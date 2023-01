SPD Weyhe verleiht Willy-Brandt-Medaille an Astrid Schlegel

Viele Ehrungen standen an: (v.l.) Martina Jenner, Heidi Buchmann-Schuster, Günter Lehmkuhl, Peggy Schierenbeck, Dennis True, Irmtraud Radeike-Wetjen, Alfred Wetjen, Frank Seidel, Astrid Schlegel und Siard Schulz. © SPD

Die SPD Weyhe verleiht Willy-Brandt-Medaille an Astrid Schlegel und ehrt langjährige Mitglieder

Weyhe – Astrid Schlegel ist kürzlich mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand im Rahmen eines Cafés der SPD Weyhe im Sudweyher Bahnhof statt. Die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion und Mitglied des Landes- und Bezirksvorstandes der SPD erhält die höchste Auszeichnung, die die SPD an Mitglieder vergibt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Medaille, benannt nach dem ehemaligen Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger, wird nur in sehr speziellen Fällen an jene vergeben, die „in besonderer Weise die sozialdemokratischen Idealen Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ verkörpern.

40 Mitglieder ließen sich die Feierstunde nicht entgehen, darunter Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck, der Landtagsabgeordnete Dennis True, Bürgermeister Frank Seidel und Unterbezirksvorsitzender Ingo Estermann.

„Leidenschaftliche Kommunalpolitik für die Menschen hier vor Ort“

In seiner Laudatio auf Astrid Schlegel verwies Ortsvereinsvorsitzender Siard Schulz auf die vielen Verdienste Schlegels im vergangenen halben Jahrhundert für die Partei und die Menschen in Weyhe, im Landkreis Diepholz und in Niedersachsen. 1998 sei Schlegel in den Gemeinderat in Weyhe nachgerückt und mache nun seit fast 25 Jahren „leidenschaftliche Kommunalpolitik für die Menschen hier vor Ort“. Als Unterbezirksvorsitzende der SPD im Landkreis Diepholz habe sie über viele Jahre die Geschicke der Landkreis-SPD geleitet, sei verantwortlich für die Organisation und Durchführung von Wahlkämpfen gewesen und habe den Grundstein gelegt für die heutige erfolgreiche Performance der Landkreis-SPD. Seit 2010 sei sie überdies Mitglied des Landesvorstandes der SPD Niedersachsen.

Mit ihrer starken Stimme der Menschen in Weyhe und der hiesigen SPD in Hannover habe sie maßgeblich dafür gesorgt, immer das Beste für die Region rauszuholen und sich uneigennützig für die Belange anderer eingesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. „Wenn ich mir also die ganze Palette an Ehrenamt anschaue, dann gibt es wirklich kein Amt, kein Mandat, dass Du nicht mit Leidenschaft, konstruktiver Politik, ausgeprägtem Tatendrang, kritischem Blick, aber stets mit dem Willen, das Beste für die Gemeinschaft rauszuholen, bekleidet hast. Dieses vor allem andauernde und ausdauernde Engagement, nötigt uns allen größten Respekt ab“, wird Siard Schulz zitiert.

Langjährige Mitglieder geehrt

Daneben wurde auch Günter Lehmkuhl, seinerzeit Ratsherr, Bauausschussvorsitzender, Mitglied des Verwaltungsausschusses und ehemaliger Juso-Chef, für seine seit einem halben Jahrhundert andauernde Mitgliedschaft geehrt, ebenso wie Klaus Pietsch, Irmtraud Radeike-Wetjen, Alfred Wetjen und Hermann Schierenbeck.

Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft ehrten die Mitglieder Bernd Bitomsky, Uwe Bock und Egon Reinhardt. Heidi Buchmann-Schuster wurde für 25 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt. Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck feierte ihr Zehnjähriges.