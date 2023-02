579 Sozialwohnungen fehlen

Von: Anke Seidel

Teilen

In diesem Komplex in Bassum sind auch Sozialwohnungen entstanden. © Anke Seidel

Der Landkreis Diepholz hat ein Gutachten erstellen lassen. Diese Fach-Prognose sieht bis 2040 Wachstum für Diepholz, Lemförde und Wagenfeld

Landkreis Diepholz. Um alle Menschen mit passendem Wohnraum zu versorgen, müssen im Landkreis Diepholz bis 2040 noch 579 preisgebundene Mietwohnungen, sprich Sozialwohnungen, geschaffen werden. Zu diesem Schluss kommt das Bonner Fachbüro empirica in seiner Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes. Das Fachbüro stützt sich dabei auf eine Erhebung des CIMA Instituts für Regionalwirtschaft im Auftrag der NBank.

Bevölkerungsstruktur untersucht

Auf 84 Seiten hat empirica die Wohnraumsituation sowie die Bevölkerungsstruktur im Landkreis untersucht und eine Prognose erarbeitet. Außerdem hat es die Pendler-Dynamik analysiert. Ein Faktum: Im Landkreis Diepholz gab es im Jahr 2020 insgesamt 440 Sozialwohnungen, sprich preisgebundene Mietwohnungen. „Bezogen auf die Zahl der bestehenden Wohnungen im Landkreis Diepholz waren das im Schnitt 4,5 preisgebundene Wohnungen je 1 000 Wohnungen im gesamten Wohnungsbestand“, ist für 2020 nachzulesen. Besonders viele solcher Wohnungen gibt es demnach in der Kreisstadt Diepholz, in Bruchhausen-Vilsen und Sulingen. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften leisten demnach einen wichtigen Beitrag zur Versorgung einkommensschwacher und am freien Wohnungsmarkt benachteiligter Haushalte. Im Landkreis Diepholz gibt es mit der Wohnbaugesellschaft Diepholz, dem Bauverein Sulingen und der Wohnungsbaugesellschaft Delmenhorst drei Unternehmen in dieser Kategorie. Nach Auswertung zahlreicher Daten und Fakten kommen die Fachplaner von empirica zu dem Schluss, dass im Landkreis Diepholz künftig mehr Menschen in „familienrelevanten Altersgruppen“ leben werden. Das stärkste Wachstum erwarten die Fachleute für Diepholz sowie die Kommunen Altes Amt Lemförde und Wagenfeld. In Twistringen, Schwaförden, Bruchhausen-Vilsen und Siedenburg sinkt laut Prognose die Zahl der Einwohner in familienrelevanten Altersgruppen.

Wie fest verwurzelt Menschen im Landkreis Diepholz sind, beweist die Wohneigentümerquote. Die aktuellsten Daten für die Erhebung stammen aus dem Jahr 2011. Demnach liegt die Quote in Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen und Barnstorf sowie Wagenfeld zwischen 60 und 70 Prozent – aber in Lemförde, Diepholz und Sulingen unter 60 Prozent. Auffällig: Um das Mittelzentrum Sulingen herum – in Schwaförden, Siedenburg Rehden und Kirchdorf – beträgt die Wohneigentümerquote zwischen 70 und 80 Prozent.

2729 Wohnungen stehen leer

2729 Wohnungen im Landkreis Diepholz standen zum Erhebungszeitraum leer, was einer Quote von 2,8 Prozent entsprach. Vor allem in Bruchhausen-Vilsen, Siedenburg, Kirchdorf und Lemförde gibt es demnach noch freie Wohnungen.