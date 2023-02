300 Menschen streiken für mehr Geld

Von: Anke Seidel

Vor dem Kreishaus Syke haben am Dienstag rund 300 Beschäftigte im Öffentlichen Dienst gestreikt. © Anke Seidel

Es ist ein eindringlicher Appell mit Trillerpfeifen und Trommeln in Syke: „Keine Ausreden mehr!“, fordern Arbeitnehmer ihre Lohnerhöhung ein.

Syke. 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr: So lautet die Forderung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Rund 300 Beschäftigte im Öffentlichen Dienst gaben ihr am Dienstag bei einem Streik Nachdruck – lautstark mit Trillerpfeifen und Trommeln. Anja Daumann, Verdi-Vorsitzende im Landkreis Diepholz, sprach von „kräftigem Rückenwind“, den sie mit in die zweite Verhandlungsrunde nimmt. Sie ist Mitglied der Verdi-Bundestarifkommission und sitzt damit am Verhandlungstisch.

„Wir sind mehr wert!“

An diesem Dienstag sind es Beschäftigte der Städte Syke, Sulingen und Bassum, der Gemeinden Stuhr und Weyhe, der Samtgemeinden Schwaförden und Bruchhausen-Vilsen sowie des Landkreises Diepholz und des Abwasserverbands Weyhe, die sich mit Transparenten und Trillerpfeifen am Syker Bahnhof treffen. Sie halten ihre Forderung nach mehr Lohn buchstäblich hoch – in großen Lettern ist sie auf den Transparenten zu lesen. Auf anderen wiederum: „Wir sind mehr wert!“ Andere Teilnehmer schwenken Verdi-Fahnen, alle bahnen sich ihren Weg durch die Innenstadt bis zum Kreishaus.

Gewerkschaftssekretär Volker Selent begleitet den Zug, der zwischenzeitlich unüberhörbar skandiert: „Heute ist kein Arbeitstag – heute ist ein Streiktag“ und „Wir sind mehr wert – und was wir wollen, sind 500 Euro.“

Es sind Beschäftigte aus Kitas, der Verwaltung oder anderen kommunalen Bereichen, die an diesem Tag die Arbeit niedergelegt haben. Durch den Streik, so Anja Daumann, werde es in kommunalen Einrichtungen durchaus zu Leistungseinschränkungen kommen.

„Immer mehr von uns rutschen unter die Armutsgrenze“

Es ist Nele Heyer aus Stuhr, die kompromisslos für die geforderte Lohnerhöhung eintritt: „Immer mehr von uns rutschen unter die Armutsgrenze!“ Die Arbeitgeber hätten völlig den Bezug verloren „zu der Welt, in der wir leben“. Stromrechnungen, Mieten und Hypotheken müssten bezahlt werden können. Durch die steigenden Preise hätten die Beschäftigten 5,7 Prozent Gehalt verloren. Deshalb sei die aktuelle Forderung der Gewerkschaft „eine sehr überschaubare“ und müsse unbedingt erfüllt werden: „Keine Ausreden mehr!“

Mareike Weber kritisiert vor allem Arbeitsbedingungen in Kita und Krippe, die sie persönlich als „unerträglich“ und aus pädagogischer Sicht als „untragbar“ bezeichnet, wenn personelle Ausfälle nicht kompensiert werden könnten und eine Erzieherin eine ganze Krippengruppe betreuen müsse.

Dass Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst bei den unteren und mittleren Einkommen mittlerweile unattraktiv sind, stellt Verdi-Chefin Anja Daumann klar: „Wir haben beim Landkreis Diepholz auf 80 Stellenausschreibungen nicht eine Bewerbung bekommen.“

Mit großer Entschlossenheit stellen sich die Streikenden hinter die Forderung und kündigen an: Sollten sich die Arbeitgeber in der heutigen Verhandlungsrunde nicht bewegen, „legen wir nach“ – mit weiteren Streiks.