47 Gästeführungen mit 704 Teilnehmern in Syke

Von: Gregor Hühne

Sykes Gästeführer: (v.l.) Ernst Bochnig, Reinalt Kowalewski, Günter Kastens, Anni Wöhler-Pajenkamp, Brigitte Stein, Christiane Tesch, Elke Butt und Friedrich-Wilhelm Wilkens. Das neue Jahr beginnt mit einer Betriebsbesichtigung der Kreiszeitung am Freitag, 13. Januar 2023. © Gregor Hühne

47 Gästeführungen mit 704 Teilnehmern zählen die neun aktiven Gästeführer in der Stadt Syke in diesem Jahr. Im kommenden Jahr soll es nicht weniger abwechslungsreich weitergehen. Welche Ausflüge, Pedelec-Touren und Besichtigungen das genau sind, kündigten die Syker Gästeführer in dieser Woche an während ihres traditionellen Bilanztreffens an.

Syke – Es ist schon eine kleine Tradition in Syke: das Treffen der Gästeführer nach Weihnachten. Dabei wird über das vergangene sowie das kommende Jahr gesprochen. „Das macht uns große Freude, wenn wir merken, dass die Themen bei den Leuten gut ankommen“, resümiert Ernst Bochnig die diesjährigen Gästeführungen.

Coronabedingt sind Gästeführungen in der Stadt in den ersten zwei Monaten des Jahres noch gänzlich ausgefallen, doch nun gehe es wieder bergauf. „Es läuft, und wir sind guter Dinge, dass es noch besser laufen wird“, sagt Elke Butt, ihres Zeichens Statistikerin der Gästeführer, wie Ernst Bochnig ihre Funktion scherzhaft nennt. Sie kennt die genauen Zahlen der Gästeführer-Truppe. So haben die Ehrenamtlichen in diesem Jahr 47 Führungen in Syke auf die Beine gestellt mit insgesamt 704 Gästen. „Wir sind froh, wieder auf solche Zahlen zu kommen.“ Während der zwei Pandemie-Jahre zuvor seien es „mal weniger, mal mehr als 300 Gäste im Jahr gewesen“, so Elke Butt. Davor seien es hingegen mehr als 1 .000 im Jahr gewesen. „Wir hoffen, da wieder hinzukommen.“

Die Touren, Exkursionen und Ausflüge der neun aktiven Gästeführer in Syke starten traditionell freitags um 15 Uhr. Abweichungen sind möglich. Die Teilnehmerzahl der Spaziergänge ist auf 20 Personen begrenzt, bei Fahrradtouren auf 15. Seit Gründung der Syker Gästeführer im Jahr 2005 haben sogar mehr als 900 Führungen mit rund 17 .000 Gästen stattgefunden.

Das habe sicherlich auch an den spannenden und vielseitigen Themen der Gästeführer gelegen, ist das Team überzeugt. Die Highlights in diesem Jahr sind rückblickend die Führung von Ernst Bochnig durch das Behelfskrankenhaus. „Mehr als 100 Leute haben das gesehen!“, so Bochnig. Das war schon ein enormer Andrang. „Wenn man so viele Führungen macht, artet das in Arbeit aus, wenn man noch Frau und Garten hat“, flachst Bochnig. Die vier Veranstaltungen zum Thema „Der Wald ruft“ erfreuten sich ebenso großer Nachfrage. Viele Gäste seien sogar von außerhalb angereist wie beispielsweise aus Bremen.

Die stärkste Einzelführung war „Jüdisches Leben in Syke“ von Christine Tesch. Jährlich um den 8. November, der Reichspogromnacht, spreche sie mit jüdischen Leuten, die heute in Syke leben.

Auch über die „vielen interessierten Gäste“ freut sich Ernst Bochnig. „Bisher nie Probleme gehabt, die haben uns immer bereichert“, erzählt er, was heutzutage nicht überall mehr selbstverständlich sei.

Die Gästeführer haben bereits einen Plan, was sie im neuen Jahr alles zeigen möchten. So stehen die ersten beiden Ausflüge im Januar und Februar im Zeichen der Betriebsbesichtigungen. „Die werden im Winter gern gesehen“, sagt Ernst Bochnig. Am Freitag, 13. Januar, soll es zunächst einen Besuch bei der Kreiszeitung geben. Es werde die redaktionelle Arbeit erläutert sowie ein Blick hinter die Technik und die Logistik einer Tageszeitung geworfen. Am 3. Februar folgt dann ein Blick hinter die Kulissen des Unternehmens „Grabowski Stein- und Bildhauerei“. Außerdem stehen Fahrrad-Erlebnistouren (mit und ohne Pedelec), ein Spaziergang durch Steimke, Gästeführung bei einer Goldschmiede, Erlebnisrundgänge am Hohen Berg, die Geschichte des Syker Amtshofes und der 150-jährigen Eisenbahngeschichte und vieles mehr auf dem Programm.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.syke.de. Anmeldungen sind beim Tourismus- und Kulturbüro der Stadt möglich unter Telefon 04242 / 164220 oder per E-Mail an tourismus@syke.de.

Damit die Gästeführer die vielfältigen Interessensgebiete weiterhin abbilden können, suchen die zumeist betagten Ehrenamtlichen nach Unterstützung für ihre Reihen (wir berichteten). Im kommenden Jahr kann nun die Gästeführer-Ausbildung starten. Am 18. Januar treffen sich alle Kurs-Interessierten. Die Qualifizierung geht dann von Januar bis April. Kurzfristig Entschlossene können sich noch anmelden und bei Ernst Bochnig melden (Telefon 0170 / 4064008, E-Mail ebochnig@t-online.de).

