„Land & Kunst“: Nachhaltige Wasch- und Putzmittel herstellen

Von: Christel Niemann

Teilen

Neun Frauen und ein Mann haben am Workshop „Waschtag“ in Arbste teilgenommen, zu dem Annette Bullig und Vera Henze vom Verein „Land & Kunst, Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum, eingeladen hatten. Das Motto: Es muss nicht immer die Chemiekeule sein. Die Teilnehmer stellten WC-Reiniger-Tabs, flüssiges Waschmittel, Geschirrspülpulver und Klarspüler selbst her. Nötig war dafür nur eine Handvoll Hausmittel.

1 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

2 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

3 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

4 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

5 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

6 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

7 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

8 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

9 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

10 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

11 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

12 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

13 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

14 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

15 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

16 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

17 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

18 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

19 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

20 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

21 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

22 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann

23 / 23 Der Verein „Land & Kunst“ gibt praktische Tipps zum Umwelt- und Klimaschutz © Christel Niemann