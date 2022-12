Bei Kaninchenschau in Sulingen auch für Gastgeber Kreismeistertitel

Bitte recht freundlich: So sehen Sieger aus. © Katrin Fiedler

VON KATRIN FIEDLER

Sulingen – Neugierig und freundlich sehen sie aus, die schönsten und wertvollsten Tiere bei der fünften Kreisverbandsschau des Kreisverbandes Heide-Aller-Weser des Landesverbandes Hannoverscher Rassekaninchenzüchter. 378 Tiere von 50 Ausstellern hatten die Preisrichter im Vorfeld bewertet. Während die Stimmung in der Halle also entspannt ist, werden im vorderen Teil der Schützenhauses an der Breslauer Straße in Sulingen am Samstagvormittag die Preise und Pokale vergeben.

In verschiedenen Zuchtgruppenklassen, aufgeteilt nach Farben, Größen und Fellzeichnung, werden die Kreismeister und die Vereinsmeister des gastgebenden Rassekaninchenzuchtvereins F 327 Sulingen ausgezeichnet. Von insgesamt 18 Kreismeistertiteln holen Mitglieder des Sulinger Vereins mehrere: Jugendkreismeister und Jugendvereinsmeister Daniel Kastens aus Sulingen mit seinen Tieren der Rasse „Blaugraue Wiener“ hat die Nase vorn, ebenso Carsten Linderkamp aus Campen, der mit seinen „Kleinchinchilla“ Vereins- und Kreismeister 2022 wurde. Auch Heino Logemann kann sich mit seinem Kaninchen der Rasse „Sachsengold“ über einen Kreismeistertitel freuen, ferner werden F 327-Vorsitzender Helmut Sudmann, Jörg Iloge und Hans-Hermann Abeling ausgezeichnet für ihre Tiere der Rassen „Alaska“, „Rote Neuseeländer“ und „Deutsche Riesen blau-weiß“.

Über Kreisverbandsmeistertitel freuen sich aus den Reihen des Rassekaninchenzuchtvereins F 327 Sulingen unter anderem Heino Logemann, Carsten Linderkamp und Daniel Kastens (von links). © Katrin Fiedler

Seit Dienstag haben viele fleißige Helfer mit angepackt und in der Halle des Schützenvereins von 1848 Sulingen für die Kreisverbandsschau am Samstag und Sonntag alles so hergerichtet, dass Mensch und Tier sich wohlfühlen. Dabei haben alle Züchter rund um die Uhr Zugang zu ihren Tieren und alle Kaninchen werden zuverlässig von den Mitgliedern des gastgebenden Vereins versorgt. „Die Kaninchenzucht ist aufwendiger, als man denkt“, verrät Thorsten Riekmann von F 327. Wissen über Fütterung, Haltung und Aufzucht werde von den Mitgliedern aber gern weitergegeben und man tausche Erfahrungen aus. Für den Verein wünsche er sich allerdings mehr „Nachwuchs“ bei den Jungzüchtern. Ein ganz besonderer Dank gehe an alle Sponsoren, ohne deren Unterstützung die vielen sich summierenden Kleinigkeiten einer solchen Veranstaltung nicht finanzierbar wären. Und natürlich an die Züchterfrauen, die mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl sorgen.

Den Besuchern präsentierte die professionell vorbereitete Ausstellung nicht nur die Vielfalt der Kaninchenrassen, sie konnten auch einen Eindruck vom Engagement der Züchter und ihrer Liebe zu den Tieren bekommen. Und vielleicht sieht man sich ja wieder – auf der nächsten Schau in der Deula in Nienburg, der Landesschau der schönsten Tiere Niedersachsens am 7. und 8. Januar.

Interessierte Besucher in der Ausstellungshalle. © Katrin Fiedler

Bente Linderkamp versorgt hier die Tiere ihres Vaters. © Katrin Fiedler