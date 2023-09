40 Jahre Wochenmarkt in Weyhe: Feier zum runden Geburtstag mit Sonderaktionen

Von: Biljana Neloska

Blick in die Vergangenheit: So sah der Weyher Wochenmarkt im Juni 1989 aus. © Wilfried Meyer

Seit 40 Jahren gibt es den Weyher Wochenmarkt. Dieser runde Geburtstag soll gebührend gefeiert werden - mit Musik und Sonderaktionen.

Weyhe – Er ist ein Garant für Frische und Regionalität in den Haushalten – und das seit nunmehr ziemlich genau 40 Jahren. Die Rede ist vom Wochenmarkt in Kirchweyhe. Dieser runde Geburtstag soll natürlich gebührend gefeiert werden, schreibt Marina Köster von der Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Mit einem Fest und Sonderaktionen werden am Samstag, 16. September, vier Jahrzehnte Weyher Wochenmarkt begangen. Der Markt beginnt wie üblich morgens um 8 Uhr, um 10 Uhr erfolgt eine Begrüßung durch Bürgermeister Frank Seidel. Auch eine musikalische Umrahmung soll es bei diesem besonderen Markt geben.

Weyer Wochenmarkt startet 1983 vor dem alten Kirchweyher Rathaus

Angefangen hatte alles im September 1983 vor dem alten Kirchweyher Rathaus, damals mit nur wenigen Ständen. Im Oktober 1996 musste der Wochenmarkt aufgrund von baulichen Veränderungen seinen Standort vor die Sozialstation verlegen, wo es allerdings sehr beengt war. Seit 1997 befindet sich der Wochenmarkt nun schon auf dem Marktplatz in Kirchweyhe und habe sich dort als Institution in Sachen Nahversorgung etabliert.

Im Oktober 1996 musste der Markt vor die Sozialstation verlegt werden. © Wilfried Meyer

Es gibt derzeit auf dem Wochenmarkt zwölf Anbieterinnen beziehungsweise Anbieter mit einer umfangreichen Auswahl, heißt es in der Mitteilung. Es werden jeden Samstag, immer in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, Backwaren, Obst, südländische Spezialitäten, Bio-Produkte, Blumen, Stauden, Fleisch, Wurstwaren, Geflügel, Fisch, Käse und vegetarische sowie vegane Bowls und Suppen angeboten. Saisonal kommen auch andere Beschickerinnen und Beschicker hinzu, etwa in der Spargelzeit.

„Es ist diese Vielfalt an regionalen und überregionalen Waren, wegen denen der Weyher Wochenmarkt immer einen Besuch wert ist“, so Köster.

Weitere Infos: www.weyhe.de/wochenmarkt