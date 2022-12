Ausflug im Advent zum Asendorfer Weihnachtsmarkt

Von: Anne-Katrin Schwarze

Teilen

Dekorative Holzarbeiten gehören zu den Angeboten in Asendorf, mit denen man anderen oder sich selbst eine Freude machen kann. © Oliver Siedenberg

Asendorf – Heißer Orangensaft, Apfelpunsch „mit Schuss“, Knipp, Schmalzkuchen, Glühwein, auch „to go“ – die typischen Düfte des Weihnachtsmarktes lagen nicht nur in der Nase, die Anbieter dieser und vieler weiterer Köstlichkeiten dürften gestern auch ein gutes Geschäft in Asendorf gemacht haben. Bei leichtem Frost und klarer Luft hielt ein Becher Heißgetränk warm genug, um für ein Gespräch stehen zu bleiben. Dann konnte es aber zum nächsten kulinarischen Stopp weitergehen. So kam man wohlig verwöhnt und ohne kalte Füße über den Nachmittag. Eine Idee für den dritten Sonntag im Advent, die nicht nur Einheimischen gefiel.

Aus allen Himmelsrichtungen kamen die Besucher, Parkplätze wurden rar. Wer sich auskannte, stieg auf den öffentlichen Personennahverkehr um: Die Museumsbahn erweiterte ihren ohnehin vollen Sonntagsfahrplan und entließ Trauben von Menschen mitten im Marktgeschehen. „Wir wollen nur mal eben frische Luft schnappen und einen Glühwein trinken“, verriet ein Paar aus Broksen. Einen ähnlichen Gedanken hatte ein Freundeskreis aus Siedenburg. Mangels Bahnverbindung musste die Gruppe allerdings rechtzeitig einen Fahrer bestimmen.

Aus „nur mal eben“ wurde dann doch ein mehrstündiger Aufenthalt, denn der Interessengemeinschaft IGA war es wieder gelungen, für ein abwechslungsreiches wie ansprechendes Angebot zu sorgen.

Viele Aussteller gehören zur Stammbesetzung der Märkte; sehr zur Freude der Stammgäste. Ein neues Körnerkissen, eine dekorative Holzarbeit, goldgelber Imkerhonig, hausgemachte Marmeladen, bequeme Schlupfhosen für Kleinkinder – Die nahezu ausnahmslos geschmackvolle und hochwertige Auswahl hat in Asendorf ihre Abnehmer. Vieles war dabei, was sich in nicht einmal zwei Wochen auch gut unterm Weihnachtsbaum macht. Oder mit dem man sich selbst eine Freude bereiten kann, wie mit weihnachtlichem Schmuck zum Beispiel. Glitzernde Tannenbäumchen oder Schneemänner als Ohrring kamen da besonders gut an.

Auch, weil sich die Aussteller große Mühe gaben, ihre Waren hübsch zu präsentieren. Es war nicht zu übersehen: Weihnachten steht vor der Tür. Die IGA verpackte alles in einen schönen Rahmen. Offene Feuerschalen hier, ein Karussell da, mittendrin handgemachte Musik – das Marktflair hätte kaum schöner sein können. Und dann rumpelte auch noch der Dampfzug mit Gepfeife ein – fast zu schön, um wahr zu sein. Die IGA hat ihren Besuchern einen wunderbaren Nachmittag beschert.