlengeflecht von Wirtschaftskriminellen. Die Rede ist von Autisten. Doch was zeichnet die Schwierigkeiten dieser Menschen aus, denen sozialer Umgang schwerfällt? Corinna Hoffmann und Thomas Netzer haben Autismus. Sie schildern ihre Perspektive der Kreiszeitung.

Corinna Hoffmann ist 22 Jahre alt. Bereits in der Grundschule merkte sie, dass etwas anders ist als bei den anderen Kindern. Sie spricht wenig. Mag keine Oder-Fragen. Vor dem Interview schrieb sie auf, wie es ihr als Autistin in der „Normalwelt“ ergeht: „Ich lebe jeden Moment, an jedem Tag in Angst, in einer völlig unerklärlichen Welt leben zu müssen.“ In der Schule wurde sie deswegen gemobbt. Erst vor einem Jahr erhielt sie ihre Diagnose.

Mit am Tisch sitzt Thomas Netzer. Vor sechs Jahren wurde bei ihm Autismus diagnostiziert. „Ich kann mich durch die Diagnose viel besser verstehen“, sagt er. „Die Schule war nur Stress“, erinnert er sich. „Für Autisten sind alle Eindrücke gleichwertig“, erklärt Therapeutin Petra Lampe. „Das kann so schlimm werden, dass ich die Augen zu machen und mich hinhocke, damit das Flackern aufhört“, sagt Netzer. Als Kind sei er oft in den Wald gegangen, um den Alltags-Reizen zu entkommen. „Ich habe nie gemerkt, dass der Versuch sehr erschöpft, so zu sein wie die anderen – und es trotzdem nicht reichte.“

Autisten brauchen gleichbleibende Abläufe, weiß Beata Ciarkowska. Sie ist die therapeutische Leiterin des Autismus-Zentrums Bassum. Bereits kleinste Störungen im Alltagsablauf führten zu Aussetzern. Das könne beim Frühstück der Fall sein, wenn eine Beilage fehlt. Oder bei der Auswahl der täglichen Kleidung zur Verzweiflung führen. „Ich trage gern dieselben Klamotten“, sagt Thomas Netzer daher. „Oder auf links getragen, weil die Etiketten jucken“, findet Corinna Hoffmann. „Und dann gab‘s wieder einen auf den Deckel“, so Petra Lampe. Die Umwelt verstehe das nicht. Solche Verhaltensweisen führten immer wieder zu Konflikten, wie etwas zu machen sei, so die Therapeutin. Autisten hegten oft „den Wunsch nach Regelmäßigkeit und Routine“.

Wie fühlt sich Autismus an? Eine Betroffene drückt das Gefühl während eines Interviews mit Worten aus. © Hühne, Gregor

Autisten nehmen Gefühle anders wahr, beispielsweise nach Todesfällen. „Für einen Autisten ist es logisch, dass jemand stirbt“, sagt Petra Lampe. Das könne als unempathisch aufgefasst werden.

Die jüngste Klientin beim Bassumer Autisten-Zentrum ist zwei Jahre alt. Oft aber wird das neurotypische Verhalten spät oder gar nicht erkannt. Bei Kleinkindern könne das beispielsweise an einem anderen Spielverhalten mit anderen Kindern auffallen. Die soziale Interaktion sei nicht da. Außerdem: „Für unsere Klienten ist Blickkontakt eher schmerzhaft“, sagt Beata Ciarkowska.

Dabei seien Autisten hochbegabte Menschen mit individuellen Begabungen. Im Foyer der Einrichtung gibt es eine Wand. Dort sind unterschiedliche Bilder zu sehen. Die Aufgabe war es, dass die Autisten die Welt aus ihren Augen zeigen. „Ich würde bei einem Bild ,wow‘ sagen“, so Beata Ciarkowska, aber für einen Autisten fehle da vielleicht noch ein Strich. Es müsse perfekt sein. Doch der Anspruch könne zu Wut führen, wenn er nicht erreicht werde.

Dabei soll es laut Lampe auch um Chancen gehen – in der Arbeitswelt. „Mit kleinen Änderungen können richtig gute Ergebnissen kommen“, sagt sie. „Autisten gehen sehr ins Detail!“ Sie befassten sich mit einer Sache, bis sie sie vollständig durchdrungen haben. Manchmal sei dazu nur ein fester Sitzplatz nötig, ergänzt Beata Ciarkowska. „Es verstehen viele nicht, dass die Dinge eine Ordnung brauchen“, sagt Thomas Netzer. Und man dürfe nicht unterbrochen werden.

Das Autismus-Therapie-Zentrum Bassum betreut aktuell 121 Klienten, wie die Menschen heißen, die dort Hilfe erfahren. Am 2. April war der Weltautismustag, aber die Betroffenen leben damit an 365 Tagen. Ein Anlass, zu dem die Therapeuten über Autismus aufklären wollen. „Auch um Euch sichtbar zu machen“, sagt Petra Lampe zu ihren Klienten: „Ihr müsst euch nicht verstecken.“