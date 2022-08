Annikas Steckenpferd sind Steckenpferde

Von: Fabian Pieper

Mehr als nur Steckenpferde: Für Annika Zimmermann ist Hobby Horsing eine Leidenschaft. © Jantje Ehlers

16-jährige Sykerin pflegt ausgefallene Leidenschaft „Hobby Horsing“, einen Trendsport mit finnischem Ursprung

Syke – Sanft tätschelt Annika Zimmermann ihrem Marlow den Hals. „Marlow war am Anfang ein Problempferd“, sagt sie und streicht ihm anschließend eine Strähne seiner Mähne aus dem Gesicht. „Er hat häufig gebockt und gestreikt.“ Dass Marlow bocken und streiken könnte, erscheint auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick ein wenig skurril. Denn Marlow ist kein echtes Tier, sondern ein Steckenpferd. Mit ihm betreibt Annika Zimmermann seit einigen Jahren bereits die Trendsportart Hobby Horsing – und jetzt richtet sie sogar ein eigenes Turnier in Syke aus.

Wobei Annika Zimmermann den Begriff Trendsportart nicht gelten lassen möchte: „Dann wäre es nach einem halben Jahr wieder vorbei gewesen.“ Doch um das Jahr 2017 herum schwappte die Welle des vor allem in Finnland sehr beliebten Sports nach Deutschland – und erfreut sich seitdem wachsender Beliebtheit.

Beim Hobby Horsing geht es darum, echte Reitwettkämpfe auf Steckenpferden auszutragen. Wie beim Sport mit dem Rücken eines lebendigen Tieres gibt es hier Disziplinen wie Springreiten, Dressur oder Pferderennen. Da die Teilnehmer die Bewegungen des Pferdes selber ausführen, hat es stark leichtathletische Züge.

Doch Hobby Horsing ist für viele mehr als nur ein Wettkampf: „Wir leben unseren Sport mit Leidenschaft aus“, sagt Annika Zimmermann. Ihr Vater Frank nickt und ergänzt: „Die meist jungen Mädels bauen zu ihren Steckenpferden eine richtige Beziehung auf und geben ihnen sogar einen Lebenslauf.“ Seine Tochter knurrt kurz bei dem Begriff Steckenpferd, den sie ebenfalls meidet. Stattdessen erklärt sie, dass beispielsweise Marlow ein sehr schreckhaftes Pferd war, aber durch ihr Training zu einem sehr guten Allround-Pferd für alle Disziplinen geworden sei.

Dann legt sie Marlow auf einem Tisch ab, auf dem eine Handvoll weitere Pferde liegen – im Gesamtwert von weit mehr als 1000 Euro! „Manche kosten zwischen 400 und 600 Euro“, erzählt die Schülerin der Luise-Chevalier-Schule (LCS). Schließlich sei jedes Pferd eine Extraanfertigung namhafter Designer aus unterschiedlichen Ländern.

Ein offenbar teures Hobby als Ersatz für die, die sich kein Pferd leisten können? Nein, sagt Annika Zimmermann. Es seien häufig Reiterinnen, die vom echten Pferd zum Hobby Horsing kämen.

Die 16-Jährige übt den Sport bereits seit sieben Jahren aus, also auch schon, bevor er in Deutschland langsam bekannt wurde. „Es ist anstrengend und nichts für kleine Kinder“, sagt sie ernst. Und um dieser Ernsthaftigkeit weiteren Nachdruck zu verleihen, gibt es sogar richtige Turniere und Meisterschaften. Sie selber habe jedoch mangels Verfügbarkeit von Turnieren in der näheren Umgebung erst kürzlich zum ersten Mal in Hildesheim an einem Wettkampf teilnehmen können.

Was macht man, wenn die Turnierarmut Dauerzustand ist? Man richtet einfach ein eigenes aus. Bereits vor einem halben Jahr habe Annika Zimmermann die Idee dazu gehabt, seit ein paar Monaten verfolgt sie konkrete Pläne. „Zunächst habe ich auf Instagram gefragt, wer kommen würde.“ Danach musste ein Datum gefunden werden, an dem möglichst viele Gleichgesinnte Zeit haben. So kristallisierte sich der kommende Donnerstag, 18. August, ab 10 Uhr heraus.

Wettkampfort des sogenannten „Co.Cups“ wird die Sporthalle der LCS in Syke sein. Als Wettkampfrichterin fungiert Annika Zimmermann selber. Im Gegensatz zu vielen anderen Turnieren bietet sie nahezu sämtliche Wettbewerbe an: Stil-Springen, Zeitspringen, Barrel-Racing, Pferderennen und einen Schönheitswettbewerb. Die Vorbereitungen dafür haben bereits eine Menge Zeit und Geld verschlungen: „Siegerschleifen kaufen, Wertungsbögen ausdrucken, die Halle herrichten“, zählt Annika Zimmermann auf.

Über das Hobby Horsing hat die 16-Jährige, die zudem gerne schwimmen geht und sich viel mit den sozialen Medien sowie ihrem öffentlichen Instagram-Kanal „kht_tanjaundco“ beschäftigt, bereits einige Freundschaften in ganz Niedersachsen und Deutschland geschlossen. Doch nicht jeder gönnt ihr den Spaß an ihrer Leidenschaft; sowohl im echten Leben als auch im Internet sehen sie und viele ihrer Mitstreiter sich mit spöttischen, teils beleidigenden Kommentaren konfrontiert. „Ich gehe da aber offen mit um“, sagt sie gelassen.

Viel Rückendeckung für ihr ausgefallenes Hobby erhält sie von ihrem Vater: „Anfangs habe ich das sehr belächelt“, gibt Frank Zimmermann zu. Dann grinst er seiner Tochter zu: „Aber dann wurde das mehr und mehr. Ich habe gemerkt, wie wichtig ihr das ist. Es ist halt ihr Hobby. Und wo sie Unterstützung kriegen kann, soll sie sie bekommen.“