25-Jähriger Sulinger greift zwei junge Männer mit Messer an

Von: Volker Rathmann

Teilen

Verhandelt wurde der Fall vor dem Amtsgericht Sulingen. © Bartels

Sulingen – „Kulturelle Verstrickungen“ mutmaßte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Verden als Hintergrund zu einer Tat, die jetzt vor dem Amtsgericht Sulingen juristisch aufgearbeitet wurde. Einem 25-Jährigen aus Sulingen wurden eine vollendete und eine versuchte gefährliche Körperverletzung unter Verwendung eines Messers zur Last gelegt. Geschädigt waren 17- und 19-jährige Landsleute des syrischen Staatsangehörigen, ebenfalls in Sulingen wohnhaft.

Neben dem seit etwa acht Jahren in Deutschland lebenden Angeklagten kamen die beiden Kontrahenten sowie zwei Polizeibeamte zu Wort. Eine Dolmetscherin für die arabische Sprache übersetzte. Nach Überzeugung des Gerichts stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar: Der 25-jährige hatte länger schwelende Probleme mit einem ebenfalls in Sulingen lebenden Landsmann. In den Abendstunden des 5. Dezembers 2022 suchte er eine Wohnunterkunft in der Innenstadt auf und forderte den Mann lauthals auf, herauszukommen. Dessen Söhne, 17 beziehungsweise 19 Jahre alt, erschienen um mitzuteilen, dass ihr Vater nicht anwesend sei. Daraufhin versuchte der Angeklagte, sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude zu verschaffen und es kam zu einer Rangelei. Da sein Vorhaben scheiterte, begab sich der 25-Jährige zu seinem Auto und bewaffnete sich mit einem Messer mit 45 Zentimeter langer Klinge. Der 17-Jährige holte sich Abwehrspray aus dem Haus, um sich verteidigen zu können. Der Angeklagte fuchtelte mit seinem Messer heftig und unkontrolliert herum, traf mit einer Hiebbewegung die rechte Hand des 17-Jährigen und fügte ihm eine tiefe Schnittverletzung am Ringfinger zu. Der setzte das Abwehrspray ein, der Angeklagte entfernte sich vom Tatort.

Die Wunde des 17-jährigen musste ambulant versorgt und mit mehreren Stichen genäht werden. Ein Stück des Fingernagels wurde entfernt. Der Angeklagte wurde im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen, sein Messer beschlagnahmt. Aufgrund einer Augenreizung musste auch er sich in ärztliche Behandlung begeben.

In ihrem Plädoyer wies die Staatsanwältin explizit auf die Gefährlichkeit des Messereinsatzes hin. Es sei nur ausgesprochen glücklichen Umständen zu verdanken, auf die der Angeklagte aber überhaupt keinen Einfluss gehabt habe, dass nicht mehr passiert sei. Sein Verhalten sei völlig überzogen gewesen und nicht zu tolerieren. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, und die Verhängung einer Arbeitsauflage.

Das Gericht sprach den Angeklagten ausschließlich für die vollendete gefährliche Körperverletzung schuldig. Der Vorwurf der versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 19-jährigen sei nicht zwingend nachzuweisen. Der 25-jährige Syrer wurde zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Ferner hat der aktuell arbeitslose Mann 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit abzuleisten und dem Gericht jeden Wohnsitzwechsel mitzuteilen. Sein bei der Tat verwendetes Messer wird eingezogen.

In ihrer Urteilsbegründung machte die Richterin dem 25-Jährigen deutlich, dass das Strafmaß – aufgrund seines Geständnisses und der Tatsache, dass er noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist – am unteren Ende des Möglichen liegt. Der Einsatz eines Messers als Streitmittel sei nicht nur in Deutschland ein absolutes No-Go. Wäre der 17-jährige Jugendliche schwerer verletzt worden, hätte eine empfindliche Freiheitsstrafe ohne Bewährung im Raum gestanden.