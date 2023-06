Alte Wache in Weyhe-Leeste: Nach der Sanierung kommt das Sommerfest

Von: Dierck Wittenberg

Erst die Renovierung, dann das Vergnügen: (v.l.) Bürgermeister Frank Seidel, Klaus Wendel (Hospizverein), Heinrich Warneke (Volkshochschule), Christian Silberhorn (Gemeinde), Gerd Göde und Ute Lehmann (beide Seniorenzentrum), Meike Schriefer (Gemeinde) und Karin Meiners (Hospizverein) laden zum Fest ein. © Dierck Wittenberg

Die Vereine in der Alten Wache und ihre Nachbarn am Henry-Wetjen-Platz sind seit der Sanierung näher zusammengerückt. Dafür steht auch das gemeinsame Sommer-Familien-Fest am 18. Juni.

Weyhe – Hinter der grauen und braunen 70er-Jahre-Fassade der Alten Wache am Henry-Wetjen-Platz hat sich seit vergangenem Jahr einiges geändert. Diese Sanierung nähert sich dem Ende. Grund genug für den Verein Seniorenzentrum, wieder ein Sommerfest zu feiern – und dafür erstmals die Bibliothek und die Volkshochschule aus der nahen Kulturscheune mit ins Boot zu holen. Der Termin für das Sommer-Familien-Fest: Sonntag, 18. Juni, von 14 bis 18 Uhr.

Neues Dach, neue Fenster, neue Toiletten: Begonnen hatten die Arbeiten, als die Kulturscheune nebenan fast fertig war – im vergangenen Juni. Der Seniorenvereinsvorsitzende Gerd Göde blickt beim gemeinsamen Pressetermin an einen längeren Vorlauf zurück: Den „Antrag“ für eine Sanierung habe er 2018 gestellt. „Wenn hier ein Trecker lang fuhr, konnte man das Reden einstellen“, erinnert Göde an die Schall-Dämmung der alten Fenster. Die alten Aluminium-Rahmen leiteten zudem Wärme nach innen. Dass sich das geändert hat, werde sich im Sommer zeigen, ergänzt Christian Silberhorn, Projektmanager bei der Gemeinde, angesichts neuer Rahmen plus Wärmeschutzglas. Beim alten Flach-Dach denkt Göde an „Sturzbäche“ bei starkem Regen zurück. Im Keller habe man schon mal zehn bis fünfzehn Zentimeter Wasser gehabt. „Dieses viele Geld wird sich bezahlt machen – für viele, viele Jahre“, sagt der Vereinsvorsitzende über die Investitionen der Gemeinde.

Laut Meike Schriefer, im Rathaus für Gebäudewirtschaft zuständig, liegen die Kosten bei rund einer halben Million Euro. Weitere 140.000 Euro seien für die abschließenden Arbeiten eingeplant. Dazu zählt unter anderem der – dann barrierefreie – Außenbereich samt neuer Haltestelle für den Bürgerbus und die – lang erwartete – Photovoltaik-Anlage. Die soll im Sommer aufs nunmehr schräge und begrünte Dach kommen. Zwei Drittel der Gesamtkosten werden über die Städtebauförderung getragen.

Zu den zahlreichen Diensten und Vereinen, die in der Alten Wache ihr Zuhause haben, zählt das Hospiz Weyhe. Es sei nicht selbstverständlich, dass die Gemeinde so viel Geld für die Erneuerung in die Hand genommen habe, drückt die Vereinsvorsitzende Karin Meiners ihren Dank aus. „Das ist ein Geben und Nehmen“, antwortet Bürgermeister Frank Seidel. Mit der Alten Wache habe man nicht nur ein Gebäude mit Historie. Sondern auch Vereine, die wichtige Arbeit leisteten und damit einen Mehrwert für die Gemeinde böten.

Dass die Akteure am Henry-Wetjen-Platz „noch enger zusammenarbeiten“ und dass sich Überschneidungen ergeben – diese Hoffnung hat man laut Stadtplaner Christian Silberhorn gehabt. Und offenbar sind die Vereine im Laufe der Renovierung bereits enger zusammengerückt: In der heißen Phase war der Seniorenzentrumsverein für „bestimmt vier Monate“ in die Kulturscheune gezogen, so Gerd Göde. Dank der Volkshochschule habe das reibungslos funktioniert – nachdem man sich an die elektronischen Türöffner gewöhnt hatte.

Für diese Verbundenheit steht auch das geplante Sommer-Familien-Fest. Göde schildert das so: Weil man nach vier Jahren wieder ein Fest feiern sollte, sei man bei einer Vorstandssitzung auf die Idee gekommen, die neuen Nachbarn zu fragen, ob sie nicht mitmachen wollen. Sie wollen.

„Ich finde, das ist eine großartige Sache, dass am 18. alle zusammenkommen“, freut sich Karin Meiners. Das Fest, das ins Jubiläumsjahr des Hospizvereins fällt, sei eine Gelegenheit, die Themen Tod und Sterben aus der „Gruselecke“ zu holen. Der Verein Seniorenzentrum Alte Wache hofft zudem auf neue Mitglieder; deren Zahl sei in der lange veranstaltungsfreien Coronazeit um ein Drittel zurückgegangen.

Für Publikum soll unter anderem das „Digimobil“ sorgen, das die Volkshochschule an Land gezogen hat. „Ein Transporter, vollgepackt mit digitaler Technik“, fasst Heinrich Warneke von der VHS das zusammen. In dem Mobil können Besucher Robotik oder virtuelle Realität spielerisch erleben. Die Bibliothek steuert erstmals ein Puppentheater bei. Die Grillstation ist dagegen von früheren Festen an der Alten Wache bekannt. Auch eine Hüpfburg und Kinderschminken soll es geben. Zudem hat sich die Bläser-Band Tuba Libre angekündigt.