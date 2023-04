Geschäftsführer geht: Unruhe im Diepholzer ASB

Von: Eberhard Jansen

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat in Diepholz viele Angebote. Dazu gehören Fahrdienste - hier die Zentrale an der Ecke Heldenhain / Auf dem Esch – ebenso wie Kitas und Senioreneinrichtungen. Nun sucht der Kreisverband wieder einen neuen Geschäftsführer. © Jansen

Der Anruf kam für den Vorsitzenden sehr überraschend: Von einem Bekannten hörte Freddy Evers, dass der Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes Diepholz gekündigt habe. Der Landesverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hatte da die Stelle auf seiner Internetseite schon ausgeschrieben – ohne Wissen des ehrenamtlichen Diepholzer Vorstandes. Erst später habe sich der Kreisverbands-Geschäftsführer Stefan Ach bei ihm gemeldet und telefonisch mitgeteilt, dass er gekündigt habe, so Evers. Über die Vorgehensweise ist er alles andere als erfreut.

Diepholz - Dem ASB-Kreisverband gehören etwa 6 500 Mitglieder im ganzen Landkreis Diepholz an. Er hat als soziale Hilfsorganisation und Dienstleister in Diepholz und an anderen Orten eine Bedeutung und steht nun vor dem vierten Geschäftsführer-Wechsel in vier Jahren. Stefan Ach habe „aus persönlichen Gründen“ gekündigt, sagte der Diepholzer Kreisverbands-Vorsitzender Freddy Evers der Mediengruppe Kreiszeitung, ohne näher darauf eingehen zu wollen. Auch Achs Arbeit wollte er nicht öffentlich bewerten. Der scheidende Kreisverbands-Geschäftsführer selbst sowie der Hauptgeschäftsführer des ASB-Landesverbandes Niedersachsen waren wegen Urlaubs nicht zu erreichen.

Freddy Evers, der sich seit 1969 im ASB und seit 1974 im Vorstand ehrenamtlich engagiert, ist sauer: „Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.“ Eine eiligst einberufene Vorstandssitzung brachte keine Lösung. Im ASB Diepholz herrscht Unruhe. Bis die nach Kenntnis des Vorsitzenden ab Ende April vakante Stelle neu besetzt ist, führt der Landesverband vertretungsweise die Geschäfte des Kreisverbandes.

Stefan Ach hatte die Stelle in Diepholz im Februar 2022 angetreten. Der Geschäftsführer dieses Kreisverbandes ist auch für die kleinen ASB-Standorte Delmenhorst und Rotenburg zuständig. Die Besetzung der Stelle erfolgt durch den Landesverband. Der ehrenamtliche Vorstand wird daran laut Freddy Evers nicht beteiligt.

Soziale Angebote des ASB Der ASB Diepholz arbeitet für Kinder, Senioren und Behinderte in den sozialen Diensten Alltagsbegleitung, Menüservice („Essen auf Rädern“), Hausnotruf, Fahrdienste, betreutes Wohnen, Senioren-Tagespflege, Vita-Pflege, Pflegeberatung, Kindertagesstätte und Kinderkrippe. „Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die den Menschen unabhängig von Politik und Religion zur Seite steht“, heißt es auf der Internetseite asb-diepholz.org.

In der Ausschreibung der Geschäftsführer-Stelle auf der Seite asb-niedersachsen.org heißt es: „Als Geschäftsführer (m/w/d) sind Sie für die operative Leitung verantwortlich, definieren Ziele, Zeithorizonte und Methoden. Darüber hinaus richten Sie den Kreisverband in enger Abstimmung mit dem Kreisvorstand und dem Landesverband zukunftsfähig strategisch aus. Diese Ziele geben und leben Sie – intern wie auch in der Außendarstellung – vor. Sie schaffen konstruktive und produktive Rahmenbedingungen und beschäftigen ein geeignetes Leitungsteam mit angemessenen Kompetenzen. Sie entwickeln die Organisationsstruktur konstant weiter, sorgen für effektive interne Kommunikation auf allen Ebenen und wirksame Kontrolle unter Beachtung einer konstruktiven Fehlerkultur.“

80 Mitarbeiter

Der Arbeiter-Samariter-Bund hat in seinem Kreisverband Diepholz etwa 80 Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren hat er sein Dienstleistungsangebot kräftig erweitert. So schuf der ASB in der Kreisstadt mit Unterstützung eines privaten Investors das 2021 eröffnete „Vita-Haus“ an der Ecke Am Heldenhain / Auf dem Esch, in dem der ASB eine Kita mit Krippe sowie ein Pflegeheim („Vita-Pflege“) betreibt. Weitere Mieter in dem Gebäude sind eine Apotheke und eine Arztpraxis. Gegenüber hat der ASB die Zentrale für seinen Fahrdienst eingerichtet. Sein Büro, betreutes Wohnen sowie eine Tagespflege hat der ASB-Kreisverband Diepholz an der Schömastraße.