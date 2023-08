2040 nur noch 211 438 Einwohner?

Von: Anke Seidel

Teilen

Der Blick von oben erlaubt oft neue Erkenntnisse über den eigenen Lebensraum. © Sigi Schritt

Es ist ein besonderes Proträt, das Christian Gießelmann erarbeitet hat: Fakten und Prognosen beschreiben die Entwicklung des Landkreises Diepholz.

Landkreis Diepholz. Der Diepholzer Löwe und die Hoyaer Bärenklauen prägen sein Wappen: Der Landkreis Diepholz ist ein besonderer Lebensraum, dem Christian Gießelmann als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Wirtschaftsförderung ein ganz besonderes Porträt gewidmet hat. Mit Zahlen und Fakten beleuchtet er nicht nur die charakteristische Struktur, sondern genauso die wirtschaftliche Dynamik.

Die tragenden Pfeiler: Auf 1988,06 Quadratkilometern leben 218 838 Einwohner in den 15 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden. Drei davon sind als Mittelzentren eingestuft, also als Orte mit einer besonderen Infrastruktur. Eines davon bilden Syke und Stuhr zusammenhängend, außerdem sind Diepholz und Sulingen Mittelzentren. Alle anderen Kommunen gelten als Grundzentren.

Noch kommen Neubürger

Seit 2016 wächst die Zahl der Einwohner ständig. Lebten damals 215 082 Menschen im Landkreis Diepholz, sind es nun 218 838 – oder womöglich noch mehr, denn die letzte offizielle Einwohnerzahl stammt aus dem Jahr 2021. Laut Bevölkerungsvorausberechnung wird die Zahl der Einwohner jedoch spürbar sinken – in zehn Jahren auf 214 877. Das entspräche einem Verlust von 3 962 Bürgern. Rein rechnerisch könnte das den Verlust von zwei Orten bedeuten. Laut Prognose soll die Zahl der Landkreisbewohner bis 2040 sogar auf 211 438 sinken.

Dabei wächst die Zahl der Wohnungen stetig. Lag der Bestand 2012 noch bei 96 778, sind es aktuell 103 210. Die Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen dagegen haben sinkende Tendenz. Waren es 2012 noch 23 566 Mädchen und Jungen, wurden im vergangenen Jahr 22 362 Schüler gezählt. Der Tiefpunkt hatte 2019 bei 21 237 gelegen, danach war die Zahl wieder gestiegen.

Immerhin 93 424 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wohnen im Landkreis Diepholz. 74 568 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben ihren Arbeitsort in diesem Lebensraum. 26 352 Arbeitskräfte pendeln täglich in den Landkreis ein, während 45 208 außerhalb arbeiten und deshalb auspendeln.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Diepholz liegt, so geht aus der Präsentation von Christian Gießelmann hervor, mit vier Prozent deutlich unter der des Bundes und des Landes (jeweils 5,2 Prozent). Das war schon 2005 so, damals lag die Landkreis-Arbeitslosenquote jedoch bei 8,4 Prozent – war also mehr als doppelt so hoch. Auf Bundes- und auf Landesebene waren es jeweils 11,7 Prozent.

Steuereinnahmekraft gestiegen

Spürbar gestiegen ist die Steuereinnahmekraft im Landkreis Diepholz. Lag sie 2011 im Schnitt bei 14 008 Euro pro Einwohner, waren es 2021 schon 19 581 Euro. Betrug das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte 2012 im Schnitt 20 472 Euro, lag es 2020 bei 24 433 Euro. Das ist offiziell die aktuellste Zahl, weil nicht alle Daten jährlich erhoben werden.

Arbeitsplaz-Analyse Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft nimmt mit 128 383 Hektar buchstäblich Raum im Landkreis Diepholz ein. 2002 Betriebe bieten 4 500 Arbeitsplätze (1 710 sozialversicherungspflichtig).

17 620 Beschäftigte hat das verarbeitende Gewerbe im Landkreis – davon sind 15 311 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der Gesamtumsatz der 646 Betriebe liegt bei 4,3 Milliarden Euro.

Im Bereich Handel, Verkehr und Lagerei beschäftigen die 2 013 Betriebe im Landkreis Diepholz 21 289 Menschen, davon 17 133 sozialversicherungspflichtig. Insgesamt 5,8 Milliarden Euro beträgt der Gesamtumsatz.

Das Gastgewerbe umfasst im Landkreis 505 Betriebe, die 2 635 Menschen beschäftigen – 1 302 sozialversicherungspflichtig. 218 593 Übernachtungen pro Jahr zählt die Branche im Landkreis. Ihr Gesamtumsatz liegt bei 108,6 Millionen Euro.

3 841 Betriebe gehören im Landkreis Diepholz zum Dienstleistungssektor. 28 956 Beschäftigte sind dort tätig, davon 24 963 sozialversicherungspflichtig. Gesamtumsatz: 1,3 Milliarden Euro.

Erneuerbare Energien sind auch für die Wirtschaft ein wichtiger Aspekt. Wie Christian Gießelmann berichtet, liefern 452 Windkraftanlagen (Leistung: 1 425 Megawatt) sowie 20 Solaranlagen (18,44 Megawatt) und 136 Biogas-Anlagen (109,69) im Landkreis Diepholz Strom.