Aufprall zerreißt Auto: Tödlicher Unfall im Landkreis Diepholz

Von: Steffen Maas

Die Wucht des Aufpralls lässt sich anhand der Auto-Trümmer erahnen. Das Fahrzeug des 22-jährigen Todesopfers wurde in zwei Teile gerissen. © Nord-West-Media TV

In Scholen-Anstedt (Landkreis Diepholz) ist am Montagabend ein 22-jähriger Autofahrer nach einem heftigen Aufprall auf einen Baum ums Leben gekommen.

Scholen-Anstedt – Bei einem tragischen Verkehrsunfall am frühen Montagabend, 13. März 2023, ist in Anstedt im Landkreis Diepholz in Niedersachsen ein 22-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Er kam aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass es die Karosserie des Fahrzeuges in zwei Teile zerfetzte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Opfer bereits tot.

Tödlicher Verkehrsunfall in Scholen-Anstedt: Schwieriger Einsatz für Rettungskräfte

Um kurz nach 17 Uhr befuhr der 22-jährige Sulinger die L341 in Richtung B61, ehe er von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei Diepholz gaben einige Zeugen zu Protokoll, dass der 22-Jährige bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Aufprall gegen den Baum schleuderte Auto und Insassen dann bis auf den anliegenden Acker.

Die Landesstraße wurde für die Unfallaufnahme und die ersten Ermittlungen der Polizei für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Der Einsatz inmitten des Trümmerfeldes war aufgrund des heftigen Unfalls und seiner tödlichen Konsequenz kein leichter für Feuerwehrleute und Polizisten. Für die Einsatzkräfte und Angehörigen war deshalb ein Seelsorger an der Unfallstelle.