„Au Backe!“: Zahnarzt Lukas Langstädtler aus Martfeld schreibt Buch

Von: Mareike Hahn

Lukas Langstädtler hat sein erstes Buch veröffentlicht. Mindestens drei weitere will er noch schreiben. © Mareike Hahn

Lukas Langstädtler stellt seinen unterhaltsamen Ratgeber am Dienstag in Schwarme vor.

Martfeld/Schwarme – Mit Informationen, Empfehlungen und Geschichten will Lukas Langstädtler Eltern dabei unterstützen, ihre Kinder in ein „Leben mit gesunden Zähnen und einer gesunden Einstellung“ zu begleiten. Weil er dazu als Zahnarzt in seiner Sprechstunde nur begrenzt die Möglichkeit hatte, geht der Martfelder nun einen neuen Weg: Er hat ein Buch mit dem Titel „,Au Backe!‘ Mein Kind bekommt Zähne“ geschrieben. Am Dienstag, 5. September, stellt Langstädtler den „Zahnärztlichen Rat- und Vertrauensgeber für Eltern und interessierte Erwachsene“ in Schwarme vor.

Mehr als 20 Jahre hat Langstädtler, der sich selbst als „Zahnarzt und Denktist“ bezeichnet, in Schwarme praktiziert. „Kinder und Angstpatienten sind mein Steckenpferd“, sagt er. Die Aufklärung war jeden Tag Teil seiner Arbeit, der Appell an die Eigenverantwortlichkeit der Patienten ganz wichtig. „Ich war es nicht leid, aber ich habe klar erkannt, dass es doch anstrengend ist, teilweise demselben Menschen jedes halbe Jahr dieselbe Sache zu erklären“, erinnert er sich. „Ich hoffe, dass ich mit meinem Buch mehr Leute erreiche, die es nicht machen müssen, wie ich es für richtig halte, aber können.“

Bereits vor 17 Jahren hatte Langstädtler die Idee, ein Buch zu schreiben. Doch erst nachdem er Ende November 2018 seine Praxis aufgegeben hatte, fand er die Zeit dazu. Innerhalb von zwei Wochen verfasste er 350 Seiten. „Das ging flott, es war ja schon alles in meinem Kopf.“ Er überarbeitete die Texte, entschied, dass weniger oft mehr ist. Das fertige Buch ist in diesem Monat erschienen und hat 192 Seiten, unterteilt in 25 Themengebiete. Auf Fotos und Zeichnungen verzichtet Langstädtler bewusst. „Wenn Sie von einer Zahnbürste lesen, haben Sie ein Bild im Kopf“, sagt er und will den Lesern Raum für ihre Fantasie geben.

Achtsamkeit, Respekt und Vertrauen sind wichtig auf dem „Weg der Zahngesundheit, zu einem liebevollen und entspannten Verhältnis zu Zähnen und sich selbst“, macht der Autor in seinem Ratgeber deutlich. Dabei stehen junge Menschen von null bis 16 Jahren im Mittelpunkt. Es geht etwa um die Gebisskunde in verschiedenen Altersgruppen, um den ersten Besuch in der Zahnarztpraxis, um die Versiegelung und um Zusatzversicherungen. Auch ein Kapitel mit Notfall-Tipps hat Langstädtler verfasst, denn „die meisten Schädel-Hirn-Traumata entstehen im Badezimmer – mehr als bei Fahrradstürzen“, sagt der Mediziner. „Da wird manchmal Quatsch gemacht, und es ist rutschig auf den Fliesen.“

Es ist ein Buch, in das man immer mal wieder reinguckt, je nachdem, welches Thema einen gerade anspricht, sagt der Verfasser. Ihm ist es wichtig, dass sein Werk nicht nur trockene Fakten beinhaltet, sondern auch unterhaltsam ist. „Ich erzähle mit Witz, aber die Botschaft ist da.“ Geschichten aus seiner Praxis in Schwarme bilden ein ganzes Kapitel.

„Manchmal sehe ich alte Patienten und sie fragen, warum ich aufgehört habe“, berichtet der 57-Jährige. „Dann sage ich: Ich wollte gesund bleiben. Meine Perspektive wäre gewesen, mit den Füßen zuerst rausgetragen zu werden.“ Er erwähnt seinen inzwischen gestorbenen besten Freund, der sich erst nach der Diagnose Hirntumor für mehr Familie, mehr Leben und weniger Arbeit entschied. Langstädtler wollte rechtzeitig aussteigen.

Doch trotz der Aufgabe seiner Praxis ist und bleibt die Zahngesundheit seine Leidenschaft. „Au Backe!“ soll erst der Anfang einer Serie von Büchern sein. Drei weitere Titel hat der Mediziner schon in Arbeit: „Lücke bringt Brücke“, „Parodontitis in aller Munde?“ und „Ich glaub, ich hab ‘ne Schraube locker“. Eins dieser Bücher soll noch dieses Jahr erscheinen. Langstädtler: „Welches, das entscheide ich nach Gefühl.“

Das Buch

Lukas Langstädtler ist Mitglied im „Selfpublisher-Verlag“. „Ich möchte das selbst machen, weil es mein Baby ist“, entschied er sich für eine Veröffentlichung seines ersten Buchs auf eigene Faust. „,Au Backe!‘ Mein Kind bekommt Zähne“ kostet 20 Euro (gegebenenfalls plus Versandkosten) und ist bei der Lesung in Schwarme erhältlich sowie per E-Mail an info@denktist.de und online bei „Kleinanzeigen“ (dort heißt Langstädtler „Lukas“). Die Webseite www.denktist.de ist zurzeit in Arbeit.

Die Lesung

Die Lesung am Dienstag beginnt um 19.30 Uhr in Robberts Huus in Schwarme, Hoyaer Straße 2. Außerdem stellt Lukas Langstädtler sein Buch voraussichtlich im Oktober bei „Kraft Handelskontor“ in Bruchhausen-Vilsen vor, das genaue Datum steht noch nicht fest. Und auch bei den Martfelder Literaturtagen ist der Autor vertreten – am Freitag, 3. November, um 19 Uhr in der Fehsenfeldschen Mühle, Kirchstraße 14.