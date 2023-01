49 Einsatzkräfte in Kuppendorf aktiv

Teilen

Geehrte, Beförderte und Neuaufnahmen (von links): Gemeindebrandmeister Gerd Kemmann, Jens Kellermann, Jannik Gehlenbeck, Mathias Fangmann, Torge Lübber, Alicia Brokate, Adolf Fröhlich, Lennart Sprick, Tim Sievers, Torben Hoyer, Marissa Kellermann und stellvertretender Samtgemeindebürgermeister Detlef Nuttelmann. © Ortsfeuerwehr

Ortsfeuerwehr bereitet Feier zum 90-jährigen Bestehen in 2024 vor

Heerde – Wettbewerbe? Fehlanzeige im Jahr 2022. Ortsbrandmeister Jens Kellermann hatte jedoch für die aktuell 49 aktiven Kameraden (vier Damen, 45 Herren) etliche Einsätze, gesellige Veranstaltungen – und zwei Übungen im abgelaufenen Jahr notiert. Ausgerückt sind die Kuppendorfer zu technische Hilfeleistungen bei leichten und größeren Einsätzen, Löscheinsätze gab es ebenso. Kellermann dankte Thorsten Klusmann, Helko Krickemann und Heinrich Schumacher für „vorbeugenden Brandschutz“: Auch in diesem Jahr unterstützten die Landwirte die Einsatzkräfte, befüllten bei trockener Witterung ihre Güllefässer mit Wasser, für einen schnelle Einsatz auf den Feldern.

Obwohl das Jahr 2022 wieder mit pandemiebedingten Auflagen begann und mit den Ausbildungs- und Übungsdiensten erst im April begonnen werden konnte, kommentierte Kellermann die Dienstbeteiligung als „zufriedenstellend“. Zehn Kameraden gehören der Altersabteilung an und es gibt 28 fördernde Mitglieder.

Dienstbeteiligung „zufriedenstellend“

Angekündigt wurde das zehnjährige Bestehen der Kinderfeuerwehr. Wann gefeiert wird, steht noch nicht fest. Fest steht hingegen, dass am 22. März 2024 das 90-jährige Bestehen der Freiwillige Feuerwehr Kuppendorf gefeiert wird. Laut Jens Kellermann laufen die Planungen bereits, aber: „Anregungen und Ideen werden gerne entgegengenommen.“

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde zählt zurzeit 36 Mitglieder: 20 Jugendliche und 16 Betreuer (drei Jugendliche und vier Betreuer aus Kuppendorf). Sie freuen sich auf das Highlight, das Kreiszeltlager 2023, das vom 8. bis zum 16. Juli in Weyhe stattfindet. 2024 sind die Kirchdorfer nach 2007 erneut Gastgeber, erwarten den Feuerwehr-Nachwuchs vom 22. Juni bis zum 30. Juni 2024.

Die Ortsfeuerwehr sucht weiterhin nach einer Reinigungskraft – bis dahin werden die anstehenden Arbeiten eigenständig übernommen. Ein Dank der Ortsfeuerwehr gilt Familie Meyer, die die Außenanlage beim Feuerwehrhaus pflegt. sis/r.

Termine

5. Februar: Kohltour, 10. Juni: Stadtfeuerwehrtag in Klein Lessen, 30. Juni: Fahrradtour, 8. bis 16. Juli: Zeltlager in Weyhe, 28. Oktober: Erntefest, 19. November: Kirchgang Volkstrauertag, 13. Januar 2024: Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zur Mühle“ in Kuppendorf

Personelles Lehrgänge: Sprechfunker: Pascal Brokate, Magnus Meyer, Eik Koopmann; Truppmann 1: Larissa Drafz, Sinja Kellermann, Alicia Brokate, Marissa Kellermann, Torge Lübber; Fortbildung Erste Hilfe, Truppmann 2, Atemschutzgeräteträger: Mathis Sprick.

Beförderungen: Alicia Brokate (Feuerwehrfrau), Marissa Kellermann (Feuerwehrfrau), Torge Lübber (Feuerwehrmann), Lennart Sprick (Oberfeuerwehrmann).

Neuaufnahmen: Tim Sievers und Jannik Gehlenbeck (Doppelmitgliedschaft, da Mitglied in der Bahrenborstler Feuerwehr. Fördernde Mitglieder: Saskia Schmedecker und Dominik Hustedt. Verabschiedung: Otto Nordholz (in die Altersabteilung).

Ehrungen: 25 Jahre Mitglied: Hauptfeuerwehrmann Torben Hoyer. 60 Jahre Mitglied: Löschmeister Adolf Fröhlich und Hauptfeuerwehrmann Wilhelm Sprick.

Erntekönig 2023: Reiner Plenge (Stellvertreter: Heinrich Koopmann).