Alles eitel Sonnenschein beim verkaufsoffenen Sonntag in Syke

Von: Anke Seidel

Bummler in der Syker Innenstadt: Der verkaufsoffene Sonntag war ein Publikumsmagnet. © Anke Seidel

Bilderbuch-Wetter ist die beste Werbung für einen verkaufsoffenen Sonntag, bei dem es kein großes Rahmenprogramm gibt. Die Neuauflage am Sonntag in Syke bestätigt das: Entspannte Spaziergänger genießen den Sonnenschein und statten gut gelaunt dem einen oder anderen Geschäft einen Besuch ab – um dann mit neuen Schuhen, Büchern oder einem schicken Outfit nach Hause zu gehen.

Syke – „Wir wollen nur einmal rauf und runter!“, ruft eine Besucherin einer Bekannten zu. Man trifft sich, trinkt ein Glas Wein oder einen Kaffee zusammen und freut sich über die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Es scheint, als hätte der Frühling seine Visitenkarte abgegeben.

Dort, wo ein fliegender Händler seinen Bekleidungsstand aufgebaut hat und an Imbisswagen Crêpes, Bratwurst und Pommes frites über ihre mobile Theke gehen, sitzt Andree Kies ganz entspannt auf einem Gartenstuhl, streckt die Füße von sich. „Möchten Sie auch mal?“, lädt er Passanten freundlich ein und lässt sie ebenfalls Platz nehmen – auf einem Gartenstuhl mit einem ausgeklügelten Entspannungskissen im Rücken. Genau das Richtige für Margot Neumann. „Das ist angenehm!“, bestätigt sie. Doch Spontankäufe sind ihre Sache nicht. „Ich bin durch Zufall hier“, sagt die Sykerin, die bei dem schönen Wetter nicht zuhause bleiben wollte.

James Bond „in tödlicher Mission“ unterwegs

Ein Proband hat es sich überlegt und ist nun stolzer Besitzer eines Entspannungskissens. Im Internet hätte er ein solches Exemplar nicht erhalten, signalisiert ein unverkäufliches Muster. Die Aufschrift erklärt, warum: „Fälschung aus dem Internet.“

Genau das wäre in einem Geschäft in der Nachbarschaft wohl nicht möglich, denn dort geht es um Schätze aus der Vergangenheit. Besucher bestaunen eine Märklin-Eisenbahn oder überlegen den Kauf einer neuen, aber alten Lampe oder Vase. Außerdem ist James Bond „in tödlicher Mission“ unterwegs – auf einer Video-Kassette.

Über neue Kunden freut sich Boutique-Besitzerin Olga Aradini. „Heute ist superschönes Wetter“, erklärt sie sich den großen Zulauf. Im vergangenen Jahr seien nur ihre Stammkunden zum verkaufsoffenen Sonntag gekommen. „Da hat es nur geregnet...“ Dieses Ereignis gleich am ersten Sonntag im Jahr anzubieten, findet Olga Aradini unglücklich: „Die Leute haben ja schon an Weihnachten und Silvester viel Geld ausgegeben.“ Mit Nadine Giese, die in Syke den Friseursalon „CharaktHaar“ betreibt, ist sie an diesem Sonntag in ihrer Boutique.

Der verkaufsoffene Sonntag brachte Olga Aradini (links, mit Nadine Giese) neue Kunden. © Anke Seidel

Monika Krause aus Stuhr ist in einem anderen Geschäft fündig geworden – und freut sich über ein neues Outfit. „Das passte, das sollte so sein!“, lacht sie. Ganz spontan nutzt sie den verkaufsoffenen Sonntag: „Von dem Termin habe ich vorher gar nichts gewusst.“ Sie mag verkaufsoffene Sonntage eigentlich nicht gern, sagt sie. Die normalen Öffnungszeiten der Geschäfte seien doch lang genug. „Man sollte sich mit der Familie lieber einen schönen Sonntag in der Natur machen“, schlägt sie vor.

Ob manche Geschäftsinhaber das auch so sehen? Zumindest in einigen Läden sind die Türen verschlossen. Deshalb können Kunden der Aufforderung „Hereinspaziert“, die in einem Schaufenster hängt, gar nicht nachkommen. Ein kleiner Trost: „Kleiderbügel zum Mitnehmen“, steht in großen Buchstaben über einem Karton, der prall gefüllt ist.